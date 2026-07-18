18 Luglio 2026

Home / INTERNET / Sviluppato un memristore fluidico che usa calore e sali per elaborare segnali

La notizia in sintesi

SIBM usa calore, ioni e sali per modificare temporaneamente la resistenza elettrica.

usa calore, ioni e sali per modificare temporaneamente la resistenza elettrica. Il dispositivo è descritto in uno studio pubblicato su Nature Communications .

. Ha simulato risposte neurali semplificate, senza replicare un cervello biologico.

La tecnologia resta una prova di concetto con limiti di stabilità e scala.

(Riassunto generato con AI)

Un memristore fluidico basato sul calore

Un gruppo di ricercatori ha sviluppato SIBM, un memristore fluidico nel quale corrente elettrica, calore e sali disciolti generano una forma elementare di memoria a breve termine. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, descrive un dispositivo formato da nanopori contenenti una soluzione salina, capace di cambiare temporaneamente la propria resistenza in base agli impulsi ricevuti. Il progetto opera attraverso il movimento degli ioni nel liquido, anziché tramite elettroni o lacune in materiali solidi, richiamando sul piano fisico alcuni meccanismi dei segnali delle cellule nervose.

La rilevanza della ricerca è nel possibile contributo all’hardware neuromorfico, cioè a componenti che elaborano segnali con dinamiche ispirate a quelle biologiche. Gli autori non sostengono però che il sistema pensi o conservi ricordi nel significato cognitivo del termine: il dispositivo traduce la storia recente degli stimoli in una diversa risposta elettrica. Il risultato resta quindi un modello fisico semplificato, non una riproduzione della complessità del cervello.

Come funziona il blocco indotto dal riscaldamento

Il nome completo del componente è self-heating-induced blocking memristor, o SIBM. Quando al dispositivo viene applicata una tensione elevata, l’aumento della corrente produce riscaldamento Joule nei nanopori. Il calore porta il sale disciolto a formare particelle solide che ostruiscono parzialmente i pori, limitando il passaggio degli ioni e spostando il sistema verso uno stato di alta resistenza.

Riducendo la tensione, i pori si raffreddano e le particelle scompaiono gradualmente dalla zona bloccata. Il flusso ionico torna così a crescere e il componente recupera lo stato a bassa resistenza. Questa reversibilità è il punto centrale del comportamento memristivo: la risposta non dipende soltanto dalla tensione applicata in quell’istante, ma anche dagli impulsi precedenti e dalla loro capacità di alterare temporaneamente l’equilibrio termico e ionico.

Le simulazioni attribuiscono al calore l’aumento non lineare della corrente osservato nel sistema. La dimensione dei pori appare decisiva: pori più grandi hanno attenuato, fino a eliminare, l’effetto di blocco. Rispetto ai precedenti memristori fluidici, che modificavano la conducibilità tramite accumulo di ioni, deformazioni meccaniche o reazioni chimiche, questo progetto impiega direttamente il calore prodotto dalla corrente.

Prestazioni, limiti e prossime verifiche

Negli esperimenti, SIBM ha mostrato comportamenti neurali semplificati come indebolimento del segnale, sensibilità alla frequenza, dimenticanza e apprendimento associativo. Dopo l’addestramento, il tempo di risposta ha raggiunto 12 millisecondi e lo stato acquisito è rimasto osservabile fino a 1.500 secondi prima del rilassamento. Il comportamento è risultato coerente per oltre 60 cicli consecutivi, un dato ancora insufficiente per le richieste dell’elettronica pratica.

La prospettiva futura dipende dalla possibilità di costruire array più grandi, ridurre i consumi e verificare la stabilità su molte più operazioni. Secondo gli autori, dimensioni dei pori, proprietà delle superfici e chimica della soluzione sono leve su cui intervenire. Solo test su reti estese potranno chiarire se il principio possa sostenere calcolo e archiviazione integrati in applicazioni concrete.

FAQ

Che cos’è il memristore SIBM?

Sì, è un memristore fluidico con nanopori riempiti da una soluzione salina, nel quale il riscaldamento indotto dalla corrente modifica temporaneamente la resistenza.

Perché il calore cambia la resistenza?

Sì, il riscaldamento Joule induce il sale disciolto a formare particelle solide che ostruiscono i nanopori e riducono il passaggio degli ioni.

Quanto dura la memoria del dispositivo?

Sì, negli esperimenti lo stato acquisito è rimasto osservabile fino a 1.500 secondi, prima che il sistema tornasse gradualmente allo stato iniziale.

Quali risultati ha raggiunto SIBM?

Sì, dopo l’addestramento ha raggiunto un tempo di risposta di 12 millisecondi e ha mantenuto un comportamento coerente per oltre 60 cicli.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.