19 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Aristide Malnati rivela la verità sul legame con Alfonso Signorini

Aristide Malnati difende l’amico Alfonso Signorini dopo lo scandalo

Aristide Malnati, giornalista e volto tv, è tornato a parlare del legame con Alfonso Signorini, conosciuto ai tempi dell’università a Milano e ritrovato da adulto sul piccolo schermo. L’intervista è stata pubblicata sul settimanale Mio nel maggio 2026, a ridosso della conclusione dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, segnata da polemiche e dal cosiddetto “scandalo Signorini”. Malnati, ex concorrente del reality, ha spiegato perché continua a sentirsi regolarmente con il conduttore di Mediaset e perché ritiene doveroso sospendere ogni giudizio fino alle decisioni della magistratura. Allo stesso tempo ha analizzato il diverso stile di conduzione tra Signorini e Ilary Blasi, e ha offerto uno sguardo interno sulle dinamiche della Casa commentando i percorsi di Adriana Volpe e Antonella Elia, sue ex coinquiline al GF Vip.

In sintesi:

Aristide Malnati riafferma l’amicizia storica con Alfonso Signorini, nata durante gli studi universitari.

Continua a sentirlo “regolarmente” anche dopo lo scandalo, rivendicando rispetto e vicinanza personale.

Confronta i diversi stili di conduzione tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi nei reality Mediaset.

Analizza carattere televisivo e strategie di Adriana Volpe e Antonella Elia al Grande Fratello Vip.

Una lunga amicizia tra università, tv e polemiche giudiziarie

L’intreccio tra biografie personali e industria televisiva emerge con chiarezza nel racconto di Aristide Malnati. L’egittologo e divulgatore ricorda come l’amicizia con Alfonso Signorini, coetaneo e compagno di studi, sia proseguita anche quando le loro strade professionali si sono divise, per poi ricongiungersi grazie al successo del direttore di Chi in Mediaset.

Signorini ha più volte provato a valorizzare l’amico in tv, prima suggerendone il nome per L’Isola dei Famosi nel 2016, poi scegliendolo direttamente come concorrente del Grande Fratello Vip nel 2020. La pandemia di Covid-19 ha però rallentato la visibilità televisiva di Malnati, spingendolo progressivamente fuori dal piccolo schermo.

Nell’intervista a Mio, Malnati sottolinea di non avere un “preferito” tra Signorini e Ilary Blasi: il primo viene definito “maestro nell’approfondire” e nel far emergere storie dolorose, la seconda è descritta come più “smart” e dinamica, vicina alle prime edizioni del reality. Il “valore aggiunto”, per Malnati, resta la Gialappa’s Band, elemento di continuità ironica del format.

Interpellato sullo scandalo che ha travolto Signorini, Malnati ribadisce: “Con Alfonso mi sento regolarmente, da sempre, ieri come oggi. Massimo rispetto e massima vicinanza all’amico e all’uomo. Il resto lo dovrà dire il giudice quando sarà, parlare prima è pretestuoso e sostanzialmente inutile”. Una posizione che salda lealtà personale e fiducia nel percorso della giustizia, senza avventurarsi in assoluzioni o condanne mediatiche.

Volpe, Elia e le dinamiche emotive dentro il Grande Fratello Vip

Nella stessa intervista, Aristide Malnati dedica ampio spazio all’analisi del Grande Fratello Vip come laboratorio di conflitti e alle figure di Adriana Volpe e Antonella Elia, con cui ha condiviso la Casa. A suo giudizio, l’edizione in corso continua ad alimentarsi di rivalità e dualismi, cifra storica del format.

Su Adriana Volpe, Malnati osserva un’evoluzione netta: oggi appare “decisa” e molto più combattiva rispetto al passato, quando nel suo stesso GF tendeva alla mediazione e al ragionamento con i concorrenti più accesi. Questa maggiore assertività viene letta anche alla luce del confronto con avversarie come Alessandra, definita “di grande calibro” e “sana provocatrice”.

Ancora più netta la lettura su Antonella Elia, descritta come “mondo a parte” che non risparmia nessuno nel confronto serrato. Malnati rivendica di essere stato forse l’unico a “saperla prendere”, canalizzandone il temperamento attraverso momenti condivisi di yoga in Casa: “Nessun’altra disciplina come lo yoga dà pace e serenità. I suoi attuali coinquilini potrebbero provare”. Uno spunto che introduce, in filigrana, il tema della gestione emotiva nei reality ad alta esposizione, molto rilevante per la salute psicologica dei concorrenti.

Il peso delle relazioni personali nel sistema dei reality italiani

Il racconto di Aristide Malnati offre uno scorcio raro sulle relazioni che tengono insieme il sistema dei reality italiani. L’amicizia con Alfonso Signorini, iniziata lontano dalle telecamere, mostra come carriere e scelte di casting siano spesso il risultato di legami di lungo periodo, non solo di strategie di palinsesto.

La scelta di Malnati di difendere il profilo umano di Signorini senza entrare nel merito giudiziario segnala una linea di prudenza che contrasta con la tendenza a processi mediatici sommari. Allo stesso tempo, la sua analisi di Adriana Volpe e Antonella Elia evidenzia come il Grande Fratello Vip resti un osservatorio privilegiato per studiare trasformazioni di immagine, uso del conflitto e gestione dello stress in televisione. Un terreno che continuerà a generare discussione, anche alla luce degli sviluppi legali che coinvolgono protagonisti di primo piano del settore.

FAQ

Chi è Aristide Malnati e perché è noto in televisione?

Aristide Malnati è un egittologo e giornalista, divenuto popolare come concorrente del Grande Fratello Vip 2020 su Mediaset.

Che rapporto c’è oggi tra Aristide Malnati e Alfonso Signorini?

Il rapporto è descritto come solido: Malnati dichiara di sentire regolarmente Alfonso Signorini “ieri come oggi”, nonostante lo scandalo.

Cosa distingue la conduzione di Signorini da quella di Ilary Blasi?

Secondo Malnati, Signorini punta sull’approfondimento emotivo, mentre Ilary Blasi privilegia ritmo, leggerezza e una conduzione più “smart” e dinamica.

Perché Aristide Malnati cita lo yoga parlando di Antonella Elia?

Lo fa perché durante il GF Vip praticavano yoga insieme: questa disciplina, afferma, aiutava Elia a trovare pace, dolcezza e autocontrollo.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.