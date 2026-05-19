19 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Aqua annunciano lo scioglimento e spiegano il definitivo addio alla band

Gli Aqua si sciolgono: fine di una stagione del pop internazionale

Gli Aqua, storica band pop danese, hanno annunciato il loro scioglimento il 18 maggio 2026, al termine del tour mondiale concluso a Città del Messico il 29 aprile. Dopo quasi trent’anni di attività, i membri superstiti Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted hanno comunicato su Instagram la decisione di chiudere per sempre il capitolo dei concerti dal vivo, spiegando di voler proteggere l’eredità artistica del gruppo e il rapporto con i fan.

La band, esplosa nel 1997 con la hit globale “Barbie Girl”, resterà attiva solo attraverso le registrazioni storiche e le piattaforme digitali, senza nuovi tour o progetti annunciati.

Lo scioglimento segna la fine simbolica dell’era bubblegum dance che gli Aqua hanno contribuito a definire tra anni ’90 e primi 2000, con milioni di copie vendute in tutto il mondo e un impatto culturale trasversale su musica, televisione e cultura pop.

In sintesi:

Gli Aqua annunciano lo scioglimento dopo quasi 30 anni di carriera internazionale.

annunciano lo scioglimento dopo quasi 30 anni di carriera internazionale. L’addio arriva dopo il tour concluso a Città del Messico il 29 aprile 2026.

il 29 aprile 2026. Motivazione: proteggere i ricordi e l’eredità della band, stop ai live.

Restano hit globali come “Barbie Girl”, “Doctor Jones” e “Cartoon Heroes”.

Dallo tsunami “Barbie Girl” all’ultimo tour mondiale

Dal 14 maggio 1997, con l’uscita di “Barbie Girl”, gli Aqua sono passati dalle radio locali alle classifiche globali, diventando presenza fissa su MTV e nelle principali chart europee.

Il debut album “Aquarium” ha superato i 14 milioni di copie vendute nel mondo: oltre 3 milioni solo negli Stati Uniti e circa 800.000 in Italia, trascinato da singoli come “My Oh My”, “Lollipop (Candyman)”, “Doctor Jones” e “Turn Back Time”.

Nel 2000 il secondo disco, “Aquarius”, ha confermato il brand pop del gruppo, con più di 4 milioni di copie vendute globalmente e brani iconici come “Cartoon Heroes” e “Around the World”, pur senza replicare il boom dell’esordio.

Il progetto si è poi rimodulato: pausa lunga, ritorno nel 2009 con il “Greatest Hits” e il singolo “Back to the 80’s”, forte soprattutto nel Nord Europa.

Nel 2011 è arrivato “Megalomania”, rimasto confinato a risultati discreti in Danimarca (circa 10.000 copie certificate), nonostante brani radio-friendly come “How R U Doin?”.

Il distacco di Claus Norreen nel 2016 non ha fermato i tour di Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted, che hanno continuato a esibirsi in Europa e in Italia fino all’ultima tournée internazionale chiusa nel 2026.

*“Dopo molti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Aqua come band dal vivo… Per noi questo sembra il momento giusto per dire addio, mentre i ricordi sono ancora forti e mentre l’amore per la musica, per la nostra storia e tra di noi resta intatto… Da qui in avanti, solo amore e gratitudine. Con amore infinito, Lene, René & Søren”*.

Eredità culturale degli Aqua e cosa può accadere ora

Lo scioglimento degli Aqua chiude formalmente una stagione del pop europeo ma non ne spegne la rilevanza culturale.

“Barbie Girl” è tornata al centro del dibattito con il film “Barbie” e continua a generare stream, remix, sincronizzazioni pubblicitarie e meme social, segno di una resilienza rara nel catalogo anni ’90.

Per l’industria discografica, il caso Aqua resta un modello di come un’estetica fortemente pop, quasi caricaturale, possa trasformarsi in fenomeno di massa e poi in nostalgia monetizzabile su piattaforme digitali e cataloghi.

Lo stop ai live non esclude, in prospettiva, riedizioni speciali, box celebrativi, operazioni catalogo in alta definizione e possibili progetti individuali, soprattutto per Lene Nystrøm, che aveva già tentato la carriera solista con “Play with Me”.

Per il pubblico, l’addio sancisce il passaggio definitivo degli Aqua da band attiva a patrimonio pop da riscoprire in streaming e nelle classifiche di catalogo, dove le loro hit continuano a intercettare le nuove generazioni.

FAQ

Quando si sono ufficialmente sciolti gli Aqua?

Gli Aqua hanno annunciato ufficialmente lo scioglimento il 18 maggio 2026, pochi giorni dopo la conclusione del loro tour mondiale a Città del Messico.

Gli Aqua pubblicheranno ancora nuova musica in futuro?

Al momento no: il comunicato parla di chiusura del capitolo come band dal vivo, senza annunciare nuovi album o singoli in studio.

Quanti dischi hanno venduto complessivamente gli Aqua?

Gli Aqua hanno venduto oltre 18 milioni di album nel mondo, sommando i risultati di “Aquarium” e “Aquarius” alle successive pubblicazioni ufficiali.

Che fine ha fatto Claus Norreen degli Aqua?

Claus Norreen ha lasciato il gruppo nel 2016. Da allora non ha più partecipato a tour o progetti ufficiali con gli altri membri della band.

Quali sono le fonti delle notizie sullo scioglimento degli Aqua?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.