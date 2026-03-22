Home / SPETTACOLI & CINEMA / Raffaele Sollecito inaugura Belve Crime: dettagli e orario della puntata

Belve Crime torna su Rai 2 con l’intervista a Raffaele Sollecito

La nuova stagione di Belve debutta su Rai 2 martedì 21 aprile, guidata dalla giornalista Francesca Fagnani. Al centro del racconto, oltre alle star dello spettacolo, ci sarà la cronaca nera con lo spin-off Belve Crime.

La novità più rilevante è l’intervista a Raffaele Sollecito, tra i principali protagonisti giudiziari del caso sull’omicidio di Meredith Kercher a Perugia.

La conversazione, registrata per la prima serata di metà maggio, punta a ripercorrere l’intero percorso processuale di Sollecito, assolto in via definitiva nel 2015, e a interrogare l’impatto mediatico del caso sulla sua vita. La Rai scommette così su un prodotto ad alto tasso di attenzione, considerato il forte seguito social e televisivo del format e l’interesse ancora vivo per uno dei gialli più discussi degli ultimi vent’anni.

In sintesi:

Francesca Fagnani riporta Belve su Rai 2 dal 21 aprile in prima serata.

riporta su Rai 2 dal 21 aprile in prima serata. Lo spin-off Belve Crime ospiterà l’attesa intervista a Raffaele Sollecito .

ospiterà l’attesa intervista a . Focus sulla vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Meredith Kercher e sulle sue ricadute mediatiche.

e sulle sue ricadute mediatiche. Quattro prime serate a maggio, con obiettivo di superare il 12,5% di share precedente.

Belve Crime, strategia Rai tra cronaca nera e grande pubblico

Secondo anticipazioni de L’Espresso, l’intervista di Francesca Fagnani a Raffaele Sollecito rappresenta il fulcro della nuova stagione di Belve Crime. L’ex imputato nel caso Meredith Kercher, al centro di arresti, condanne poi annullate e infine assolto definitivamente nel 2015, ha sempre concesso poche apparizioni televisive.

A differenza di Amanda Knox, oggi volto frequente di docuserie e speciali su piattaforme come Netflix e Disney Plus, Sollecito ha scelto una presenza mediatica misurata, rendendo questo confronto televisivo un unicum nel panorama italiano. L’intervista, registrata nello studio di Rai 2, promette un approfondimento sul calvario giudiziario e sull’esposizione mediatica che ha segnato la sua biografia pubblica.

Accanto alla cronaca, la Fagnani aprirà la nuova stagione di Belve con ospiti come Micaela Ramazzotti e Amanda Lear, confermando la doppia anima del programma: intrattenimento d’autore e inchiesta su personaggi controversi.

Dallo stop tecnico al rilancio in prime time su Rai 2

Il ritorno di Belve Crime arriva dopo il rinvio di dicembre, causato da problemi tecnici che avevano irritato il pubblico affezionato allo spin-off. Rai 2 sceglie ora una collocazione forte, con quattro prime serate previste per la metà di maggio.

Nella scorsa stagione, il progetto aveva doppiato gli ascolti della versione classica di Belve, sfiorando il 12,5% di share e oltre un milione e mezzo di telespettatori. L’operazione editoriale punta a consolidare questo posizionamento, integrando narrazione televisiva e ricostruzione documentata della cronaca.

L’intervista a Raffaele Sollecito potrà inoltre riaprire il dibattito pubblico sul rapporto tra media, processi e reputazione personale, tema centrale nel racconto crime contemporaneo e decisivo per il futuro del genere nei palinsesti Rai.

FAQ

Quando inizia la nuova stagione di Belve su Rai 2?

La nuova stagione di Belve condotta da Francesca Fagnani partirà su Rai 2 martedì 21 aprile in prima serata.

Quando andrà in onda l’intervista a Raffaele Sollecito?

L’intervista a Raffaele Sollecito è prevista nelle quattro prime serate di Belve Crime in onda a metà maggio su Rai 2.

Che cos’è lo spin-off Belve Crime di Francesca Fagnani?

Belve Crime è lo spin-off di Belve incentrato su casi di cronaca nera, ricostruiti con interviste approfondite a protagonisti e testimoni.

Quali ascolti ha ottenuto Belve Crime nella scorsa stagione?

Nella precedente edizione, Belve Crime ha sfiorato il 12,5% di share, con oltre un milione e mezzo di spettatori medi.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo su Belve Crime?

Le informazioni derivano da una rielaborazione giornalistica di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dalla nostra Redazione.