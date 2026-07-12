12 Luglio 2026

Home / APPLE / Apple corregge con iOS 26.5.1 la ricarica cablata su alcuni iPhone

La notizia in sintesi

Apple ha distribuito iOS 26.5.1 per gli iPhone compatibili.

ha distribuito iOS 26.5.1 per gli iPhone compatibili. L’aggiornamento risolve un problema di ricarica cablata a batteria quasi scarica.

Il difetto riguardava alcuni iPhone Air e iPhone 17 .

e . Il download è disponibile dalle impostazioni di aggiornamento software.

Riassunto generato con AI

Apple rilascia iOS 26.5.1 per la ricarica

Apple ha reso disponibile iOS 26.5.1, un aggiornamento minore destinato agli utenti iPhone che interviene su un malfunzionamento della ricarica via cavo. Secondo quanto riportato da 9to5Mac, il rilascio arriva nell’attesa della WWDC, prevista la settimana successiva nel testo di riferimento, e punta a correggere un problema circoscritto ma potenzialmente rilevante per chi possiede iPhone Air e iPhone 17.

La correzione riguarda i dispositivi che, con batteria quasi completamente esaurita, potevano non avviare la ricarica collegandoli a un cavo. L’intervento è quindi mirato alla continuità d’uso: un telefono scarico che non reagisce al caricatore può impedire all’utente di riaccenderlo e di accedere alle funzioni essenziali.

L’update può essere scaricato aprendo Impostazioni, selezionando Generali e poi Aggiornamento software. Le note ufficiali di Apple non segnalano nuove funzioni di rilievo, ma indicano esplicitamente la risoluzione del difetto di alimentazione.

Il difetto risolto e i dispositivi coinvolti

Nelle note di rilascio, Apple spiega: “Questo aggiornamento risolve un problema per un piccolo numero di utenti che potrebbe impedire la ricarica cablata su iPhone Air e iPhone 17 quando la batteria è quasi scarica”. La formulazione delimita sia i modelli coinvolti sia la condizione in cui si manifestava l’anomalia.

Il problema noto rendeva alcuni di questi telefoni restii a riaccendersi dopo l’esaurimento della batteria, se connessi a un caricatore cablato. In base al testo originale, l’uso di un caricatore wireless per un periodo compreso tra 10 e 15 minuti consentiva di superare la situazione, ma questa alternativa non è necessariamente disponibile per tutti gli utenti.

L’aggiornamento iOS 26.5.1 mira dunque a eliminare la dipendenza da quella soluzione temporanea. È possibile che il pacchetto includa anche ulteriori correzioni minori non dettagliate da Apple, ma la casa di Cupertino non ne ha fornito indicazione nelle note ufficiali.

Dal punto di vista pratico, la natura limitata del rilascio non ne riduce l’utilità per i modelli interessati. Le patch dedicate alla ricarica incidono infatti su una funzione di base del dispositivo e possono evitare un blocco nel momento in cui la batteria raggiunge livelli critici.

Una patch in attesa delle prossime novità

Per gli utenti di iPhone Air e iPhone 17, la conseguenza più immediata è il ripristino atteso della ricarica cablata quando l’autonomia è quasi terminata. Fino all’installazione, il testo suggerisce prudenza: collegare il telefono prima che lo schermo si spenga può ridurre il rischio di incontrare il difetto descritto.

iOS 26.5.1 non viene presentato come un aggiornamento ricco di funzionalità. Il suo valore è nella correzione specifica, mentre per novità software più sostanziali il riferimento resta l’appuntamento Apple della settimana successiva citato dalla fonte.

FAQ

Quale problema risolve iOS 26.5.1?

Sì, risolve un’anomalia che poteva impedire la ricarica cablata quando la batteria di alcuni iPhone era quasi completamente scarica.

Quali iPhone sono coinvolti nell’aggiornamento?

Sì, le note di Apple indicano espressamente iPhone Air e iPhone 17, limitando il difetto a un piccolo numero di utenti.

Come si scarica iOS 26.5.1?

Sì, il percorso indicato è Impostazioni, Generali e Aggiornamento software, dove l’utente può verificare e installare l’update disponibile.

Cosa fare se l’iPhone non si riaccendeva?

Sì, prima della patch un caricatore wireless usato per 10-15 minuti poteva consentire al telefono di riprendere la ricarica e riaccendersi.

Su quali fonti si basa questa verifica?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Mashable.