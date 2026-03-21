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AirPods Pro scopri i comandi nascosti con iOS 26 per controlli rapidi e personalizzati

AirPods Pro scopri i comandi nascosti con iOS 26 per controlli rapidi e personalizzati

AirPods Pro con iOS 26: tutti i nuovi comandi nascosti spiegati

Con l’arrivo di iOS 26, gli utenti di AirPods Pro hanno ricevuto oltre dieci nuovi controlli “nascosti” basati su tocchi, pressioni e movimenti della testa.
Queste funzioni, disponibili ovunque si utilizzi l’ecosistema Apple, consentono di gestire musica, chiamate, fotocamera e perfino la traduzione in tempo reale direttamente dagli auricolari.
L’aggiornamento, già distribuito globalmente, punta a trasformare gli AirPods Pro in un vero telecomando personale, riducendo la necessità di toccare l’iPhone e offrendo un controllo più naturale e discreto.

In sintesi:

  • Oltre dieci gesti e comandi touch avanzati introdotti con iOS 26 su AirPods Pro.
  • Nuove funzioni chiave: traduzione live e controllo remoto della fotocamera di iPhone.
  • Gestione completa di musica, chiamate, volume e modalità audio dagli steli.
  • Molte opzioni vanno abilitate e personalizzate manualmente dalle impostazioni di iOS.

Tutti i gesti utili su AirPods Pro con iOS 26

Su AirPods Pro, la singola pressione sullo stelo mette in pausa o riprende la riproduzione audio.
La doppia pressione salta alla traccia successiva, mentre la tripla pressione riporta immediatamente al brano precedente.
In caso di chiamata in arrivo, una singola pressione risponde; durante la telefonata lo stesso gesto attiva o disattiva il microfono, mentre una doppia pressione termina la chiamata.

Per il volume, basta scorrere il dito verso l’alto o verso il basso sullo stelo.
La pressione prolungata consente di passare tra cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza e audio adattivo, se queste opzioni sono state configurate nelle impostazioni.
Tenendo premuti contemporaneamente entrambi gli auricolari si attiva la traduzione in tempo reale, utile in viaggio o in contesti multilingue.

La stessa pressione prolungata può essere riassegnata per richiamare Siri, trasformando gli AirPods Pro in un’interfaccia vocale sempre pronta.
Quando l’app Fotocamera di iPhone è aperta, una pressione o una pressione prolungata sullo stelo consente di scattare foto a distanza, ideale per selfie e inquadrature di gruppo.
Infine, i gesti con la testa permettono di annuire o scuotere il capo per interagire con Siri senza toccare nulla, migliorando accessibilità e controllo in movimento.

Come personalizzare i controlli e sfruttare al massimo gli AirPods Pro

Molte di queste funzioni vanno abilitate e personalizzate manualmente in Impostazioni > AirPods su iOS 26.
Da qui è possibile decidere cosa debba fare la pressione prolungata su ciascun auricolare, quali modalità audio rendere disponibili e se assegnare priorità a Siri o alla gestione del rumore.
Questa flessibilità fa sì che il numero effettivo di comandi vari da utente a utente, in base alle esigenze quotidiane.

La sezione dedicata agli AirPods nelle impostazioni consente inoltre di verificare che i gesti con la testa, la traduzione live e il controllo fotocamera siano realmente attivi.
Per chi desidera una panoramica ufficiale e costantemente aggiornata, Apple mette a disposizione un documento di supporto che elenca tutti i comandi touch compatibili, dagli AirPods originali del 2016 fino agli AirPods Pro di ultima generazione.
Consultarlo permette di confrontare modelli diversi e capire quali funzioni avanzate richiedono specifiche versioni di iOS o hardware più recente.

Prospettive future per l’interazione con gli auricolari Apple

L’integrazione tra AirPods Pro, iOS 26 e i gesti fisici indica una chiara direzione: le cuffie stanno diventando un hub di controllo primario dell’ecosistema Apple.
È plausibile aspettarsi, nei prossimi aggiornamenti, ulteriori scorciatoie personalizzabili per app terze, notifiche contestuali e funzioni evolute basate su movimento e riconoscimento vocale.
Per gli utenti, imparare e configurare oggi questi comandi nascosti significa prepararsi a sfruttare al massimo le prossime innovazioni di esperienza d’uso senza dover cambiare abitudini o hardware.

FAQ

Come si attiva la traduzione in tempo reale su AirPods Pro?

È necessario tenere premuti contemporaneamente entrambi gli auricolari, dopo aver abilitato la funzione traduzione nelle impostazioni di iOS 26.

Come si controlla il volume dagli AirPods Pro con iOS 26?

È sufficiente scorrere delicatamente il dito verso l’alto o verso il basso sullo stelo di ciascun auricolare.

Posso cambiare la funzione della pressione prolungata sugli steli?

Sì, la pressione prolungata è personalizzabile in Impostazioni > AirPods, assegnando cancellazione rumore, modalità trasparenza, audio adattivo o Siri.

Come funziona lo scatto foto con AirPods Pro su iPhone?

Con l’app Fotocamera aperta su iPhone, una pressione o pressione prolungata sullo stelo scatta la foto a distanza.

Qual è la fonte delle informazioni su AirPods Pro e iOS 26?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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