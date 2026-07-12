12 Luglio 2026

Home / APPLE / Apple rinvia gli occhiali smart per evitare un debutto affrettato

La notizia in sintesi

Apple avrebbe rinviato gli Apple Glass alla fine del 2027.

avrebbe rinviato gli alla fine del 2027. La scelta punta a evitare un lancio affrettato dopo il caso Vision Pro .

. Il primo modello non dovrebbe integrare display per realtà aumentata nelle lenti.

Siri avrà un ruolo centrale nell’interazione con gli occhiali.

Riassunto generato con AI

Apple Glass, lancio rinviato alla fine del 2027

Apple non avrebbe abbandonato gli Apple Glass, ma avrebbe rinviato il debutto dei propri occhiali smart alla fine del 2027. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, il gruppo di Cupertino avrebbe scelto più tempo per sviluppare il prodotto e preparare l’ingresso in un mercato dove sono presenti anche le nuove proposte di Google e di altre aziende. Il rinvio sarebbe collegato alla volontà di non replicare gli errori attribuiti al progetto Vision Pro, valutato nel testo come un passo falso.

Il piano iniziale, sempre secondo Gurman, non prevederebbe più un modello pronto per l’inizio del 2027. La finestra temporale indicata slitterebbe quindi agli ultimi mesi dell’anno, offrendo ad Apple alcuni mesi aggiuntivi per affinare hardware, funzioni e posizionamento. La decisione non segnala un ritiro dal settore: indica piuttosto un approccio prudente verso un dispositivo che dovrà misurarsi con aspettative elevate.

La tempistica resta comunque indicativa, perché il lancio sarebbe ancora distante più di un anno. In questa fase, le informazioni disponibili descrivono una direzione di sviluppo e non specifiche definitive. Eventuali ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane, ma il progetto resta soggetto alle normali revisioni di un prodotto non ancora presentato ufficialmente.

Quattro montature e niente display AR iniziale

Il primo elemento concreto riguarda il design: Apple starebbe lavorando su quattro diversi concept di montatura. Gli utenti potrebbero inoltre scegliere fra varie opzioni cromatiche, un’indicazione che suggerisce attenzione alla personalizzazione estetica oltre che alla componente tecnologica. Non sono stati però forniti dettagli su materiali, dimensioni, autonomia o prezzo.

Il primo modello degli Apple Glass non dovrebbe avere un display per la realtà aumentata integrato nelle lenti. Si tratta di un punto rilevante perché separa l’esordio del prodotto da una visione più avanzata degli occhiali AR: secondo Gurman, una soluzione con display richiederebbe ancora alcuni anni di sviluppo. L’assenza della tecnologia nelle lenti non equivale quindi all’abbandono della realtà aumentata, ma ne rinvia l’eventuale integrazione a una fase successiva.

Al centro dell’esperienza d’uso ci sarebbe Siri, indicata come componente fondamentale per consentire agli utenti di interagire in modo completo con gli occhiali. Il riferimento all’assistente vocale evidenzia che l’utilizzo non dipenderebbe soltanto da comandi fisici o da un’interfaccia visiva. Restano ignote le modalità operative precise, così come le funzioni che saranno disponibili al debutto.

La strategia descritta da Bloomberg appare coerente con un lancio graduale: prima un prodotto senza display AR nelle lenti, poi l’eventuale evoluzione della piattaforma quando la tecnologia sarà più matura. Al momento, tuttavia, questa lettura si basa esclusivamente sulle informazioni attribuite a Gurman e non su un annuncio ufficiale di Apple.

Il rinvio lascia spazio a un progetto più maturo

Il possibile slittamento alla fine del 2027 consegnerebbe ad Apple un margine aggiuntivo per definire un prodotto ritenuto strategico, senza comprimere sviluppo e preparazione commerciale. La conseguenza più evidente è che gli Apple Glass non arriverebbero subito a sfidare il mercato con una soluzione AR completa nelle lenti. Il debutto potrebbe invece concentrarsi su montature, varianti di colore e interazione attraverso Siri.

La scelta di procedere con cautela assume valore anche alla luce del precedente Vision Pro. Per ora non sono disponibili conferme ufficiali su data definitiva, configurazioni finali o prezzo.

FAQ

Quando potrebbero arrivare gli Apple Glass?

Sì, il lancio sarebbe stato rinviato alla fine del 2027, invece dell’inizio del 2027 indicato in precedenza.

Gli Apple Glass avranno display nelle lenti?

No, il primo modello non dovrebbe includere un display per la realtà aumentata integrato nelle lenti.

Quante montature starebbe preparando Apple?

Sì, Apple starebbe lavorando su quattro concept di montatura, con diverse opzioni cromatiche per gli utenti.

Quale ruolo avrà Siri negli occhiali?

Sì, Siri dovrebbe ricoprire un ruolo fondamentale, permettendo agli utenti di interagire in modo completo con gli occhiali.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.