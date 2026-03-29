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Apple rivoluziona Podcast su iOS 26.4 con nuove funzioni per scoperta, ascolto e personalizzazione

Apple rivoluziona Podcast su iOS 26.4 con nuove funzioni per scoperta, ascolto e personalizzazione

Apple rilancia i podcast video con iOS 26.4: cosa cambia davvero

Con il rilascio di iOS 26.4, Apple ridisegna la componente video di Apple Podcasts, puntando a competere con YouTube e Spotify.
L’aggiornamento, disponibile da marzo 2026 su iPhone e iPad, introduce passaggio immediato tra audio e video, download offline e supporto esteso al Picture in Picture.
L’obiettivo è trattenere creator e pubblico all’interno dell’ecosistema Apple, capitalizzando sul boom globale dei podcast video e colmando un ritardo percepito rispetto ai maggiori concorrenti.

In sintesi:

  • Nuova interfaccia video in Apple Podcasts con passaggio istantaneo tra audio e video.
  • Download dei podcast video per l’ascolto offline e supporto Picture in Picture.
  • Hub dedicato ai video nella sezione “Novità” per scoprire nuovi show.
  • Manca ancora il supporto completo a tvOS su Apple TV 4K.

Funzioni chiave di iOS 26.4 e impatto su creator e utenti

La novità più visibile è il pulsante unico per passare da video ad audio, posizionato sotto la barra di riproduzione: consente di alternare visione e semplice ascolto senza interrompere l’episodio.
Questa soluzione è strategica per chi segue podcast mentre lavora, guida o usa altre app, e vuole attivare il video solo nei momenti rilevanti.
Il download dei contenuti video per la riproduzione offline rende più sostenibile il consumo in mobilità, riducendo la dipendenza da connessioni rapide e stabili.

Il Picture in Picture, ora pienamente integrato su iPhone e iPad, permette di mantenere il video in una finestra ridotta pur continuando a utilizzare altre applicazioni.
Restano attive la regolazione della velocità fino a 2x e le trascrizioni sia per audio sia per video, elementi fondamentali per accessibilità, ricerca testuale e consultazione rapida dei contenuti.
Nella scheda “Novità” appare inoltre un nuovo hub video, pensato per favorire la scoperta di show che offrono anche la componente visiva, con un primo incremento tangibile di podcast che adottano il formato video.

Il nodo Apple TV e le prossime mosse nell’ecosistema podcast

Nonostante il focus sul video, l’esperienza aggiornata di Apple Podcasts non è ancora disponibile su tvOS per Apple TV 4K, il dispositivo più adatto alla fruizione da salotto.
L’assenza appare significativa: i podcast video sono infatti sempre più consumati su grandi schermi, spesso in alternativa alla televisione tradizionale.
Le ipotesi più accreditate indicano un possibile debutto con tvOS 26.5 o direttamente con tvOS 27, ma al momento Apple non ha rilasciato conferme ufficiali.

Se il supporto a tvOS arriverà in tempi rapidi, il nuovo impianto video di Apple Podcasts potrebbe diventare uno strumento chiave per fidelizzare creator professionali e media company, offrendo loro una piattaforma integrata multipiattaforma davvero competitiva rispetto ai colossi del video online.

FAQ

Come si passa da audio a video in Apple Podcasts con iOS 26.4?

È sufficiente toccare il pulsante dedicato sotto la barra di riproduzione: il passaggio tra audio e video è immediato, senza interrompere l’episodio.

Posso scaricare i podcast video su iPhone per vederli offline?

Sì, iOS 26.4 consente il download dei podcast video direttamente dall’app Apple Podcasts, permettendo la visione offline senza connessione dati attiva.

Il Picture in Picture funziona per tutti i podcast video Apple?

Sì, su iPhone e iPad compatibili il Picture in Picture è supportato per i podcast video abilitati, consentendo multitasking con finestra ridotta.

Apple Podcasts video è già disponibile su Apple TV 4K?

No, al momento l’esperienza video aggiornata non è disponibile su tvOS per Apple TV 4K; si attendono futuri aggiornamenti di sistema.

Da quali fonti sono tratte le informazioni su Apple Podcasts video?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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