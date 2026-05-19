19 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Antonella Clerici scivola sul bunga bunga in diretta televisiva

La gaffe di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno spiegata

Chi: Antonella Clerici, storica conduttrice Rai e volto di È sempre mezzogiorno.

Cosa: una gaffe in diretta sul titolo della canzone Bangaranga, trasformata in “banga banga”.

Dove: negli studi Rai del daytime di Rai 1, all’interno del programma È sempre mezzogiorno.

Quando: la puntata andata in onda il 18 maggio, durante l’apertura musicale della trasmissione di mezzogiorno.

Perché: la spontaneità della conduttrice ha generato un lapsus che richiama il noto “bunga bunga”, scatenando risate in studio e reazioni sui social.

In sintesi:

Lapsus di Antonella Clerici sul titolo della canzone Bangaranga in diretta Rai 1.

in diretta Rai 1. Il gioco di parole richiama il celebre “bunga bunga”, subito corretto in studio.

La conduttrice sdrammatizza: *“Mi veniva in mente un’altra cosa, meglio non dirla”*.

Il video della gaffe diventa virale su X, rilanciando il momento social.

Come nasce la gaffe in diretta e perché diventa virale

Nel corso dell’apertura di È sempre mezzogiorno del 18 maggio, Antonella Clerici presenta Bangaranga, brano con cui l’artista Dara ha portato la Bulgaria alla vittoria a Vienna all’Eurovision Song Contest. Nel commentare la canzone, la conduttrice la ribattezza con un sorriso “banga banga”, innescando un immediato rimando al più noto “bunga bunga”.

La reazione in studio è istantanea: qualcuno la corregge, il pubblico e la squadra ridono, e la stessa Clerici sceglie la via dell’autoironia. Ridendo, afferma: *“Mi veniva in mente un’altra cosa, meglio non dirla”*, prendendo le distanze da ogni possibile allusione politica o scandalistica.

Subito dopo, rientra nel registro professionale, sottolineando il valore del brano: *“È la canzone della Bulgaria che ha vinto, molto carina e molto allegra, secondo me la gente ha bisogno davvero di allegria”*. Il frammento viene estratto e pubblicato su X, rilanciato dall’utente @ndrnfr, trasformandosi in un contenuto virale tipico del daytime Rai, dove la cifra distintiva di Clerici resta la combinazione fra competenza, leggerezza e autenticità.

Spontaneità televisiva, reputazione e impatto sui social

La gaffe di Antonella Clerici mostra come la tv generalista continui a generare momenti virali capaci di alimentare il dibattito social. In questo caso, il lapsus rimane sul registro del comico “innocuo”, senza scivolare nella polemica, proprio grazie alla gestione immediata della conduttrice in diretta.

La scelta di non esplicitare l’allusione – *“meglio non dirla”* – consente a Clerici di mantenere un equilibrio tra spontaneità e responsabilità editoriale, aspetti centrali per la credibilità nel servizio pubblico. Allo stesso tempo, l’episodio conferma come ogni dettaglio pronunciato in diretta sia potenzialmente destinato a circolare online, amplificando tanto errori quanto simpatia del personaggio.

Per l’immagine di Clerici, la gaffe si inserisce nel solco della sua narrazione pubblica: un volto familiare, genuino, capace di trasformare un piccolo scivolone in un momento di condivisione e leggerezza, rafforzando il legame con il pubblico di Rai 1 e con la community social che segue il programma.

FAQ

Cosa è successo ad Antonella Clerici durante È sempre mezzogiorno?

È successo che Antonella Clerici ha chiamato per errore “banga banga” la canzone Bangaranga, generando una gaffe ironica in diretta.

Perché la gaffe di Antonella Clerici ha fatto discutere sui social?

Ha fatto discutere perché il lapsus richiama il “bunga bunga”, tema noto mediaticamente, trasformando il momento in clip virale su X.

Qual è la canzone citata da Antonella Clerici in trasmissione?

È la canzone Bangaranga dell’artista Dara, brano con cui la Bulgaria ha vinto a Vienna all’Eurovision Song Contest.

Come ha reagito Antonella Clerici alla gaffe in diretta Rai?

Ha reagito sdrammatizzando con autoironia, dicendo: *“Mi veniva in mente un’altra cosa, meglio non dirla”*, e correggendo subito il riferimento.

Qual è la fonte di questa notizia su Antonella Clerici?

È una notizia elaborata sulla base di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.