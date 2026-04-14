Home / SPETTACOLI & CINEMA / Ruby Rose denuncia Katy Perry per presunte molestie sessuali, arriva la smentita

Ruby Rose accusa Katy Perry di molestie sessuali in un nightclub australiano

L’attrice australiana Ruby Rose ha accusato la popstar Katy Perry di averla molestata sessualmente in un nightclub di Melbourne, in Australia, episodio che sarebbe avvenuto quasi vent’anni fa e reso pubblico solo ora.

La denuncia è arrivata tramite un post su Threads, in risposta a un contenuto del sito Complex Music sulla reazione di Katy Perry all’esibizione di Justin Bieber al Coachella.

Le accuse sono state respinte con fermezza dai rappresentanti legali e dai portavoce della cantante, che le hanno definite “categoricamente false” e pericolose, richiamando una presunta storia di affermazioni infondate da parte di Ruby Rose contro altre persone.

In sintesi:

Ruby Rose denuncia Katy Perry per presunte molestie sessuali avvenute in un nightclub di Melbourne.

L’attrice racconta di aver taciuto quasi vent’anni a causa del trauma subito.

I legali di Katy Perry definiscono le accuse totalmente false e potenzialmente diffamatorie.

Rose dichiara di non voler fare causa, ma di essere pronta a difendersi.

Il racconto di Ruby Rose e la replica del team di Katy Perry

Nel suo post su Threads, Ruby Rose scrive: “Katy Perry mi ha molestata sessualmente nel nightclub Spice Market a Melbourne. Chi cavolo se ne frega di quello che pensa”.

L’attrice, oggi quarantenne, spiega di aver impiegato “quasi due decenni” per esporsi pubblicamente: “Anche se sono così grata nell’essere sopravvissuta abbastanza a lungo per trovare la mia voce, dimostra quanto impatto abbiano il trauma e la violenza sessuale”.

Descrivendo l’episodio, Ruby Rose sostiene che la cantante l’avrebbe raggiunta mentre era sdraiata in grembo alla sua migliore amica: “Si chinò, si spostò le mutande di lato e mi strofinò la sua disgustosa vagina sulla faccia finché non spalancai gli occhi e vomitai a getto su di lei”.

L’attrice aggiunge che Katy Perry le avrebbe accennato alla possibilità di aiutarla a ottenere un visto per gli Stati Uniti.

Pur dichiarando di non voler avviare un’azione legale, Rose si dice pronta a difendersi in tribunale se la popstar dovesse decidere di procedere.

I legali di Katy Perry, attualmente al centro delle cronache rosa per la relazione con Justin Trudeau, hanno diffuso una nota: “Le accuse diffuse sui social media da Ruby Rose contro Katy Perry non solo sono categoricamente false, ma sono anche pericolose e sconsiderate menzogne. La signora Rose ha una storia ben documentata di gravi accuse pubbliche sui social media contro diverse persone, affermazioni che sono state ripetutamente smentite dai diretti interessati”.

Prospettive legali e impatto pubblico del caso Rose–Perry

Le affermazioni di Ruby Rose riaprono il dibattito sulla gestione pubblica delle denunce di molestie nel settore dell’intrattenimento, soprattutto quando emergono dopo molti anni.

Per Katy Perry, la contestazione arriva in una fase delicata della carriera e della vita privata, con potenziali conseguenze sulla reputazione digitale, in particolare su social e piattaforme streaming.

Dal punto di vista legale, il caso potrebbe evolversi in una causa per diffamazione qualora il team della cantante decidesse di agire, imponendo verifiche sulle tempistiche dei fatti denunciati, sui testimoni presenti nel nightclub Spice Market e su eventuali precedenti dichiarazioni pubbliche.

L’esito, al momento imprevedibile, avrà un impatto rilevante anche sulla percezione dell’affidabilità delle testimonianze online e sull’uso dei social come canale principale per rivelazioni di questo tipo.

FAQ

Chi è Ruby Rose e perché parla ora delle presunte molestie?

Ruby Rose è un’attrice e modella australiana. Afferma di aver impiegato quasi vent’anni per trovare la forza di raccontare pubblicamente l’episodio.

Cosa avrebbe fatto Katy Perry secondo il racconto di Ruby Rose?

Secondo Ruby Rose, Katy Perry l’avrebbe molestata sessualmente in un nightclub di Melbourne, sfregando i genitali sul suo viso senza consenso.

Come hanno risposto i legali e i portavoce di Katy Perry?

Hanno definito le accuse “categoricamente false”, “pericolose” e “sconsiderate”, ricordando una presunta storia di affermazioni infondate di Ruby Rose contro altre persone.

È già stata avviata un’azione legale tra Ruby Rose e Katy Perry?

Al momento non risulta alcuna causa avviata. Ruby Rose sostiene di non voler fare causa, ma di essere pronta a difendersi in tribunale.

Qual è la fonte di queste informazioni sulla vicenda Ruby Rose e Katy Perry?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.