19 Maggio 2026

Home / NEWS / Suor Anna Monia scuote Garlasco con un messaggio diretto in tv a Quarta Repubblica

L’appello televisivo a chi uccise Chiara Poggi a Garlasco

Nella puntata di Quarta Repubblica andata in onda su Rete 4 lunedì 18 maggio 2026, la religiosa Suor Anna Monia ha lanciato un appello pubblico all’assassino di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Davanti alle telecamere, nel pieno di una nuova fase giudiziaria che potrebbe portare il giovane Andrea Sempio a giudizio per omicidio, la religiosa ha chiesto una confessione per restituire pace alla famiglia Poggi e alla comunità. L’intervento, in diretta televisiva, rilancia dopo 19 anni il nodo irrisolto di verità e responsabilità sul delitto, intrecciando dimensione morale, sociale e giudiziaria.

In sintesi:

Suor Anna Monia lancia in tv un appello diretto all’assassino di Chiara Poggi .

lancia in tv un appello diretto all’assassino di . Il caso Garlasco torna centrale mentre si profila il rinvio a giudizio di Andrea Sempio .

torna centrale mentre si profila il rinvio a giudizio di . L’appello richiama il ruolo della coscienza oltre le sentenze dei tribunali umani.

La religiosa sollecita una responsabilità collettiva nella riabilitazione e nell’accompagnamento del colpevole.

Il messaggio di Suor Anna Monia tra coscienza, giustizia e opinione pubblica

Ospite in studio, Suor Anna Monia ha scelto di parlare direttamente alla telecamera, trasformando un talk show in un appello civile e spirituale.

Rivolgendosi idealmente all’autore dell’omicidio di Chiara Poggi, ha chiesto di rompere il silenzio: “Proviamo a dare un po’ di pace a questi genitori che dopo 20 anni ne hanno bisogno”, ha sottolineato, riferendosi alla famiglia Poggi.

L’invito alla confessione è stato formulato come riconoscimento del primato della coscienza: “Confessa, perché nessun tribunale umano potrà mai condannarti più di quanto la tua coscienza ogni giorno ti condanna”. Allo stesso modo, ha evidenziato che nessuna assoluzione giudiziaria potrà cancellare l’“inquietudine” interiore di chi porta il peso di un omicidio non ammesso.

La religiosa ha infine insistito sulla funzione riabilitativa della pena in Italia, richiamando la responsabilità della “società civile” ad accompagnare anche chi decidesse oggi di assumersi la colpa dell’omicidio di Garlasco.

Un caso simbolo destinato a pesare ancora nel dibattito pubblico

Le parole di Suor Anna Monia proiettano il delitto di Garlasco oltre la cronaca giudiziaria, trasformandolo in paradigma del rapporto tra verità processuale, giustizia percepita e memoria collettiva.

L’appello televisivo potrebbe incidere sul clima attorno al possibile processo a Andrea Sempio, rinnovando l’attenzione mediatica e la pressione dell’opinione pubblica. Ma, soprattutto, riapre una domanda di fondo: quali strumenti morali e sociali possiede una comunità per spingere alla verità quando le sentenze non bastano a chiudere le ferite?

In un contesto in cui la fiducia nella giustizia è spesso messa in discussione, la scelta di parlare di coscienza, responsabilità personale e accompagnamento sociale offre uno scenario inedito: la possibilità che, dopo quasi due decenni, la svolta nel caso passi non solo dai tribunali ma anche da una decisione individuale di confessare.

FAQ

Chi è Suor Anna Monia e perché è intervenuta sul caso Garlasco?

Suor Anna Monia è una religiosa impegnata nel dibattito civile. È intervenuta a Quarta Repubblica per chiedere una confessione all’assassino di Chiara Poggi.

Perché il caso dell’omicidio di Chiara Poggi è tornato di attualità?

Il caso è tornato centrale perché Andrea Sempio potrebbe essere rinviato a giudizio per omicidio, riaprendo il dibattito giudiziario e mediatico.

Cosa ha chiesto esattamente Suor Anna Monia all’assassino di Chiara Poggi?

Ha chiesto di confessare, sostenendo che la coscienza condanna più di qualsiasi tribunale e che la società civile dovrà accompagnare il colpevole.

Qual è il ruolo della pena secondo l’intervento di Suor Anna Monia?

Secondo la religiosa, in Italia la pena deve essere soprattutto riabilitativa, orientata al recupero della persona e non solo alla punizione.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica del caso?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.