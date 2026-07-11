Ollama raccoglie 65 milioni per espandere AI locale e cloud

11 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Ollama raccoglie 65 milioni di dollari nel round Series B.

raccoglie 65 milioni di dollari nel round Series B. Il finanziamento porta a 88 milioni il capitale complessivamente raccolto.

La piattaforma dichiara 8,9 milioni di sviluppatori mensili.

Il cloud amplia l’uso dei modelli open-weight più grandi.

Riassunto generato con AI

Ollama accelera sull’AI locale e cloud

Ollama, piattaforma open source per scaricare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale in locale, ha chiuso un finanziamento Series B da 65 milioni di dollari guidato da Theory Ventures. L’operazione, confermata dal fondatore e CEO Jeff Morgan, porta a 88 milioni di dollari il capitale totale raccolto dalla società fondata nel 2023 con Michael Chiang. Il finanziamento arriva mentre l’azienda dichiara una base di 8,9 milioni di sviluppatori mensili e punta a rendere più semplice l’accesso ai modelli open-weight, sia sui computer personali sia attraverso il proprio servizio cloud.

Il precedente Series A era stato da 15 milioni di dollari, guidato da Peter Fenton di Benchmark, entrato anche nel board della società. Per Ollama, il nuovo capitale sostiene un modello che combina software locale e capacità di calcolo remota. La scelta risponde alla necessità di usare modelli più grandi, spesso troppo pesanti per un normale computer.

Dal progetto locale alla piattaforma per sviluppatori

Il valore distintivo di Ollama è nella semplificazione tecnica: consente di scaricare e avviare modelli open-weight direttamente sul proprio dispositivo in pochi minuti. L’obiettivo è ridurre le complessità che, dal 2023, hanno limitato l’adozione di questi strumenti, inizialmente pensati soprattutto per ricercatori. Il repository su GitHub conta 176.000 stelle e quasi 17.000 fork, indicatori della rilevanza raggiunta nella comunità tecnica.

Morgan e Chiang avevano già creato Kitematic, startup acquisita da Docker e diventata la base di Docker Desktop, oggi usato da oltre 10 milioni di sviluppatori. Questa esperienza ha contribuito a rafforzare la credibilità del team agli occhi degli investitori. L’azienda rivendica inoltre oltre 67.000 integrazioni realizzate dalla community e accordi con principali laboratori di modelli e produttori hardware.

Il servizio cloud propone più livelli di accesso, dal piano gratuito fino a 100 dollari mensili, con tariffazione basata sul tempo di calcolo GPU anziché sui token consumati. Secondo Morgan, il passaggio decisivo è arrivato a gennaio 2026 con l’espansione di OpenClaw: i modelli open-weight più grandi hanno mostrato di poter affrontare compiti agentici complessi, inclusa la scrittura di codice. Da allora, secondo l’azienda, imprese con elevati costi di inferenza hanno iniziato a trasferire parte dei carichi verso modelli aperti.

Il cloud resta il punto più discusso

La crescita commerciale non ha eliminato le riserve di alcuni utenti storici. Circa un anno fa erano emerse critiche secondo cui il cloud potesse sottrarre risorse al progetto open source, nel dibattito sull’“enshittification” degli strumenti per sviluppatori. Morgan sostiene invece che il cloud estenda la missione originaria, offrendo potenza di calcolo per modelli non eseguibili sui PC comuni.

Fenton esclude una contrapposizione rigida tra modelli aperti e proprietari: “Non è una scelta tra aperto e chiuso”. La conseguenza indicata è un utilizzo più selettivo: modelli aperti per parte dei carichi e soluzioni proprietarie per esigenze mirate.

FAQ

Quanto ha raccolto Ollama nel Series B?

Sì, Ollama ha raccolto 65 milioni di dollari nel round Series B guidato da Theory Ventures.

Qual è il capitale totale raccolto da Ollama?

Sì, il totale dei finanziamenti raccolti da Ollama sale a 88 milioni di dollari, includendo il precedente Series A.

Quanti sviluppatori usa Ollama ogni mese?

Sì, l’azienda dichiara una base di 8,9 milioni di sviluppatori mensili sulla propria piattaforma.

Come viene fatturato il cloud di Ollama?

Sì, il cloud viene fatturato in base al tempo di calcolo GPU e non ai token consumati, con piani fino a 100 dollari mensili.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.