Home / SPETTACOLI & CINEMA / Angelina Mango, emerge l’identità del fidanzato tra nuovi gossip

Angelina Mango, nuova storia d’amore dopo la svolta di carriera

Dopo mesi segnati da problemi di salute e da una vita sentimentale in evoluzione, Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, torna al centro della scena. La cantante, oggi impegnata nei teatri di tutta Italia, secondo indiscrezioni avrebbe chiuso da tempo la storica relazione con il chitarrista Antonio Cirigliano. Al suo fianco, ora, ci sarebbe il content creator e fotografo Antonio Agostinelli, originario di Teramo. La notizia, rilanciata dal settimanale Chi, spiega come il legame sarebbe nato per motivi professionali e poi trasformato in qualcosa di più, mentre l’artista continua a mantenere il massimo riserbo sui social.

In sintesi:

Angelina Mango avrebbe chiuso la relazione con il chitarrista Antonio Cirigliano .

avrebbe chiuso la relazione con il chitarrista . Il nuovo compagno sarebbe il content creator e fotografo Antonio Agostinelli .

. I due si sarebbero conosciuti lavorando alla carriera della cantante.

Sui profili ufficiali di Angelina Mango resta spazio solo per la musica.

Dal rapporto con Cirigliano al legame con Antonio Agostinelli

Per lungo tempo Angelina Mango, emersa al grande pubblico con Amici e consacrata dalla vittoria a Sanremo 2024, ha condiviso palco e vita privata con il chitarrista Antonio Cirigliano. Una relazione importante, intrecciata a un forte sodalizio artistico: Cirigliano è stato lo storico chitarrista dei live, presente nei momenti più delicati della crescita professionale della cantante.

Secondo quanto rivelato da Chi, questo legame si sarebbe interrotto già da tempo, lasciando spazio a una nuova relazione con Antonio Agostinelli. La cantante non ha commentato pubblicamente, ma il silenzio social e l’assenza di smentite alimentano l’attenzione dei fan.

Nel frattempo, la priorità dichiarata di Angelina Mango resta la musica: i suoi canali ufficiali raccontano solo concerti, backstage e nuovi progetti discografici, in continuità con la linea di riservatezza che l’artista ha sempre rivendicato per la vita privata.

Chi è Antonio Agostinelli e come è nata la relazione

Dalle immagini e dalle informazioni presenti sull’account Instagram @_justantonio, Antonio Agostinelli appare come un professionista dell’immagine: content creator, social media manager e fotografo, con poco più di 2.000 follower ma un portfolio legato al mondo musicale. Nato nel 1994 e originario di Teramo, collaborerebbe con la struttura che segue la carriera di Angelina Mango.

Le ricostruzioni indicano che il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto proprio in ambito lavorativo, durante la produzione di contenuti per la cantante. Si mormora che la scintilla sia scattata sul set di uno degli ultimi singoli, “Velo sugli occhi”, da cui sarebbe nata una frequentazione sempre più stretta fino a renderli inseparabili.

In un contesto in cui gli artisti sono costantemente sotto i riflettori, la scelta di mantenere un basso profilo conferma la volontà di proteggere un equilibrio privato, mentre la carriera di Angelina Mango vive una fase di espansione nazionale e internazionale.

Prospettive future tra carriera in ascesa e nuova stabilità personale

La possibile relazione con Antonio Agostinelli arriva in un momento chiave per Angelina Mango, reduce da un periodo di fragilità fisica e da una crescita professionale vertiginosa. Una nuova stabilità affettiva potrebbe rappresentare un supporto importante nella gestione di tournée, uscite discografiche e pressione mediatica.

Senza dichiarazioni ufficiali, il rapporto resta nel perimetro del gossip, ma l’incrocio tra vita privata e lavoro creativo lascia intravedere future collaborazioni visive e narrative nei progetti musicali dell’artista, potenzialmente rilevanti anche per il posizionamento della sua immagine sui social e nelle piattaforme digitali.

FAQ

Angelina Mango ha confermato la relazione con Antonio Agostinelli?

No, Angelina Mango non ha confermato né smentito ufficialmente. Al momento non esistono dichiarazioni pubbliche, solo ricostruzioni giornalistiche e indizi social indiretti.

Chi è Antonio Agostinelli nella vita professionale?

Sì, Antonio Agostinelli è descritto come content creator, social media manager e fotografo, nato nel 1994 e originario di Teramo.

Che ruolo aveva Antonio Cirigliano nella carriera di Angelina Mango?

Sì, Antonio Cirigliano è stato a lungo il chitarrista di riferimento nei live di Angelina Mango, oltre che compagno sentimentale.

Dove si possono vedere le foto di Angelina Mango con Antonio Agostinelli?

Sì, alcuni scatti compaiono sull’account Instagram di Antonio Agostinelli, @_justantonio, più che sui profili ufficiali della cantante.

Qual è la fonte delle informazioni su Angelina Mango e Antonio Agostinelli?

Sì, le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.