Elena Santarelli critica Chiara Ferragni e lancia una stoccata a Fedez

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Elena Santarelli critica Chiara Ferragni e lancia una frecciata a Fedez

Elena Santarelli, ospite a Belve su Rai2 con Francesca Fagnani, interviene sul “Pandoro-gate” che ha coinvolto Chiara Ferragni e, indirettamente, Fedez.

Nel talk, in onda stasera da Roma, la conduttrice le mostra il filmato legato alla campagna solidale contestata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratica commerciale ingannevole.

Santarelli, mamma di un bambino guarito da un tumore, spiega perché si sente tradita come genitore che ha vissuto i reparti di oncologia pediatrica e come testimonial di iniziative benefiche autentiche. Collega poi il caso all’impatto sulla credibilità delle raccolte fondi e, parlando della vita privata di Ferragni, lascia una stoccata su chi abbia avuto accanto “fino ad adesso”, chiaro riferimento a Fedez.

In sintesi:

Elena Santarelli a Belve commenta il “Pandoro-gate” di Chiara Ferragni .

a commenta il “Pandoro-gate” di . Richiama la responsabilità etica dell’influencer verso la ricerca oncologica pediatrica.

Denuncia la sfiducia generata nelle raccolte fondi dopo il caso pandoro.

Lancia una frecciata a Fedez parlando della vita privata di Ferragni.

Pandoro-gate, beneficenza e la rabbia di una madre

Al centro dello scontro c’è l’operazione commerciale del pandoro brandizzato Chiara Ferragni, sanzionata dall’Antitrust per pubblicità ingannevole.

La comunicazione lasciava intendere che l’acquisto del prodotto incidesse sull’importo donato a un reparto di oncologia pediatrica di un ospedale milanese; in realtà la somma era stata definita e versata mesi prima, indipendentemente dalle vendite.

Il caso, portato alla ribalta da Selvaggia Lucarelli, ha aperto un fronte delicato: l’uso del linguaggio della solidarietà per finalità prevalentemente commerciali.

Elena Santarelli, che ha trascorso mesi in corsia accanto al figlio malato di tumore, racconta come l’episodio abbia avuto ricadute concrete sulle altre iniziative: *“Le persone mi chiedevano ‘ma questo è come quello dei Pandori?’”*.

Poi l’appello diretto: *“Tu sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, me la devi smuovere la ricerca”*, sottolineando l’enorme responsabilità sociale legata a una platea digitale di quelle dimensioni.

L’intervento non si limita alla critica dell’operazione di marketing.

Santarelli chiarisce: *“Io sto giudicando questa cosa della Ferragni, per il resto non mi permetto”*, ma subito dopo aggiunge una frase che diventa virale: *“Quando Fedez è venuto qui ospite ho pure detto ‘ma poverina, ma guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso’”*.

Una stoccata che collega l’immagine pubblica di Fedez alle difficoltà della coppia più esposta d’Italia. Al momento né Ferragni né Fedez hanno replicato, mantenendo il consueto silenzio su dichiarazioni televisive che alimentano comunque la discussione sul rapporto fra influencer marketing, beneficenza e fiducia del pubblico.

La lezione sul rapporto tra influencer, etica e raccolte fondi

Il caso rilanciato da Elena Santarelli anticipa un tema destinato a pesare sempre di più: la regolamentazione delle campagne charity guidate da influencer.

Quando il volto della solidarietà è un brand globale come Chiara Ferragni, ogni ambiguità mina non solo la singola operazione, ma l’intero ecosistema delle donazioni, dalle grandi fondazioni alle mamme che, come ricorda Santarelli, *“impacchettano i pandori con tanta fatica”*.

È plausibile attendersi maggiore vigilanza di Antitrust, piattaforme digitali e aziende partner sulle claim di beneficenza, con richieste di trasparenza documentata su importi, tempi e modalità di erogazione.

Per il pubblico, la vicenda diventa un invito a controllare fonti, destinatari e meccanismi delle raccolte fondi prima di associare l’acquisto di un prodotto a un gesto solidale.

FAQ

Perché Elena Santarelli è delusa da Chiara Ferragni?

La delusione nasce dal “Pandoro-gate”, che secondo Santarelli ha sfruttato la beneficenza oncologica, generando sfiducia verso iniziative solidali sincere e trasparenti.

Cosa ha stabilito l’Antitrust sul pandoro di Chiara Ferragni?

L’Autorità ha sanzionato l’operazione come pratica commerciale ingannevole, poiché la donazione all’ospedale non dipendeva realmente dal numero di pandori venduti.

Qual è il legame di Elena Santarelli con l’oncologia pediatrica?

Elena Santarelli ha vissuto direttamente i reparti di oncologia pediatrica seguendo il figlio malato di tumore, maturando esperienza diretta di raccolte fondi.

Che cosa ha detto Elena Santarelli su Fedez?

Elena Santarelli ha commentato che, vedendo Fedez, ha pensato: *“Poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa”*.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.