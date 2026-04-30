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Andrea Sempio si prepara all’interrogatorio decisivo, la difesa annuncia strategia sulle risposte

Andrea Sempio si prepara all’interrogatorio decisivo, la difesa annuncia strategia sulle risposte

Nuova inchiesta sull’omicidio Poggi, Sempio andrà all’interrogatorio

L’unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, il giovane di Garlasco Andrea Sempio, si presenterà all’interrogatorio fissato dai pm di Pavia il 6 maggio.
A confermarlo è l’avvocato Liborio Cataliotti, che insieme alla collega Angela Taccia guida il collegio difensivo di Sempio.
L’atto istruttorio arriva a quasi diciotto anni dal delitto avvenuto a Garlasco e si intreccia con la posizione di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l’omicidio.

I magistrati pavesi intendono verificare il presunto ruolo di Sempio, alla luce dei nuovi elementi d’indagine, mentre la difesa di Stasi annuncia di voler chiedere la revisione del processo.
La gestione dell’interrogatorio e le prossime mosse delle difese potrebbero incidere in modo decisivo sugli sviluppi del caso.

In sintesi:

  • Andrea Sempio si presenterà all’interrogatorio del 6 maggio davanti ai pm di Pavia.
  • I suoi legali decideranno se dovrà rispondere o avvalersi della facoltà di non rispondere.
  • La Procura ha convocato Sempio prima della chiusura delle indagini e della discovery degli atti.
  • La difesa di Alberto Stasi annuncia una nuova richiesta di revisione del processo.

Strategie difensive e nuova fase dell’indagine su Garlasco

L’avvocato Liborio Cataliotti, ospite il 30 aprile di Tg4 – Diario del Giorno su Retequattro, ha definito la presenza di Andrea Sempio all’interrogatorio “un obbligo di legge”.
Ha chiarito di non aver mai consigliato a un assistito condotte contrarie alla normativa, precisando che lui e l’avvocata Angela Taccia non hanno riscontrato vizi formali nella convocazione.

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Sarà tuttavia il team legale a “imporre” a Sempio la scelta processuale: decidere se rispondere alle domande dei magistrati o avvalersi della facoltà di non rispondere.
Cataliotti ha sottolineato che entrambe le opzioni sono legittime e rientrano in una precisa strategia difensiva, criticando la decisione della Procura di Pavia di convocare l’indagato prima di rendere accessibili tutti gli atti di indagine alla difesa.

Parallelamente, gli avvocati di Alberto Stasi valutano l’impatto dei nuovi accertamenti: l’avvocata Giada Bocellari ha annunciato all’Ansa l’intenzione di presentare immediatamente una richiesta di revisione dopo la “discovery” completa.

La possibile revisione del processo Stasi e gli scenari futuri

La difesa di Alberto Stasi, già respinta nel 2020 dalla Corte d’appello di Brescia e poi dalla Cassazione sulla richiesta di revisione, vede nella nuova indagine un potenziale cambio di scenario.
La valutazione dei nuovi elementi, se ritenuti rilevanti e incompatibili con la precedente verità processuale, potrebbe riaprire il dibattito giudiziario sul delitto di Garlasco.

L’esito dell’interrogatorio di Andrea Sempio, unito all’analisi degli atti da parte dei legali di tutte le parti, determinerà se la vicenda giudiziaria sull’omicidio di Chiara Poggi resterà cristallizzata sulla condanna di Stasi o entrerà in una nuova fase, con ricadute rilevanti su giustizia, risarcimenti ed eventuali responsabilità alternative.

FAQ

Chi è Andrea Sempio e perché è indagato nel caso Poggi?

Andrea Sempio è un conoscente di Chiara Poggi, oggi unico indagato nella nuova inchiesta dei pm di Pavia sull’omicidio di Garlasco.

Andrea Sempio è obbligato a presentarsi all’interrogatorio del 6 maggio?

Sì, secondo l’avvocato Liborio Cataliotti la presenza è un obbligo di legge, mentre la scelta di rispondere o tacere è strategica.

La condanna definitiva di Alberto Stasi può essere ancora messa in discussione?

Sì, è possibile tramite revisione del processo. La difesa di Alberto Stasi annuncia nuova istanza dopo l’accesso agli atti.

Cosa significa “discovery” degli atti in questo procedimento?

Significa che, conclusa la fase investigativa, tutti gli atti d’indagine vengono messi a disposizione delle parti per valutarne contenuto e strategie.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Poggi?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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