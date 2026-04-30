Home / NEWS / Emanuela Orlandi, l’avvocato di Papa Francesco frena sulle indagini e parla di verità ormai irraggiungibile

Perché il caso Orlandi rischia di restare per sempre senza verità

Chi parla è Alessandro Diddi, promotore di giustizia vaticano e avvocato in Italia, incaricato direttamente da papa Francesco di indagare su eventuali responsabilità interne alla Santa Sede nel caso di Emanuela Orlandi.

Che cosa emerge è una valutazione durissima: a oltre quarant’anni dalla scomparsa della cittadina vaticana, la giustizia potrebbe non essere più in grado di accertare la verità processuale.

Dove il caso si è consumato è Roma, con la sparizione di Emanuela il 22 giugno 1983, ma l’ombra giudiziaria si è allargata Oltretevere.

Quando l’avvocato interviene è nel corso di un dialogo pubblico con gli studenti del Liceo classico Eschilo, ora diffuso in rete.

Perché le sue parole contano è legato al mandato ricevuto nel 2022 da papa Bergoglio e alla natura illimitata nel tempo delle inchieste penali vaticane.

In sintesi:

Diddi, magistrato vaticano, teme che sul caso Orlandi non si possa più accertare nulla.

Le prove, dopo oltre quarant’anni, sarebbero compromesse dal tempo e da narrazioni inquinanti.

In Vaticano le indagini non hanno una scadenza, a differenza del sistema italiano.

Resta aperto il fronte della responsabilità e dei possibili depistaggi interni alla Santa Sede.

Nel suo intervento, Alessandro Diddi non si limita a una constatazione tecnica, ma offre una diagnosi severa sullo stato del dossier Orlandi.

*“Io credo che la giustizia purtroppo rispetto alla vicenda di Emanuela Orlandi non potrà accertare più nulla a distanza di oltre 40 anni perché qualunque prova che cerca di individuare, a parte il fatto che il tempo ha fatto venir meno qualunque tipo di fonte probatoria, è ormai inevitabilmente inquinata da quello che è scaturito in questi 40 anni”*, afferma.

Il promotore di giustizia sottolinea quindi un doppio limite: il decorso del tempo, che erode testimoni e tracce materiali, e l’accumulo di ipotesi, teorie, suggestioni mediatiche che rischiano di alterare irrimediabilmente il quadro probatorio.

*“Ormai quindi non c’è solo il rischio che la giustizia arrivi tardi ma che non si possa proprio più determinare”*, aggiunge, indicando un possibile punto di non ritorno investigativo.

La sua valutazione arriva mentre, per volontà di papa Francesco, il Vaticano mantiene formalmente aperta un’inchiesta interna su responsabilità e depistaggi, separata ma intrecciata alle indagini italiane archiviate e riaperte più volte.

Il ruolo del Vaticano e i limiti oggettivi delle indagini

La scelta di Jorge Mario Bergoglio di affidare nel 2022 a Alessandro Diddi un’inchiesta specifica sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ha segnato un cambio di passo istituzionale: per la prima volta, la Santa Sede ha ammesso la necessità di una verifica interna sistematica su eventuali responsabilità, omissioni o depistaggi.

Il mandato riguarda non la dinamica originaria del sequestro, avvenuto a Roma il 22 giugno 1983, ma il comportamento di uffici, prelati e organismi vaticani nei decenni successivi.

Sul piano procedurale, Diddi ha evidenziato più volte una differenza cruciale: a differenza dell’ordinamento italiano, il sistema penale vaticano non prevede una scadenza delle indagini, che possono proseguire senza i vincoli rigidi dei termini di prescrizione o delle chiusure obbligate delle inchieste.

Questo margine teorico, però, non annulla i limiti fattuali: documenti dispersi, memorie fallaci, morti di protagonisti chiave e una sovrapposizione di piste – dal terrorismo internazionale alla criminalità organizzata, fino ai presunti intrighi finanziari – rendono complessa ogni ricostruzione certa.

Le parole del promotore di giustizia disegnano così un paradosso: un caso formalmente aperto in Vaticano, ma forse già oltre la soglia di recuperabilità probatoria, con la verità storica potenzialmente più accessibile di quella processuale.

Un mistero che pesa sul futuro della credibilità istituzionale

Le considerazioni di Alessandro Diddi aprono una questione che va oltre il singolo fascicolo: quanto la mancata verità sul caso Emanuela Orlandi inciderà sulla credibilità di Santa Sede e istituzioni italiane?

Se la giustizia dovesse arrestarsi definitivamente davanti all’impossibilità di ricostruire i fatti, il terreno si sposterebbe sulla trasparenza documentale e sulla massima apertura degli archivi.

La gestione dei materiali disponibili – atti vaticani, dossier di intelligence, informative di polizia e magistratura – diventerà decisiva per offrire almeno una narrazione coerente ai familiari e all’opinione pubblica.

L’intervento di Diddi, pur pessimista sugli esiti giudiziari, suggerisce che l’unica strada residua per attenuare il “buco nero” del caso Orlandi sia una progressiva de-segrettazione controllata, capace di trasformare un enigma giudiziario in una verità storica il più possibile condivisa.

FAQ

Chi è Alessandro Diddi e quale ruolo ha in Vaticano?

Alessimativamente, Alessandro Diddi è il promotore di giustizia vaticano, nominato da papa Francesco, titolare dell’inchiesta interna sul caso Emanuela Orlandi.

Perché Diddi ritiene difficilmente accertabile la verità sul caso Orlandi?

Affermativamente, Diddi sostiene che dopo oltre quarant’anni le prove siano logorate dal tempo e fortemente inquinate da narrazioni, depistaggi e sovrapposizioni mediatiche.

Quando è scomparsa Emanuela Orlandi e dove è avvenuto il fatto?

Affermativamente, Emanuela Orlandi è scomparsa il 22 giugno 1983 nel centro di Roma, mentre rientrava a casa dopo una lezione di musica.

Le indagini vaticane sul caso Orlandi possono prescriversi?

Affermativamente, secondo quanto spiegato da Diddi, in Vaticano le inchieste penali non hanno scadenza, a differenza del sistema giudiziario italiano soggetto a prescrizione.

Qual è la fonte di queste informazioni sul caso Orlandi?

Affermativamente, il contenuto deriva da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa, Adnkronos, Asca e Agi, rielaborate dalla nostra Redazione.