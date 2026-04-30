Home / NEWS / Rai richiama Sigfrido Ranucci per il servizio su Nordio in Uruguay e contesta la verifica della notizia

Rai richiama Ranucci per le frasi su Nordio a È sempre Cartabianca

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni su Carlo Nordio rese nel talk di Rete 4 È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Nel programma, il giornalista di Report ha citato una testimonianza ancora da verificare su un presunto soggiorno del ministro nel ranch in Uruguay dell’imprenditore Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti.

In diretta, il ministro della Giustizia ha telefonato per smentire con decisione, parlando di affermazioni “inventate di sana pianta” e preannunciando una possibile azione legale.

La vicenda, esplosa tra fine aprile e inizio maggio 2026, riapre il confronto su limiti e responsabilità del giornalismo d’inchiesta nel servizio pubblico e sul rapporto fra informazione, politica e tutela della reputazione delle istituzioni.

In sintesi:

La Rai richiama formalmente Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni su Carlo Nordio a Rete 4.

per le dichiarazioni su a Rete 4. Il ministro della Giustizia nega qualsiasi incontro con Giuseppe Cipriani e valuta azioni legali.

e valuta azioni legali. La Vigilanza Rai e le opposizioni denunciano un “clima intimidatorio” verso Report e il suo conduttore.

Centrodestra: richiamo “atto dovuto” per tutelare azienda e reputazione di Nordio.

Richiamo Rai, rischio legale e scontro politico-istituzionale

Nella lettera firmata dal direttore Approfondimento, Paolo Corsini, la Rai contesta a Ranucci l’aver dato “pubblicamente spazio a voci non ancora verificate”, con potenziale danno per la credibilità di Report e dell’intero servizio pubblico.

Si richiama il giornalista al rispetto rigoroso della verifica delle fonti e della tutela della reputazione dei soggetti coinvolti, soprattutto se si tratta di esponenti istituzionali.

Secondo indiscrezioni, la dirigenza sarebbe orientata a non coprire le eventuali spese legali di Ranucci, sostenendo che fosse autorizzato a partecipare a È sempre Cartabianca solo per presentare il suo nuovo libro, non per affrontare temi di attualità politica.

Sui social, Ranucci replica di non temere il giudizio del ministro, “custode dell’Albo dei giornalisti”, e definisce la libertà di informazione un “valore inalienabile”.

La presidente della Commissione di Vigilanza, la senatrice M5s Barbara Floridia, parla di atto “molto grave” e di “clima tossico” verso Report, giudicando particolarmente allarmante la minaccia di mancata tutela legale, letta come una forma di intimidazione verso un giornalista sotto scorta, vittima in passato di un grave attentato.

Reazioni di partiti e prospettive sul pluralismo informativo

Il Movimento 5 Stelle, con i componenti della Vigilanza Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato, denuncia il “superamento della linea rossa” e parla di “asservimento della Rai al governo Giorgia Meloni”.

Sottolineano che Ranucci avrebbe presentato il racconto come informazione in verifica, non come verità definitiva, e giudicano “devastante” l’ipotesi di esclusione della tutela legale.

Il Partito Democratico chiede chiarimenti ai vertici, ricordando le inchieste condotte da Ranucci “con estrema professionalità” e il precedente attentato bomba subito dal giornalista.

Opposta la lettura del centrodestra. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri definisce “gravissima” l’affermazione ritenuta diffamatoria verso Nordio, parlando di “narrazione basata sul nulla”.

Per la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, il richiamo è “atto dovuto” a tutela dell’azienda, e sostiene che in qualsiasi altra emittente un episodio simile avrebbe potuto portare al licenziamento.

Lo scontro, che intreccia deontologia, governance Rai e garanzie per il giornalismo investigativo, apre scenari delicati su autonomia editoriale, gestione del rischio legale e futuro del pluralismo nel servizio pubblico.

FAQ

Perché la Rai ha richiamato formalmente Sigfrido Ranucci?

La Rai ha richiamato Ranucci per aver diffuso, in un programma concorrente, informazioni non ancora verificate sul ministro Carlo Nordio, ritenute potenzialmente lesive della reputazione e deontologicamente problematiche.

Cosa contesta esattamente Carlo Nordio a Sigfrido Ranucci?

Il ministro Nordio contesta il riferimento al presunto soggiorno nel ranch di Giuseppe Cipriani in Uruguay, definendolo “inventato di sana pianta” e annunciando la valutazione di vie legali.

La Rai coprirà le eventuali spese legali di Ranucci?

Secondo indiscrezioni, la Rai sarebbe orientata a non coprire le spese legali, sostenendo che Ranucci fosse autorizzato solo a promuovere il suo libro, non a trattare attualità.

Perché il caso Ranucci divide maggioranza e opposizioni?

Le opposizioni parlano di intimidazione e attacco alla libertà di stampa; il centrodestra considera il richiamo un necessario atto di tutela aziendale e di difesa della reputazione del ministro.

Quali sono le fonti di questo articolo sulla vicenda Ranucci-Nordio?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.