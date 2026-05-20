20 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Alessio Fiorenza denuncia i media per definizione trans ritenuta violenta

Alessio Fiorenza contesta l’etichetta di “attore trans” usata dai media

Alessio Fiorenza, giovane attore palermitano, è protagonista di In Utero, serie HBO Max Italia girata e distribuita nel 2026, dove interpreta Angelo, biologo transgender alle prese con burocrazia e cambio documenti.

In varie testate online è stato definito “primo attore trans in una serie italiana”, titolo che lui considera riduttivo e lesivo.

In un’intervista a Pietro Cerniglia per Virglio, ha spiegato perché quell’etichetta gli appare come una “forma di violenza comunicativa”, pur riconoscendo l’importanza della rappresentazione trans nel panorama televisivo italiano.

La polemica riapre il dibattito su come i media italiani raccontano le persone transgender e su quale sia il confine tra legittimo rilievo giornalistico e sfruttamento identitario a fini di click.

In sintesi:

Alessio Fiorenza recita in In Utero interpretando un biologo transgender.

recita in In Utero interpretando un biologo transgender. L’attore critica i titoli che lo definiscono solo “attore trans”.

Parlare di transizione è importante, ma non deve ridursi a etichetta.

La vicenda evidenzia limiti e responsabilità dell’informazione italiana.

Rappresentazione, etichette e responsabilità dei media italiani

In In Utero, produzione HBO Max Italia, Alessio Fiorenza interpreta Angelo, uomo trans che affronta il cambio dei documenti e un sistema burocratico spesso impreparato alle identità di genere non normate.

Il fatto che anche lui sia un ragazzo transgender ha immediatamente catalizzato l’attenzione delle redazioni online, che hanno titolato: *“Chi è Alessio Fiorenza, primo attore trans in una serie italiana”*.

Alla domanda se questi titoli lo avessero infastidito, Fiorenza risponde: *“Sì, perché di fatto è una forma di violenza […] esiste questa continua necessità di sottolineare, specificare, etichettare”*. Per l’attore, la questione non è il silenzio sull’identità trans, ma la riduzione dell’intera sua persona a tre sole informazioni: *“Si chiama Alessio Fiorenza, è nato a Palermo ed è un ragazzo transgender”*.

Lui stesso riconosce che parlarne è necessario, perché la presenza di persone trans nella fiction italiana è ancora “una realtà molto nuova”. Il problema nasce quando l’identità di genere diventa puro gancio di curiosità, senza approfondimento, e quando il racconto resta “inevitabilmente in superficie”.

Dalla curiosità morbosa al bisogno di informazione consapevole

Alessio Fiorenza racconta di avere sviluppato un “ammortizzatore” emotivo per difendersi da una narrazione che talvolta scivola nel feticismo: *“A volte sembra quasi un feticcio. È triste dirlo, ma è così”*.

Osserva con distacco le dinamiche mediatiche e sceglie di non affrontare situazioni che percepisce come tossiche, ma sottolinea una linea rossa: la differenza tra desiderio di capire e curiosità morbosa.

Apprezza chi si informa davvero e ricorda che nel 2026 è semplice accedere a contenuti attendibili sulla realtà transgender. Per questo, quando si trova di fronte a domande “profondamente ignoranti”, prova dispiacere non come offesa personale, ma come segnale dell’assenza di un reale interesse a comprendere.

La vicenda di Fiorenza mette i media davanti a una sfida: raccontare la novità storica di un attore trans protagonista di una serie italiana senza trasformarla in marchio identitario permanente, ma usandola come occasione di informazione rigorosa e rispettosa.

FAQ

Chi è Alessio Fiorenza e quale ruolo ha in In Utero?

Alessio Fiorenza è un attore palermitano emergente. In In Utero interpreta Angelo, biologo transgender che affronta il complesso percorso di transizione anche sul piano burocratico.

Perché Alessio Fiorenza contesta l’etichetta di “attore trans”?

Fiorenza contesta perché, afferma, riduce la sua identità professionale a un’unica caratteristica, trasformando l’esperienza trans in etichetta mediatica superficiale e potenzialmente violenta.

Perché la definizione di attore transgender fa notizia in Italia?

Fa notizia perché in Italia la presenza di attori transgender in ruoli centrali di serie mainstream è ancora rarissima, e In Utero rappresenta una novità nel panorama audiovisivo.

Come possono i media trattare correttamente le persone transgender?

Possono farlo nominando l’identità trans quando rilevante, ma evitando sensazionalismo, spiegando il contesto, dando voce alle dirette persone interessate e offrendo riferimenti informativi affidabili.

Qual è la fonte delle informazioni su Alessio Fiorenza e In Utero?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica autonoma su contenuti e lanci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.