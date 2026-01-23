Sanremo svela l’ipotesi Tiziano Ferro ospite, ritorno emozionale dopo il caso stonature sul brano di Mia Martini

Sanremo 2026, Tiziano Ferro possibile ospite 6 anni dopo le lacrime per le stonature sul pezzo di Mia Martini

Ritorno all’Ariston

Per Sanremo 2026 il direttore artistico Carlo Conti sta lavorando a riportare sul palco dell’Ariston Tiziano Ferro come superospite, sei anni dopo l’ultima partecipazione fissa. Il Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio, punta su un cast trasversale tra musica, tv, sport e comicità, con 30 brani in gara e un ascolto in anteprima per la stampa il 26 gennaio.

Il cantautore di Latina, che non ha mai gareggiato come concorrente, è considerato una delle carte forti per alzare l’appeal televisivo e social della kermesse. In palinsesto è già confermata la presenza di Laura Pausini come co-conduttrice al fianco di Conti, con ospiti diversi ogni sera. L’eventuale ritorno di Ferro sarebbe costruito su una narrazione di riscatto personale e artistico, dal ricordo delle polemiche del 2020 a una nuova celebrazione del suo repertorio e dei grandi classici della canzone italiana.

In parallelo, dal mondo politico arrivano suggerimenti e pressioni sul parterre di superospiti, segno di quanto il Festival resti un terreno simbolico e strategico per l’immagine del servizio pubblico e dell’industria discografica.

Le lacrime per Mia Martini

Il legame tra Tiziano Ferro e Sanremo si è cristallizzato nella 70ª edizione, quando fu superospite fisso. Nella prima serata volle omaggiare Mia Martini con “Almeno tu nell’universo”, affrontando un brano considerato intoccabile. L’emozione lo travolse, tra voce rotta e qualche stonatura che scatenò critiche sui social e nei talk televisivi.

Ferro spiegò di aver vissuto l’esibizione come “un’operazione a cuore aperto”, ricordando come Bruno Lauzi ritenesse il brano non declinabile al maschile. Parlò di “salto nel buio” e ammise di non essere riuscito a restare totalmente padrone dell’intonazione. Sui propri canali social inviò un messaggio ideale a Mimì: disse di aver cantato “con tanto, tanto amore”, rivendicando la scelta artistica nonostante gli errori.

Quel passaggio all’Ariston ha costruito una narrativa potente: un artista di successo mondiale che si espone alla vulnerabilità in diretta, trasformando una performance imperfetta in un momento di memoria collettiva. Proprio su questa fragilità condivisa potrebbe poggiare oggi il racconto del suo ritorno, sei anni dopo.

La pace con Fiorello

Nella stessa edizione del 2020 esplose il caso dell’hashtag “Fiorello statte zitto”, lanciato da Tiziano Ferro sul palco per ironizzare sull’ora tardiva della sua esibizione. Il gesto irritò profondamente Fiorello, allora spalla di Amadeus, che si disse ferito dagli insulti ricevuti online e parlò apertamente di cyberbullismo, come riportato da più testate nazionali.

L’episodio costrinse il conduttore a un delicato lavoro di mediazione tra due super-protagonisti del Festival. Ferro provò a spegnere il caso autoironizzando con un nuovo hashtag, “Tiziano statte zitto”, e avviando un confronto privato con il comico. La frattura fu ricomposta con una foto abbracciati, l’hashtag “Fateve na risata” e un duetto sul palco, culminato in un bacio sulla bocca diventato virale.

Quella riconciliazione pubblica ha trasformato una crisi d’immagine in un racconto di maturazione. In chiave Sanremo 2026, il dossier Ferro porta con sé proprio questo bagaglio: fragilità, errori, scuse, pacificazione. Elementi che, in tv generalista e sui social, rappresentano oggi una delle leve narrative più forti per riattivare empatia e curiosità attorno al suo nome.

FAQ

D: Tiziano Ferro sarà sicuramente superospite a Sanremo 2026?

R: Al momento si parla di trattative avanzate, ma manca l’annuncio ufficiale della Rai.

D: In che date si svolgerà il Festival di Sanremo 2026?

R: La prossima edizione è prevista dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo.

D: Tiziano Ferro ha mai gareggiato come concorrente al Festival?

R: No, è sempre stato invitato come ospite o superospite, mai come artista in gara.

D: Cosa accadde durante l’omaggio a Mia Martini nel 2020?

R: Cantando “Almeno tu nell’universo”, Ferro si emozionò fino alle lacrime, con qualche stonatura che generò un acceso dibattito mediatico.

D: Perché nacque la polemica con Fiorello a Sanremo 2020?

R: Per l’hashtag “Fiorello statte zitto”, percepito dal comico come un attacco che scatenò insulti sui social.

D: Come si risolse il caso tra Tiziano Ferro e Fiorello?

R: Con scuse pubbliche, un nuovo hashtag autoironico, una foto abbracciati e un duetto sul palco dell’Ariston.

D: Chi affiancherà Carlo Conti nella conduzione di Sanremo 2026?

R: È già confermata Laura Pausini come co-conduttrice, con altri ospiti a rotazione.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia sul caso Ferro-Fiorello?

R: La ricostruzione delle tensioni e delle dichiarazioni è stata riportata, tra gli altri, dal Corriere della Sera, citato nell’articolo di provenienza.