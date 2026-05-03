Verissimo Le Storie anticipazioni di oggi ospiti svelati e interviste esclusive

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Verissimo, puntata di oggi: protagoniste e contenuti della domenica

Oggi, domenica 3 maggio, alle 16.30 su Canale 5 torna Verissimo – Le Storie, condotto da Silvia Toffanin.

La puntata, interamente al femminile, ripropone alcune tra le interviste più emozionanti della stagione e contributi inediti.

Al centro del talk ci saranno i ritratti di Romina Power, Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Serena Brancale, Rossella Brescia e Samira Lui, per raccontare percorsi artistici, fragilità e rinascite.

In sintesi:

Puntata speciale di Verissimo – Le Storie oggi alle 16.30 su Canale 5

Conduzione di Silvia Toffanin e selezione di interviste femminili della stagione

Protagoniste: Romina Power, Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Serena Brancale

In studio anche Rossella Brescia e Samira Lui tra danza, musica e televisione

Verissimo – Le Storie, un racconto corale tutto al femminile

La puntata domenicale di Verissimo – Le Storie punta su un racconto corale al femminile, intrecciando carriere longeve e nuovi percorsi televisivi.

Romina Power ripercorre i momenti chiave della propria vita artistica e privata, tra musica, famiglia e resilienza.

Katia Ricciarelli porta in studio decenni di lirica e teatro, con riflessioni su successo, età matura e futuro delle giovani voci.

Iva Zanicchi, voce storica della musica italiana e volto tv, offre uno sguardo diretto sul rapporto con il pubblico e sulla trasformazione dell’intrattenimento generalista.

Serena Brancale racconta la propria ricerca musicale tra jazz, pop e sperimentazione, segnale dell’attenzione del programma alle nuove sonorità italiane.

Spazio anche alla danza e alla conduzione con Rossella Brescia, che unisce palcoscenico, radio e tv, e a Samira Lui, volto emergente del piccolo schermo, emblema della nuova generazione televisiva che si muove tra quiz show e intrattenimento leggero.

L’impatto del racconto televisivo su carriere e pubblico

Il format domenicale di Verissimo conferma la centralità del talk biografico nella tv generalista italiana, utile a consolidare il legame emotivo tra artisti e pubblico.

La selezione di interviste femminili, che unisce icone consolidate e profili emergenti, offre una narrazione trasversale delle trasformazioni dello spettacolo, dai grandi teatri ai social.

Per Canale 5, la fascia delle 16.30 resta strategica per intercettare un’audience familiare e confermare la forza del brand Verissimo, anche in ottica di futura collocazione nei palinsesti e visibilità su piattaforme digitali e on demand.

FAQ

A che ora va in onda Verissimo – Le Storie oggi?

La puntata di Verissimo – Le Storie va in onda oggi, domenica 3 maggio, alle ore 16.30 su Canale 5.

Chi conduce la puntata di Verissimo di oggi?

La puntata è condotta da Silvia Toffanin, volto storico di Verissimo e figura centrale del talk pomeridiano di Canale 5.

Quali ospiti donne saranno protagoniste a Verissimo?

Saranno protagoniste Romina Power, Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Serena Brancale, Rossella Brescia e Samira Lui, con ritratti e interviste approfondite.

La puntata di Verissimo propone solo repliche di interviste?

No, la puntata unisce alcune tra le interviste più emozionanti della stagione a contenuti inediti, offrendo un montaggio aggiornato e coerente.

Da quali fonti è stata ricavata la notizia su Verissimo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.