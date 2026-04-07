Zeudi Di Palma a Belve racconta i 50mila euro e l’ex di Chanel

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Zeudi Di Palma a Belve, tra fondo dei fan, critiche e rinascita

Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e oggi streamer di punta su Twitch, è stata ospite di Belve su Rai2 il 7 aprile. Davanti a Francesca Fagnani, ha spiegato perché ha accettato il fondo da 50mila euro raccolto dai fan dopo il Grande Fratello, come lo ha utilizzato e perché rivendica quella scelta.

Al centro dell’intervista anche le accuse sull’uso della propria immagine e sessualità, le critiche social e un aneddoto clamoroso legato al suo lavoro.

L’obiettivo dichiarato di Zeudi: trasformare una polemica sul denaro in un investimento strutturato sulla formazione, in particolare nello studio della recitazione, per costruire un futuro nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento digitale.

In sintesi:

Fondo da 50mila euro dei fan dopo il Grande Fratello accettato da Zeudi Di Palma.

I soldi sono stati investiti nello studio della recitazione, non in spese voluttuarie.

Zeudi respinge le accuse di sfruttare solo immagine e sessualità per emergere.

Rivelato un tatuaggio singolare a un ex di Chanel Totti, che fa discutere.

Fondo dei fan, critiche social e scelta di investire nella recitazione

Alla domanda diretta di Francesca Fagnani – *“Questo fondo è arrivato?”* – Zeudi Di Palma ha confermato senza esitazioni: i 50mila euro raccolti online dai fan, come “premio simbolico” dopo il Grande Fratello, sono effettivamente giunti a destinazione.

La streamer ha ammesso di aver vissuto inizialmente il gesto con imbarazzo, valutando perfino l’ipotesi di restituire i soldi perché *“è troppo”*.

Fortemente criticata per l’opportunità di accettare una cifra così elevata dai sostenitori, Zeudi ha raccontato il cambio di prospettiva: *“Mi hanno fatto riflettere: puoi aiutare altri e aiutare te stessa”*.

Da qui la decisione di destinare il fondo alla formazione professionale, investendo nello studio della recitazione e in percorsi strutturati per migliorare le proprie competenze artistiche.

Una scelta che, nelle intenzioni dell’ex Miss Italia, vuole segnare il passaggio da semplice volto televisivo a professionista dello spettacolo, valorizzando un sostegno economico controverso ma reale in una strategia di crescita a lungo termine.

Immagine, sessualità e il tatuaggio che alimenta il dibattito

Nel prosieguo dell’intervista a Belve, Zeudi Di Palma ha affrontato le contestazioni legate all’uso della propria immagine e della sessualità sui social e nelle apparizioni pubbliche.

*“È una cosa che mi ha molto ferita”*, ha ammesso, respingendo l’idea di un percorso costruito solo su provocazione e strategie di visibilità.

Il dialogo con Francesca Fagnani si è poi spostato sul suo lavoro di tatuatrice. Commentando i compensi, Zeudi ha ricordato che *“L’arte non ha prezzo”*, per poi fornire un parametro concreto: *“Uno scorpione medio? Trecento euro”*.

Il momento più sorprendente è arrivato con la domanda sul tatuaggio più insolito: la risposta è stata netta – “Una vagina all’ex di Chanel Totti” – riferimento diretto a Cristian Babalus, imprenditore romano ed ex compagno di Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti.

L’aneddoto, destinato a far discutere, si inserisce in una narrazione che intreccia polemiche, identità professionale e ambizione in un contesto mediatico sempre più polarizzato.

Prospettive future per Zeudi tra TV, streaming e formazione

La partecipazione di Zeudi Di Palma al ritorno in prima serata di Belve su Rai2 segna un passaggio cruciale nella costruzione della sua immagine pubblica: da ex Miss a streamer internazionale che punta sulla recitazione.

La scelta di investire il fondo dei fan nella formazione apre scenari futuri che vanno oltre il semplice intrattenimento su Twitch, verso il cinema, la serialità o nuovi format digitali ibridi.

In un ecosistema dove reputazione e trasparenza pesano quanto i numeri, la capacità di trasformare le polemiche in un progetto professionale strutturato potrebbe fare la differenza nel consolidare la credibilità di Zeudi nel medio periodo.

FAQ

Chi è Zeudi Di Palma e perché è famosa oggi?

Zeudi Di Palma è Miss Italia 2021, influencer e streamer tra le più seguite su Twitch, protagonista del Grande Fratello e ora intervistata da Belve.

Cosa è successo con il fondo da 50mila euro dei fan?

Il fondo, creato dopo il Grande Fratello, è effettivamente arrivato a Zeudi, che ha deciso di investirlo in corsi professionali di recitazione.

Perché Zeudi Di Palma è stata criticata sui social?

Zeudi è stata criticata per aver accettato il denaro dei fan e per l’uso percepito come strategico di immagine e sessualità online.

Qual è il tatuaggio più discusso citato a Belve?

Il tatuaggio più discusso è stato descritto da Zeudi come “una vagina all’ex di Chanel Totti”, riferimento a Cristian Babalus.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.