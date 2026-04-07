Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fedez apre la stagione vip in Costa Smeralda tra lusso e musica

Fedez inaugura la Pasquetta vip in Costa Smeralda

Fedez ha aperto la stagione dei vip in Costa Smeralda trascorrendo la Pasquetta 2026 a Cannigione, in Sardegna, con la compagna Giulia Honegger, incinta del loro primo figlio. Relax in una villa con piscina affacciata sul mare e poi musica davanti a circa quindicimila persone per il Pasquetta Sound Festival 2026, andato in scena al parco Riva Azzurra.

Nel live pasquale si sono alternati sul palco Francesca Michielin, lo stesso Fedez e Manuelito, in un evento che conferma il ruolo della Costa Smeralda come polo di richiamo per la musica italiana. Intanto, i social alimentano le voci su nozze e famiglia allargata per il rapper.

In sintesi:

Pasquetta 2026 in Costa Smeralda per Fedez e Giulia Honegger in dolce attesa.

Circa 15mila persone al Pasquetta Sound Festival 2026 al parco Riva Azzurra.

Duetti Fedez–Francesca Michielin su “Cigno nero” e “Magnifico” momento clou del live.

Rumor social: nozze Fedez–Giulia ipotizzate per l’estate 2027 in Italia.

Concerto, social e vita privata: cosa è successo davvero in Sardegna

Sui social, le stories di Fedez hanno documentato la breve fuga in Sardegna: immagini dalla villa con piscina, scatti al mare e frame di Giulia Honegger, ormai con un pancione evidente, che confermano la serenità della coppia.

La giornata è culminata sul palco del parco Riva Azzurra di Cannigione per il Pasquetta Sound Festival 2026, con oltre tre ore di musica. In scaletta circa 18 brani, tra hit storiche e pezzi più recenti.

Il momento più atteso è stato il ritorno del sodalizio artistico con Francesca Michielin: i duetti su Cigno nero e Magnifico hanno trasformato la spiaggia in un coro unico, ribadendo la forza commerciale del repertorio condiviso. Sul palco anche Manuelito, che ha completato un cartellone costruito per un pubblico giovane ma trasversale.

Voci di nozze e nuovi equilibri per l’immagine di Fedez

La vita privata di Fedez continua a catalizzare l’attenzione. Secondo l’“Investigatore social” Rosica, durante il pranzo di Pasqua il rapper e la stilista milanese Giulia Honegger avrebbero discusso apertamente di matrimonio.

Un dettaglio alimenta i rumor: l’anello all’anulare sinistro di Giulia comparso nelle recenti storie Instagram di Fedez. Le indiscrezioni parlano di nozze fissate per l’estate 2027, circa due anni dopo il loro primo incontro e un anno dopo la nascita del figlio attesa entro la fine dell’estate 2026.

Se confermati, gravidanza e possibile matrimonio ridisegneranno il posizionamento pubblico del rapper, spostandolo verso una narrazione più familiare e meno conflittuale, con impatto diretto su brand partnership e percezione mediatica.

FAQ

Dove ha trascorso Pasquetta 2026 Fedez con Giulia Honegger?

Fedez ha trascorso Pasquetta 2026 in Cannigione, in Costa Smeralda, tra una villa con piscina vista mare e il concerto serale.

Quante persone hanno partecipato al Pasquetta Sound Festival 2026?

Al Pasquetta Sound Festival 2026 hanno assistito circa quindicimila persone nel parco Riva Azzurra di Cannigione e sulla spiaggia adiacente.

Quali brani hanno cantato insieme Fedez e Francesca Michielin?

Fedez e Francesca Michielin hanno proposto i duetti su Cigno nero e Magnifico, due tra le loro collaborazioni più note.

Quando potrebbe celebrarsi il matrimonio tra Fedez e Giulia Honegger?

Le indiscrezioni social indicano che il matrimonio tra Fedez e Giulia Honegger sarebbe ipotizzato per l’estate 2027, dopo la nascita del figlio.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.