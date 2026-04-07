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Mediaset rivoluziona Grande Fratello Vip e prolunga il reality show

Mediaset rivoluziona Grande Fratello Vip e prolunga il reality show

Grande Fratello Vip si allunga: finale spostato al 5 maggio

Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi non chiuderà ad aprile ma martedì 5 maggio.
La decisione è di Mediaset, che ha valutato i dati d’ascolto e il rinnovato interesse online per il reality.
L’allungamento di una settimana riguarda la programmazione in prima serata dagli studi di Cologno Monzese e consente di capitalizzare una lieve ma costante crescita di share.

La mossa arriva dopo un avvio sottotono ma con segnali di ripresa nelle ultime puntate, sostenuti da una conduzione più agile e dal ruolo più incisivo degli opinionisti, inclusa Selvaggia Lucarelli.
Obiettivo: accompagnare i concorrenti verso un gran finale più dilatato, capace di consolidare ascolti e conversazioni social, in un mercato televisivo sempre più condizionato da piattaforme digitali e second screen.

In sintesi:

  • Finale del Grande Fratello Vip spostato a martedì 5 maggio
  • Mediaset sceglie l’allungamento dopo una risalita degli ascolti
  • Conduzione di Ilary Blasi più dinamica e ritmo asciutto
  • Più interazioni social e contributo critico di Selvaggia Lucarelli

I motivi strategici dietro la scelta di Mediaset

La decisione di prolungare il Grande Fratello Vip nasce da un’analisi accurata dei flussi d’ascolto.
La stagione era partita con numeri inferiori alle aspettative, complice un format percepito come “impolverato” e la concorrenza delle piattaforme streaming.

Nelle ultime settimane, però, il reality ha trovato una propria stabilità, con share in lieve ripresa e una maggiore costanza nelle fasce strategiche di prime time.
Per Mediaset questo trend è sufficiente per rinviare la chiusura e massimizzare il ritorno commerciale e d’immagine del brand.

Determinante il cambio di passo nella conduzione di Ilary Blasi, che ha imposto un ritmo più dinamico e asciutto, riducendo le lungaggini tipiche delle scorse edizioni.
Parallelamente, il sentiment sui social è migliorato: dopo le critiche iniziali, la community digitale è tornata ad animare commenti e dibattiti, alimentando la visibilità del programma e il traino crossmediale.

Il ruolo di Selvaggia Lucarelli e la volata verso il finale

In questo quadro si inserisce l’apporto di Selvaggia Lucarelli, il cui ingresso ha contribuito a ravvivare il confronto in studio.
La sua presenza ha introdotto una lettura più critica delle dinamiche della Casa, intercettando un pubblico interessato all’analisi, non solo al gossip.

Con la nuova scadenza del 5 maggio, la “Casa” vivrà una volata finale più estesa, utile a sviluppare ulteriormente gli scontri, le alleanze e gli archi narrativi rimasti aperti.
Per i concorrenti, già provati dai mesi di reclusione, si prospetta un ultimo sforzo in un contesto più competitivo e mediaticamente esposto.

Per il broadcaster, l’allungamento rappresenta un banco di prova: se la curva d’ascolto continuerà a salire, il modello di gestione del reality – più corto, monitorato e modulabile – potrebbe diventare un riferimento per le prossime edizioni in piena era streaming.

FAQ

Quando andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip?

La finale è fissata per martedì 5 maggio, in prima serata su Canale 5, dopo l’allungamento deciso da Mediaset.

Perché Mediaset ha deciso di allungare il Grande Fratello Vip?

Mediaset ha deciso di allungare dopo una lieve ma costante crescita di ascolti e un sentiment social decisamente migliorato.

Che ruolo ha Ilary Blasi nel rilancio degli ascolti?

Ilary Blasi ha contribuito con una conduzione più rapida, ironica e strutturata, riducendo tempi morti e rendendo più fluida la narrazione.

Cosa ha portato Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip?

Selvaggia Lucarelli ha portato uno sguardo critico e argomentato, rendendo il dibattito in studio più acceso e interessante per il pubblico esigente.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Grande Fratello Vip?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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