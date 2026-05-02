Home / MOTORI / Donald Trump porta i dazi sulle auto europee al 25 per cento e irrita profondamente l’Unione europea

Dazi Usa al 25% sulle auto europee: nuova escalation commerciale

Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che, dalla prossima settimana, i dazi su auto e autocarri importati dall’Unione Europea saliranno al 25%.

La misura, comunicata sul social Truth, colpirà le vetture prodotte in Europa e spedite negli Stati Uniti, mentre resteranno esenti i veicoli fabbricati in stabilimenti americani, anche se di marchi europei.

La decisione arriva a seguito delle accuse di Washington secondo cui Bruxelles non starebbe rispettando un accordo commerciale “pienamente concordato”, siglato nei mesi scorsi. L’Ue respinge queste contestazioni, rivendica la piena attuazione degli impegni e avverte che, se le nuove tariffe verranno effettivamente applicate, si riserverà il diritto di reagire per difendere i propri interessi industriali e commerciali.

In sintesi:

Dazi Usa su auto e autocarri Ue al 25% dalla prossima settimana.

Esentati i veicoli prodotti in stabilimenti sul territorio statunitense.

L’Unione Europea respinge le accuse e definisce la mossa “inaccettabile”.

Bruxelles minaccia contromisure per tutelare industria e relazioni transatlantiche.

Le motivazioni di Trump e le prime reazioni europee

Nel suo messaggio, Donald Trump ha accusato l’Unione Europea di non aver rispettato gli impegni dell’intesa commerciale, affermando: “Sono lieto di annunciare che […] aumenterò i dazi […] al 25%”.

Il presidente ha chiarito che i dazi non colpiranno i veicoli prodotti in stabilimenti americani: “È pienamente inteso e concordato che, qualora tali automobili e autocarri saranno prodotti in stabilimenti americani, non verrà applicato alcun dazio”.

Trump ha rivendicato la scelta con toni duri: “Ci hanno derubato per anni, ma non lo faranno più”, parlando di oltre 100 miliardi di dollari di nuovi investimenti industriali nel settore automobilistico statunitense, che definisce “un record nella storia dell’industria automobilistica”.

Da Bruxelles, la reazione è stata immediata. Bernd Lange, presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo, ha descritto la misura come “inaccettabile” e segnale di un partner “inaffidabile”.

Lange ha ricordato che il Parlamento sta rispettando l’accordo “siglato in Scozia”, lavorando alla relativa legislazione, mentre la controparte statunitense, a suo giudizio, non rispetterebbe i propri impegni: l’Ue deve ora mantenere “chiarezza e fermezza”.

Lo stesso Lange ha collegato il nuovo capitolo sui dazi alle precedenti tensioni su acciaio e alluminio: “Dai dazi su oltre 400 prodotti in acciaio e alluminio fino all’attuale presa di mira delle auto, questo dimostra una chiara inaffidabilità”.

Un portavoce della Commissione europea ha ribadito che l’Unione sta attuando gli impegni “secondo la prassi legislativa standard”, mantenendo informata l’amministrazione Usa e restando impegnata in relazioni transatlantiche “prevedibili e reciprocamente vantaggiose”.

Bruxelles sta cercando chiarimenti sulle promesse americane e avverte che, se gli Stati Uniti adotteranno misure non conformi alla dichiarazione congiunta, l’Ue si riserverà “ogni possibilità di azione” per difendere i propri interessi economici e strategici.

Scenari futuri per industria auto e relazioni transatlantiche

L’inasprimento dei dazi sulle auto europee al 25% rischia di rilanciare una vera guerra commerciale tra Washington e Bruxelles, in un settore cruciale per occupazione, export e innovazione tecnologica.

Le esenzioni per le auto prodotte in stabilimenti Usa potrebbero spingere case europee ad aumentare la localizzazione industriale negli Stati Uniti, ma con costi e tempi significativi.

Sul piano geopolitico, la crisi mette alla prova la credibilità degli accordi transatlantici e la capacità di coordinare politiche industriali e climatiche condivise. Le prossime mosse di Unione Europea e Casa Bianca determineranno se prevarrà una logica di ritorsioni incrociate o se si aprirà un negoziato per aggiornare le regole commerciali in chiave più prevedibile e stabile.

FAQ

Quando entreranno in vigore i nuovi dazi Usa sulle auto europee?

I nuovi dazi annunciati da Donald Trump dovrebbero entrare in vigore “la prossima settimana”, secondo quanto comunicato dallo stesso presidente sui social.

Quali veicoli saranno colpiti dal dazio del 25 per cento?

Saranno colpite auto e autocarri prodotti in Europa e importati negli Stati Uniti; restano esclusi i veicoli costruiti in stabilimenti sul suolo americano.

Come potrà reagire l’Unione Europea ai dazi Usa sulle auto?

La Commissione europea ha indicato che, in caso di misure non conformi agli accordi, valuterà contromisure mirate per proteggere l’industria e l’export Ue.

Che impatto avranno i dazi sull’industria automobilistica europea?

L’impatto sarà potenzialmente rilevante su esportazioni, margini e scelte di investimento, con possibile rilocalizzazione produttiva verso gli Stati Uniti per attenuare l’effetto tariffario.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di informazioni Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.