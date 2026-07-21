21 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Christopher Nolan: «L’intelligenza artificiale è un cavallo di Troia»

La notizia in sintesi

Christopher Nolan invita a osservare l’intelligenza artificiale con prudenza.

invita a osservare l’intelligenza artificiale con prudenza. Il regista paragona l’AI a un cavallo di Troia trasparente.

Per Nolan, lo scetticismo dei giovani può essere un segnale positivo.

L’intervista è arrivata a ridosso dell’uscita di Odissea.

(Riassunto generato con AI)

Nolan richiama alla prudenza sull’intelligenza artificiale

Christopher Nolan torna a interrogarsi sull’intelligenza artificiale in un’intervista concessa a Hugo Travers, noto online come HugoDécrypte, diffusa a pochi giorni dall’arrivo di Odissea nelle sale. Il regista britannico, già intervenuto sul tema all’uscita di Oppenheimer, ha spiegato perché la rapidità di sviluppo dell’AI imponga spirito critico, soprattutto davanti a promesse e annunci tecnologici.

Il riferimento scelto da Nolan è il poema di Omero: “Penso che l’intelligenza artificiale sia un cavallo di Troia in cui tutti sanno che si nascondono i Greci”. L’immagine sintetizza la sua posizione: l’AI offre opportunità, ma porta con sé rischi che non dovrebbero essere ignorati né trattati con fiducia automatica.

Secondo Nolan, la diffidenza che circonda questa tecnologia è particolarmente evidente tra il pubblico giovane. Per il regista, questa reazione può aiutare a valutare non solo gli strumenti, ma anche le ragioni e gli interessi di chi li propone.

Il cavallo di Troia trasparente e lo scetticismo

Nel colloquio con Hugo Travers, il passaggio dedicato all’AI arriva al minuto 25:50. Nolan osserva di non avere mai visto una tecnologia avanzare con tanta velocità ed essere, nello stesso tempo, respinta in modo così netto da una parte del pubblico.

“La diffidenza di tutti è estrema, soprattutto dei giovani”, afferma il regista, collegando questo atteggiamento alla circolazione online di video generati artificialmente. Le persone dell’età di suo figlio, spiega, usano l’espressione AI slop per indicare contenuti percepiti come scadenti o indesiderati, e questa reazione contribuisce a mettere tali materiali da parte.

Nolan non presenta quindi lo scetticismo come un rifiuto assoluto dell’innovazione. Al contrario, lo considera una condizione utile per distinguere il potenziale effettivo di una tecnologia dalla retorica che può accompagnarne il lancio.

La sua analisi resta coerente con una posizione già espressa in passato: la tecnologia può offrire grandi benefici, ma non deve essere accolta con fede cieca. “È così che possiamo ottenere il meglio da una nuova tecnologia, non con la fede cieca e credendo che tutto sarà meraviglioso”, sottolinea Nolan.

Il punto centrale non riguarda soltanto la qualità dei contenuti prodotti dall’AI, ma la capacità degli utenti di mantenere attenzione e giudizio autonomo. In questa prospettiva, la cautela non rallenta necessariamente il progresso: può contribuire a renderne più consapevole l’adozione.

Un invito a vedere cosa contiene la tecnologia

La metafora usata da Christopher Nolan introduce però una differenza decisiva rispetto al racconto classico. L’intelligenza artificiale, secondo il regista, sarebbe un cavallo di Troia “trasparente, fatto di vetro”: chiunque può vedere cosa contiene.

È un elemento che, almeno in teoria, dovrebbe consentire di evitare sorprese. La conseguenza futura evocata dalle parole di Nolan è affidata alla responsabilità collettiva: utenti e pubblico possono osservare criticamente la tecnologia prima di accettarne usi, contenuti e promesse.

Odissea è nelle sale; il film è atteso in streaming nei prossimi mesi e, con ogni probabilità, anche sulle piattaforme di Sky in Italia.

FAQ

Cosa pensa Christopher Nolan dell’intelligenza artificiale?

Sì, Nolan riconosce opportunità e rischi dell’AI e chiede di valutarla con prudenza, senza accettare automaticamente annunci e promesse.

Perché Nolan cita il cavallo di Troia?

Sì, il regista usa il cavallo di Troia di Omero per descrivere una tecnologia che può celare conseguenze da esaminare attentamente.

Che cosa significa AI slop secondo Nolan?

Sì, è il termine citato da Nolan per i video AI online che molti giovani percepiscono come contenuti scadenti o da scartare.

Dove Nolan ha parlato dell’AI?

Sì, Nolan ne ha discusso nell’intervista con Hugo Travers, pubblicata sul canale YouTube di HugoDécrypte, al minuto 25:50.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it.