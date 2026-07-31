Webuild si aggiudica il contratto da 803 milioni per il Tunnel Subportuale di Genova

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Webuild ottiene il contratto da 803 milioni per il Lotto B.

ottiene il contratto da 803 milioni per il Lotto B. Il Tunnel Subportuale collegherà San Benigno e la Foce sotto porto e città.

Due gallerie separeranno il traffico urbano da quello portuale e logistico.

Lo scavo userà una TBM di quasi 16 metri di diametro.

Riassunto generato con AI

Webuild si aggiudica il Lotto B

Webuild realizzerà la sezione centrale del Tunnel Subportuale di Genova, dopo essersi aggiudicata il contratto da 803 milioni di euro commissionato da Autostrade per l’Italia. L’intervento riguarda il Lotto B, indicato come il segmento più complesso dell’opera perché si sviluppa in sotterraneo sotto il bacino portuale e il tessuto urbano cittadino. Webuild parteciperà con una quota del 90%, mentre la controllata SELI Overseas avrà il restante 10%.

Il progetto punta a rendere più efficienti i collegamenti fra la città e il porto di Genova, uno dei principali hub logistici del Mediterraneo. La nuova infrastruttura dovrà inoltre separare il traffico urbano da quello portuale e logistico, oggi sovrapposti sulle direttrici di superficie. L’obiettivo dichiarato è ridurre la pressione sulla viabilità cittadina e migliorare l’accessibilità fra quartieri, aree portuali e nodi strategici.

Il tunnel collegherà San Benigno, a ponente, con Viale Brigate Partigiane nel quartiere della Foce. Il percorso passerà sotto il porto, raggiungerà una profondità superiore a 40 metri e risalirà sotto la collina di Carignano. L’opera si inserisce nel più ampio programma infrastrutturale che vede il gruppo già impegnato a Genova nella Nuova Diga Foranea e nel Terzo Valico dei Giovi–Nodo di Genova.

Tracciato, scavo e sfide del cantiere

L’intero Tunnel Subportuale di Genova avrà una lunghezza di circa 4,2 chilometri, di cui 3,4 chilometri in galleria. Il tracciato sarà formato da due tunnel paralleli e separati, uno per ciascun senso di marcia. Per il Lotto B, lo scavo sarà affidato a una talpa meccanica, o TBM, di quasi 16 metri di diametro.

La macchina scaverà complessivamente circa sette chilometri e rientra fra le più grandi per diametro mai utilizzate in Italia. Webuild dispone di circa 65 TBM fra mezzi operativi, in montaggio e ordinati nel mondo, con 40 macchine destinate a progetti italiani. Il dato evidenzia la centralità delle lavorazioni in sotterraneo nella strategia industriale del gruppo.

Le condizioni operative richiederanno particolare attenzione: il cantiere lavorerà sotto il livello del mare, attraversando terreni geologicamente complessi. Le attività dovranno inoltre convivere con un porto operativo e con un contesto urbano densamente utilizzato. Secondo le previsioni riportate, il progetto potrà generare fino a oltre 700 posti di lavoro, considerando personale diretto e imprese terze.

Il valore dell’intervento non è soltanto viabilistico. La separazione dei flussi può liberare spazio in superficie e ridurre la congestione nelle zone dove mezzi cittadini e traffico merci condividono oggi gli stessi assi. “Lo spostamento di una parte significativa del traffico sottoterra consentirà di liberare spazio urbano”, ha spiegato il gruppo, collegando l’opera a una maggiore vivibilità delle aree interessate.

Parco della Lanterna e connessioni future

Il progetto comprende sistemazioni paesaggistiche agli imbocchi del tunnel e la realizzazione del Parco della Lanterna. Una parte dei materiali di scavo sarà destinata al parco, secondo un’impostazione di economia circolare orientata anche a limitare le movimentazioni di cantiere. L’aspetto ambientale si affianca quindi alla funzione trasportistica dell’infrastruttura.

Insieme alla Nuova Diga Foranea e al Terzo Valico dei Giovi–Nodo di Genova, il Tunnel Subportuale rafforza l’integrazione fra porto, ferrovia e rete stradale urbana. Il quadro richiamato dalle fonti colloca Genova nel Corridoio Reno-Alpi della rete TEN-T. La sfida futura sarà tradurre questa connessione infrastrutturale in benefici effettivi per mobilità e logistica.

FAQ

Chi realizzerà il Lotto B?

Sì, il Lotto B sarà realizzato da Webuild con quota del 90% e da SELI Overseas con il 10%.

Quanto vale il contratto assegnato?

Sì, il contratto commissionato da Autostrade per l’Italia ha un valore di 803 milioni di euro.

Dove passerà il Tunnel Subportuale?

Sì, collegherà San Benigno a Viale Brigate Partigiane, passando sotto il bacino portuale e sotto la collina di Carignano.

Quanto sarà lunga la nuova infrastruttura?

Sì, il tracciato complessivo misurerà circa 4,2 chilometri, dei quali 3,4 chilometri saranno realizzati in galleria.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e la Repubblica.