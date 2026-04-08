Home / NEWS / Vanessa Ballan, svolta in appello: condanna ridotta per Bujar Fandaj e le motivazioni dei giudici

Omicidio di Vanessa Ballan, in appello cade l’ergastolo per Bujar Fandaj

La Corte d’Appello competente ha rideterminato a 26 anni e 10 mesi la pena inflitta a Bujar Fandaj, 42 anni, in precedenza condannato all’ergastolo per l’omicidio di Vanessa Ballan.

Il fatto avvenne a Riese Pio X, in provincia di Treviso, il 19 dicembre 2023, quando la donna, 26 anni e in attesa del secondo figlio, fu uccisa in casa propria a coltellate.

La riformulazione della condanna è stata decisa il 7 aprile 2026 nell’ambito del processo di secondo grado, a seguito di un accordo tra accusa e difesa reso possibile dalla cosiddetta riforma Cartabia, che consente significative riduzioni di pena in caso di rinuncia al ricorso ordinario.

In sintesi:

Pena di Bujar Fandaj ridotta da ergastolo a 26 anni e 10 mesi.

ridotta da ergastolo a 26 anni e 10 mesi. Applicata la riforma Cartabia con accordo tra le parti in appello.

Omicidio di Vanessa Ballan , 26 anni, incinta del secondo figlio.

, 26 anni, incinta del secondo figlio. Delitto legato alla fine di una relazione extraconiugale con l’imputato.

Come la riforma Cartabia ha inciso sul processo d’appello

La decisione di togliere l’ergastolo a Bujar Fandaj è l’esito concreto di un meccanismo previsto dalla riforma Cartabia, che incentiva la definizione anticipata dei giudizi di impugnazione.

Nel processo di primo grado davanti alla Corte d’Assise di Treviso, il pubblico ministero aveva chiesto 28 anni di reclusione, ma i giudici avevano optato per il carcere a vita, riconoscendo il massimo della gravità al delitto.

In appello, difesa e procura generale hanno invece raggiunto un’intesa che ha portato l’imputato a rinunciare al percorso ordinario del secondo grado, ottenendo in cambio la riduzione a 26 anni e 10 mesi, pur restando ferme le sue responsabilità per l’omicidio aggravato.

Secondo la ricostruzione giudiziaria, Fandaj si introdusse nell’abitazione di Vanessa Ballan forzando un infisso e la colpì ripetutamente con un’arma da taglio.

Il movente viene ricondotto all’interruzione, decisa dalla donna, di una relazione sentimentale extraconiugale con l’uomo, che non avrebbe accettato la fine del legame.

La nuova pena tiene conto della collaborazione processuale limitata, dell’ammissione del fatto nei termini accettati in giudizio e del quadro vincolato delineato dalla riforma sui riti deflattivi in appello.

Le ricadute del caso Ballan sul dibattito giudiziario e sociale

La caduta dell’ergastolo per Bujar Fandaj riapre il confronto pubblico sulla proporzionalità delle pene nei femminicidi e sull’impatto reale della riforma Cartabia.

Questo caso diventa un riferimento per futuri processi in cui l’imputato, pur ritenuto colpevole di omicidio aggravato, potrà valutare strategie processuali orientate a ridurre il rischio dell’ergastolo attraverso accordi in appello.

A livello sociale, il caso Vanessa Ballan alimenta il dibattito su tutela delle vittime, prevedibilità delle sentenze e trasparenza dei meccanismi che consentono significative riduzioni di pena in presenza di condotte processuali collaborative.

FAQ

Quale pena definitiva è stata inflitta a Bujar Fandaj in appello?

La pena è stata fissata in modo definitivo a 26 anni e 10 mesi di reclusione, sostituendo l’originario ergastolo deciso in primo grado.

Perché è stato tolto l’ergastolo nel caso di Vanessa Ballan?

È stato eliminato grazie a un accordo tra le parti reso possibile dalla riforma Cartabia, in cambio della rinuncia al ricorso ordinario.

Che cosa prevede la riforma Cartabia nel giudizio di appello penale?

La riforma prevede meccanismi premiali e riduzioni di pena per chi definisce anticipatamente il processo, riducendo tempi e gradi di giudizio.

Il movente dell’omicidio di Vanessa Ballan quale natura aveva?

Il movente è stato individuato nella rottura di una relazione extraconiugale, decisa da Vanessa, che l’imputato non avrebbe accettato.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.