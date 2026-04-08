michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Governo studia piano energetico in tre fasi tra scuole, targhe alterne, smart working e condizionatori

Governo studia piano energetico in tre fasi tra scuole, targhe alterne, smart working e condizionatori

Didattica a distanza ipotizzata per contenere l’emergenza energetica

Il sindacato Anief, guidato da Marcello Pacifico, propone di valutare il ritorno alla didattica a distanza per frenare l’inflazione alimentata dal caro carburanti e dalla crisi energetica. La proposta, avanzata in Italia nel contesto delle tensioni in Medio Oriente e del rischio di “lockdown energetico”, riguarda le scuole di ogni ordine e grado e si inserisce nel più ampio pacchetto di misure di risparmio energetico, inclusi smart working nella pubblica amministrazione e razionamento dei consumi. L’ipotesi, ipoteticamente applicabile già da maggio, punta a ridurre drasticamente gli spostamenti e il fabbisogno di energia per riscaldamento e raffrescamento degli edifici scolastici. Il dibattito coinvolge Governo, Parlamento, comunità educante e famiglie, mentre il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per ora esclude categoricamente un ritorno generalizzato alla Dad.

In sintesi:

  • Il sindacato Anief propone la didattica a distanza come misura anti-crisi energetica.
  • Il Governo per ora esclude la Dad, ma valuta interventi di risparmio energetico mirati.
  • L’Italia è fortemente dipendente da gas e import energetiche, con consumi in crescita.
  • L’Unione Europea prepara piani coordinati di contenimento dei consumi e smart working.

Marcello Pacifico collega l’ipotesi Dad alle altre misure emergenziali: razionalizzazione di luce, gas e petrolio e smart working esteso ai dipendenti pubblici. Sottolinea come in altri Paesi siano già state sperimentate soluzioni analoghe per fronteggiare shock energetici.
La scuola, ribadisce, dovrebbe essere “l’ultima a chiudere”, ma se la guerra in Medio Oriente dovesse protrarsi, anche il sistema scolastico potrebbe subire impatti diretti.

Il dibattito politico e sindacale riapre così il capitolo Dad dopo l’esperienza della pandemia da Covid-19, con il nodo cruciale dell’equilibrio tra continuità didattica in presenza, sostenibilità economica per le famiglie e sicurezza energetica nazionale.
La posizione del ministro Giuseppe Valditara – netta contrarietà al ritorno generalizzato alla Dad – conferma che, al momento, la proposta Anief non è all’ordine del giorno, ma resta sul tavolo come opzione estrema in caso di peggioramento dello scenario.

Crisi energetica, dipendenza italiana e misure allo studio

Il quadro energetico italiano resta fragile: il gestore di rete Terna segnala consumi elettrici in aumento e riserve di gas inferiori alle attese, mentre la crisi in Medio Oriente mette a rischio le rotte di approvvigionamento, in particolare dallo Stretto di Hormuz.
Nel 2023 circa il 75% del fabbisogno energetico nazionale è stato coperto da importazioni nette: nel 2024 solo il 41% dei 312 TWh consumati è arrivato da fonti rinnovabili nazionali, il resto da importazioni o termoelettrico alimentato soprattutto a gas.

La Commissione europea, con il commissario all’Energia Dan Jørgensen, chiede ai governi di prepararsi a uno shock potenzialmente lungo su gas e petrolio, coordinando misure di risparmio soprattutto nei trasporti. Tra le ipotesi operative: limiti legali alle temperature di condizionamento negli edifici pubblici e centri commerciali (27‑28 gradi in estate), giornate a targhe alterne nei centri urbani e smart working d’emergenza per pubblico e privato.
In Italia il Governo punta intanto su stoccaggi anticipati di gas, accelerazione delle rinnovabili – fotovoltaico e comunità energetiche – e campagne di “sobrietà energetica” su modello tedesco, rinviando eventuali restrizioni drastiche a un aggravamento del quadro.

Scuola, consumi e rischio reale di nuove chiusure

Gli analisti escludono al momento un rischio immediato di blackout per l’Italia, ma convergono sulla necessità di piani preventivi graduali. La risposta più rapida sarebbe riproporre limiti stringenti ai climatizzatori, come nel maggio 2022: massimi 19 gradi in inverno e minimi 27 in estate negli edifici pubblici, con due gradi di tolleranza.
Questa misura, integrata con smart working obbligatorio nella pubblica amministrazione e fortemente incentivato nel settore privato, consentirebbe risparmi rilevanti senza bloccare scuole e attività produttive.

Il ritorno alla Dad, su cui insiste Marcello Pacifico, resterebbe così una soluzione di ultimo livello, da valutare solo se il combinato disposto tra crisi energetica, inflazione e tensioni geopolitiche dovesse peggiorare sensibilmente. Nel frattempo il dibattito pubblico può concentrarsi su come ridurre i consumi scolastici – edilizia più efficiente, orari razionalizzati, impianti modernizzati – mantenendo la centralità della didattica in presenza.

FAQ

Perché Anief propone il ritorno alla didattica a distanza?

Anief propone la Dad per ridurre consumi energetici e spostamenti legati alla scuola, contribuendo così a contenere inflazione e costi di carburanti in uno scenario di crisi.

Il Governo ha già deciso di riportare gli studenti in Dad?

No, al momento il Governo non ha deciso alcun ritorno alla Dad e il ministro Giuseppe Valditara ha escluso esplicitamente questa opzione come misura attuale.

Quali misure energetiche sono considerate prima della chiusura delle scuole?

Vengono prima valutati limiti a condizionatori e riscaldamenti, smart working esteso nella pubblica amministrazione, giornate a targhe alterne e campagne di risparmio energetico per famiglie e imprese.

L’Italia rischia un blackout elettrico nei prossimi mesi?

No, secondo gli analisti l’Italia non è oggi a rischio blackout, ma l’alta dipendenza da import energetiche impone piani di risparmio e diversificazione accelerata.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica su informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate e rielaborate autonomamente dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache