Home / NEWS / Governo studia piano energetico in tre fasi tra scuole, targhe alterne, smart working e condizionatori

Didattica a distanza ipotizzata per contenere l’emergenza energetica

Il sindacato Anief, guidato da Marcello Pacifico, propone di valutare il ritorno alla didattica a distanza per frenare l’inflazione alimentata dal caro carburanti e dalla crisi energetica. La proposta, avanzata in Italia nel contesto delle tensioni in Medio Oriente e del rischio di “lockdown energetico”, riguarda le scuole di ogni ordine e grado e si inserisce nel più ampio pacchetto di misure di risparmio energetico, inclusi smart working nella pubblica amministrazione e razionamento dei consumi. L’ipotesi, ipoteticamente applicabile già da maggio, punta a ridurre drasticamente gli spostamenti e il fabbisogno di energia per riscaldamento e raffrescamento degli edifici scolastici. Il dibattito coinvolge Governo, Parlamento, comunità educante e famiglie, mentre il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per ora esclude categoricamente un ritorno generalizzato alla Dad.

In sintesi:

Il sindacato Anief propone la didattica a distanza come misura anti-crisi energetica.

propone la didattica a distanza come misura anti-crisi energetica. Il Governo per ora esclude la Dad, ma valuta interventi di risparmio energetico mirati.

L’Italia è fortemente dipendente da gas e import energetiche, con consumi in crescita.

L’Unione Europea prepara piani coordinati di contenimento dei consumi e smart working.

Marcello Pacifico collega l’ipotesi Dad alle altre misure emergenziali: razionalizzazione di luce, gas e petrolio e smart working esteso ai dipendenti pubblici. Sottolinea come in altri Paesi siano già state sperimentate soluzioni analoghe per fronteggiare shock energetici.

La scuola, ribadisce, dovrebbe essere “l’ultima a chiudere”, ma se la guerra in Medio Oriente dovesse protrarsi, anche il sistema scolastico potrebbe subire impatti diretti.

Il dibattito politico e sindacale riapre così il capitolo Dad dopo l’esperienza della pandemia da Covid-19, con il nodo cruciale dell’equilibrio tra continuità didattica in presenza, sostenibilità economica per le famiglie e sicurezza energetica nazionale.

La posizione del ministro Giuseppe Valditara – netta contrarietà al ritorno generalizzato alla Dad – conferma che, al momento, la proposta Anief non è all’ordine del giorno, ma resta sul tavolo come opzione estrema in caso di peggioramento dello scenario.

Crisi energetica, dipendenza italiana e misure allo studio

Il quadro energetico italiano resta fragile: il gestore di rete Terna segnala consumi elettrici in aumento e riserve di gas inferiori alle attese, mentre la crisi in Medio Oriente mette a rischio le rotte di approvvigionamento, in particolare dallo Stretto di Hormuz.

Nel 2023 circa il 75% del fabbisogno energetico nazionale è stato coperto da importazioni nette: nel 2024 solo il 41% dei 312 TWh consumati è arrivato da fonti rinnovabili nazionali, il resto da importazioni o termoelettrico alimentato soprattutto a gas.

La Commissione europea, con il commissario all’Energia Dan Jørgensen, chiede ai governi di prepararsi a uno shock potenzialmente lungo su gas e petrolio, coordinando misure di risparmio soprattutto nei trasporti. Tra le ipotesi operative: limiti legali alle temperature di condizionamento negli edifici pubblici e centri commerciali (27‑28 gradi in estate), giornate a targhe alterne nei centri urbani e smart working d’emergenza per pubblico e privato.

In Italia il Governo punta intanto su stoccaggi anticipati di gas, accelerazione delle rinnovabili – fotovoltaico e comunità energetiche – e campagne di “sobrietà energetica” su modello tedesco, rinviando eventuali restrizioni drastiche a un aggravamento del quadro.

Scuola, consumi e rischio reale di nuove chiusure

Gli analisti escludono al momento un rischio immediato di blackout per l’Italia, ma convergono sulla necessità di piani preventivi graduali. La risposta più rapida sarebbe riproporre limiti stringenti ai climatizzatori, come nel maggio 2022: massimi 19 gradi in inverno e minimi 27 in estate negli edifici pubblici, con due gradi di tolleranza.

Questa misura, integrata con smart working obbligatorio nella pubblica amministrazione e fortemente incentivato nel settore privato, consentirebbe risparmi rilevanti senza bloccare scuole e attività produttive.

Il ritorno alla Dad, su cui insiste Marcello Pacifico, resterebbe così una soluzione di ultimo livello, da valutare solo se il combinato disposto tra crisi energetica, inflazione e tensioni geopolitiche dovesse peggiorare sensibilmente. Nel frattempo il dibattito pubblico può concentrarsi su come ridurre i consumi scolastici – edilizia più efficiente, orari razionalizzati, impianti modernizzati – mantenendo la centralità della didattica in presenza.

FAQ

Perché Anief propone il ritorno alla didattica a distanza?

Anief propone la Dad per ridurre consumi energetici e spostamenti legati alla scuola, contribuendo così a contenere inflazione e costi di carburanti in uno scenario di crisi.

Il Governo ha già deciso di riportare gli studenti in Dad?

No, al momento il Governo non ha deciso alcun ritorno alla Dad e il ministro Giuseppe Valditara ha escluso esplicitamente questa opzione come misura attuale.

Quali misure energetiche sono considerate prima della chiusura delle scuole?

Vengono prima valutati limiti a condizionatori e riscaldamenti, smart working esteso nella pubblica amministrazione, giornate a targhe alterne e campagne di risparmio energetico per famiglie e imprese.

L’Italia rischia un blackout elettrico nei prossimi mesi?

No, secondo gli analisti l’Italia non è oggi a rischio blackout, ma l’alta dipendenza da import energetiche impone piani di risparmio e diversificazione accelerata.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica su informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate e rielaborate autonomamente dalla nostra Redazione.