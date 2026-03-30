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Qvc Italia lancia “Vita a 4 zampe” e amplia l’offerta pet care

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Qvc Italia lancia “Vita a 4 zampe” e amplia l’offerta pet care

Qvc Italia, retailer multipiattaforma con sede a Roma, introduce una nuova categoria dedicata a salute, igiene e benessere quotidiano degli animali domestici. Il lancio avviene su qvc.it, canale Tv 32, app, Qvc+ e TikTok Shop, con il nuovo show “Vita a 4 zampe” in onda il venerdì alternato alle 20.

Protagonisti in studio sono la presenter Qvc, l’addestratrice cinofila Asya e il boxer Perseo, che testa dal vivo i prodotti. L’iniziativa nasce per rispondere alla crescente attenzione delle famiglie italiane verso il benessere degli animali domestici, integrando contenuti educativi e acquisto guidato.

In sintesi:

  • Qvc Italia crea una nuova categoria pet care multipiattaforma con prodotti selezionati.
  • Debutta lo show “Vita a 4 zampe” con l’addestratrice Asya e il cane Perseo.
  • La proposta copre integratori, igiene, gestione spazi e accessori alimentazione.
  • Il pet care entra nel progetto olistico “Your Wellness Space” di Qvc Italia.

Prodotti, format Tv e dati sul boom del benessere pet

La scelta di Qvc Italia si inserisce in un mercato in forte espansione. Secondo una ricerca di Confartigianato, una famiglia italiana su tre, circa 10 milioni di nuclei, vive con almeno un animale domestico. La spesa per prodotti e servizi per pet ha raggiunto nel 2024 i 6,7 miliardi di euro, con un incremento del 76% in dieci anni.

La selezione Qvc Italia, disponibile su sito, app e canale 32, include integratori e alimenti complementari per supportare digestione, vitalità, salute articolare e sistema immunitario. Accanto ai prodotti nutrizionali trovano spazio mousse detergenti senza risciacquo, spray per la pulizia del pelo, soluzioni specifiche per l’igiene orale, pensate per mantenere cani e gatti in ordine tra un bagno e l’altro.

La gamma comprende inoltre neutralizzatori di odori, dissuasori per gli ambienti domestici, distributori automatici di crocchette e fontanelle d’acqua, pensati per garantire continuità di alimentazione e idratazione anche in assenza dei proprietari.

Pet care come parte del benessere olistico quotidiano

La nuova categoria e il programma “Vita a 4 zampe” si inseriscono in “Your Wellness Space”, esperienza di shopping integrata di Qvc Italia dedicata alla cura di sé, alla salute e ai nuovi rituali di wellness. Approfondimenti, rubriche e contenuti editoriali realizzati con il contributo di esperti accompagnano il pubblico verso scelte più consapevoli.

Il pet care viene interpretato come componente del benessere olistico: prendersi cura del proprio animale domestico contribuisce a ridurre lo stress, sostenere la salute mentale, favorire relax e capacità di “ricaricarsi”.

Gli utenti possono scoprire l’offerta pet collegandosi al canale 32 del digitale terrestre, allo streaming su Qvc+, oppure navigando su app Qvc e sul sito e-commerce www.qvc.it.

FAQ

Quando va in onda il programma Vita a 4 zampe su Qvc Italia?

Il programma va in onda il venerdì alternato alle ore 20 sul canale 32 di Qvc Italia e in streaming su Qvc+.

Chi sono Asya e Perseo presenti nel nuovo show di Qvc Italia?

Asya è un’addestratrice cinofila ed expert della trasmissione, mentre Perseo è il suo cane boxer, utilizzato come tester dei prodotti presentati.

Quali tipologie di prodotti per animali offre Qvc Italia?

Qvc Italia propone integratori, alimenti complementari, prodotti per l’igiene quotidiana, neutralizzatori di odori, dissuasori, distributori automatici di crocchette e fontanelle d’acqua.

Come posso acquistare i prodotti pet care presentati su Vita a 4 zampe?

È possibile acquistare direttamente su qvc.it, tramite app Qvc, canale Tv 32, Qvc+ in streaming e TikTok Shop, seguendo le indicazioni in tempo reale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Qvc Italia?

L’articolo è stato elaborato dalla Redazione sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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