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Ungheria al voto, Magyar sfida Orbán e polarizza il Paese tra sovranismo Ue ed europeismo

Ungheria al voto, Magyar sfida Orbán e polarizza il Paese tra sovranismo Ue ed europeismo

Ungheria al voto, Orbán sfida Magyar tra Russia, Trump e rischio sconfitta

Chi? Il premier ungherese Viktor Orbán, al potere da 15 anni, sfida lo sfidante conservatore europeista Péter Magyar e il suo partito Tisza.
Cosa? Elezioni parlamentari decisive per il futuro politico dell’Ungheria e della galassia nazional‑populista europea.
Dove? A Budapest e nel resto del Paese, osservati speciali da Bruxelles, Washington e Mosca.

Quando? Domenica 12 aprile, con sondaggi che indicano per la prima volta un serio rischio di fine dell’“era Orbán”.
Perché? Il crollo di consenso verso Fidesz, lo scandalo sulla grazia per abusi su minori e l’ascesa dell’ex insider Magyar mettono in discussione l’assetto illiberale costruito dal premier, con ricadute sugli equilibri Ue e sul Gruppo di Visegrád.

In sintesi:

  • Tisza di Péter Magyar in testa nei sondaggi, Fidesz in affanno dopo 15 anni di potere.
  • Orbán si affida a Vladimir Putin e alla “carta Donald Trump” per recuperare consensi.
  • Accuse di ingerenze russe, accordi energetici opachi e scontro con l’Ucraina al centro della campagna.
  • Magyar, ex delfino di Fidesz, capitalizza scandali su abusi, corruzione e nepotismo di governo.

La crisi dell’era Orbán tra Mosca, Washington e Bruxelles

Gli ultimi sondaggi dell’istituto Publicus fotografano una situazione inedita: Tisza al 38%, Fidesz fermo al 29%, con un 25% di elettori ancora indecisi che può ribaltare tutto.
Per evitare la sconfitta, Viktor Orbán ha irrigidito la linea: conflitto aperto con l’Ucraina, uso spregiudicato del tema energetico, rilancio della partnership con la Russia di Vladimir Putin e richiesta d’aiuto al fronte trumpiano negli Stati Uniti.

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, Budapest ha sistematicamente frenato sanzioni Ue verso Mosca, difendendo in particolare gas, petrolio e cooperazione nucleare. Lo scontro sull’oleodotto Druzhba, danneggiato dai bombardamenti, ha portato Orbán – con il sostegno dello slovacco Robert Fico – a bloccare il 20° pacchetto di sanzioni e un prestito da 90 miliardi a Kiev.

La pubblicazione da parte di Bloomberg di una telefonata in cui Orbán si dice “al servizio” di Putin ha alimentato i sospetti di ingerenza russa. Il ministro degli Esteri Péter Szijjártó ha parlato di politica estera “pragmatica e trasparente”, ma un’inchiesta di Politico ha rivelato un presunto accordo segreto in 12 punti per ampliare cooperazione economica, energetica e culturale con Mosca, incluse aperture su elettricità, idrogeno e combustibile nucleare.

Sul fronte opposto, la “carta Trump”: il vicepresidente JD Vance è arrivato in Ungheria per sostenere pubblicamente Orbán, pur invitando gli ungheresi a “scegliere il vostro futuro senza che forze straniere vi dicano cosa fare”. In diretta telefonica, Donald Trump ha elogiato Orbán per aver “protetto il Paese da invasioni” e per il “lavoro fantastico”.

Magyar, l’ex insider che sfida il regime illiberale

Il vero fattore di rischio per Orbán è la natura dello sfidante. Péter Magyar non viene dalla sinistra, ma da dentro Fidesz: avvocato, classe 1981, formatosi politicamente nel partito del premier e legato per anni, anche matrimonialmente, al sistema di potere governativo.
La sua ex moglie, Judit Varga, è stata ministro della Giustizia e figura centrale nell’apparato. Lo scandalo esploso nel 2024 sulla grazia concessa dalla presidente Katalin Novák a Endre Kónya, vicedirettore di un orfanotrofio accusato di aver coperto abusi su minori, ha travolto la stessa Varga, firmataria dell’atto come guardasigilli.

Magyar ha colto l’occasione, diffondendo un audio registrato quando era ancora sposato, in cui Varga descrive presunte manovre di alti funzionari per rimuovere prove da fascicoli giudiziari e insabbiare casi di corruzione. Da quel momento si è costruito l’immagine di insider pentito che denuncia corruzione e nepotismo del sistema Orbán.

Entrato nel Partito del rispetto e della libertà (Tisza), ne è diventato rapidamente leader, proponendo una piattaforma conservatrice ma apertamente europeista, con promessa di svolta liberale dopo 15 anni di governo illiberale. Già alle Europee 2024 Tisza ha ottenuto il 31% e 7 seggi nel Ppe, l’ex famiglia politica di Fidesz, posizionandosi come alternativa credibile di destra moderata.

Magyar intercetta la GenZ urbana e istruita, protagonista di piazze gremite per chiedere “la fine del regime” e il pieno rientro dell’Ungheria nel mainstream dell’Unione. Se il voto confermasse i sondaggi, non cambierebbe solo il governo di Budapest, ma gli equilibri interni al fronte sovranista europeo e al Gruppo di Visegrád.

Ungheria laboratorio del nuovo equilibrio tra sovranismo ed Europa

L’esito del voto in Ungheria va oltre i confini nazionali. Una sconfitta di Viktor Orbán ridurrebbe drasticamente il peso della fronda nazional‑populista nell’Ue, isolando ulteriormente i governi a lui vicini e aprendo spazi per un riassetto del fronte conservatore europeo all’interno del Ppe.

Al contrario, un’eventuale rimonta di Fidesz, alimentata da indecisi sensibili al tema sicurezza, energia e identità nazionale, consoliderebbe il modello illiberale come opzione replicabile in altri Stati membri, rafforzando i legami con la Russia e la sponda trumpiana negli Stati Uniti.

Per Bruxelles, Budapest può diventare il test decisivo per capire se la narrazione su corruzione, stagnazione economica e isolamento internazionale del “modello Orbán” sia ancora sostenibile presso gli elettori, oppure se la richiesta di stabilità continuerà a prevalere su quella di cambiamento e integrazione europea.

FAQ

Chi è Péter Magyar e perché può battere Viktor Orbán?

Péter Magyar è un ex quadro di Fidesz, ora leader di Tisza. Offre un’alternativa conservatrice, anti‑corruzione ed europeista, capace di attrarre moderati e giovani urbani.

Quali sono i principali numeri dei sondaggi sulle elezioni ungheresi?

Gli ultimi dati Publicus indicano Tisza al 38%, Fidesz al 29%, con circa il 25% degli elettori ancora indecisi, decisivi per l’esito finale.

Perché i rapporti tra Ungheria e Russia preoccupano l’Unione europea?

Preoccupano perché Budapest ha più volte bloccato sanzioni e aiuti all’Ucraina, mentre emergono accuse di accordi segreti energetici e commerciali con la Russia di Putin.

Che ruolo ha Donald Trump nella campagna elettorale ungherese?

Donald Trump sostiene politicamente Orbán: il vicepresidente JD Vance è intervenuto a un comizio, mentre Trump ha elogiato in diretta il premier come difensore dei confini nazionali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulle elezioni ungheresi?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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