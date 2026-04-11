Home / NEWS / Calciatori denunciati per stupro: la vittima parla e racconta le efferate violenze, ecco cosa è successo

Studentessa denuncia stupro di gruppo a Bra durante festa per la Serie C

Chi: una giovane studentessa di medicina accusa tre ex calciatori del Bra. Che cosa: presunto stupro di gruppo e diffusione di video sessuali. Dove: in un appartamento di Bra, in provincia di Cuneo. Quando: la notte del 30 maggio 2025, durante i festeggiamenti per la promozione in Serie C. Perché: secondo la denuncia, un incontro ritenuto consensuale si sarebbe trasformato in violenza e umiliazione di gruppo, con riprese condivise nella chat della squadra, generando un trauma psico-fisico profondo e duraturo.

In sintesi:

Studentessa di medicina denuncia tre ex calciatori del Bra per stupro di gruppo.

L’episodio sarebbe avvenuto durante i festeggiamenti per la promozione in Serie C.

I rapporti sarebbero stati filmati e diffusi nella chat della squadra come “trofeo”.

La vittima affronta oggi gravi conseguenze psicologiche e terapia farmacologica.

La giovane racconta di aver incontrato in centro a Bra un calciatore che riteneva amico, il quale le avrebbe offerto da bere e l’avrebbe poi invitata a casa. Convinta di un appuntamento consensuale, lo segue, ma – stando alla denuncia – nell’appartamento compaiono altri due ex compagni di squadra.

La situazione, descritta come paralizzante, precipita in un presunto assalto sessuale collettivo. «Ho chiuso gli occhi e mi sono finta morta», spiega la studentessa, ricordando il momento in cui avrebbe temuto di non uscire viva da quella stanza.

La violenza, secondo il racconto, si sarebbe interrotta solo quando un’amica, preoccupata, avrebbe minacciato di chiamare i carabinieri. Una volta all’esterno, la ragazza parla di uno stato di shock totale, seguito dal tentativo istintivo di cancellare ogni traccia fisica e mentale di quanto avvenuto.

Indagine sugli ex calciatori e devastante impatto psicologico

Secondo quanto emerge dalla denuncia, i tre ex calciatori del Bra avrebbero filmato i rapporti sessuali, condividendoli nella chat di squadra come prova da esibire nei festeggiamenti per la promozione in Serie C.

Per la studentessa, la violenza non resta confinata a quella notte: il video, diventato oggetto di scherno e vanto, amplifica l’umiliazione e la paura di essere riconosciuta, alimentando il senso di vergogna.

La ragazza descrive un quotidiano frammentato tra scoppi di rabbia e apatia: difficoltà a frequentare luoghi affollati, percezione costante di essere osservata, flashback corporei intrusivi – «sento di avere mani addosso» – che emergono anche in assenza di contatti reali. Le crisi più gravi l’avrebbero portata a tentativi di autolesionismo, compresi pericolosi mix di alcol e farmaci, interrotti solo dal pensiero del fratello e dalla decisione di chiedere aiuto ai soccorsi.

La denuncia ai carabinieri, presentata tre giorni dopo grazie alla spinta di un’amica di Torino, è oggi il cardine dell’inchiesta in corso e l’unico strumento con cui la giovane cerca giustizia.

Dal trauma alla richiesta di giustizia e tutela delle vittime

La studentessa tenta di riorganizzare la propria vita aggrappandosi agli studi di medicina, provando a comprendere, attraverso i libri, gli effetti dei farmaci che assume per contenere ansia, depressione e disturbi post-traumatici.

Il caso di Bra, al di là delle singole responsabilità penali che saranno accertate dalla magistratura, rilancia con forza il tema della tutela delle vittime di violenza sessuale di gruppo, dell’uso dei video come arma di ulteriore sopraffazione e della necessità di sostegno psicologico tempestivo e gratuito.

Se le accuse verranno confermate, il procedimento potrà costituire un precedente importante per l’inquadramento giudiziario della condivisione digitale degli abusi. Intanto, la testimonianza della giovane universitaria offre uno spaccato crudo delle conseguenze a lungo termine della violenza, dal corpo alla mente, chiamando in causa responsabilità sociali, sportive e istituzionali nel contrasto agli abusi.

FAQ

Cosa è stato denunciato nel caso di Bra legato alla festa per la Serie C?

È stata denunciata una presunta violenza sessuale di gruppo da parte di tre ex calciatori del Bra, con riprese video condivise in chat.

Quando sarebbe avvenuto il presunto stupro di gruppo a Bra?

L’episodio, secondo la denuncia, sarebbe avvenuto la sera del 30 maggio 2025, durante i festeggiamenti per la promozione in Serie C.

Quali conseguenze psicologiche riferisce la studentessa di medicina coinvolta?

La ragazza riferisce ansia grave, flashback intrusivi, difficoltà a uscire di casa, crisi depressive, terapia farmacologica continua e forti ripercussioni sullo studio.

Cosa possono fare subito le vittime di violenza sessuale in casi simili?

È fondamentale rivolgersi immediatamente a pronto soccorso, forze dell’ordine, centri antiviolenza territoriali e servizi psicologici pubblici o associativi per assistenza medica, legale ed emotiva.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione giornalistica di questo caso?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica basata su contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.