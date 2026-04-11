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Mojtaba Khamenei descritto dai media iraniani come sfigurato ma lucido e attivo nelle decisioni di potere

Mojtaba Khamenei descritto dai media iraniani come sfigurato ma lucido e attivo nelle decisioni di potere

Mojtaba Khamenei, come governa l’Iran dopo il raid israeliano

Il nuovo leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, continua a esercitare il potere nonostante le gravi ferite riportate nel raid israeliano del 28 febbraio, lo stesso attacco in cui è morto il padre Ali Khamenei.

Da un luogo tenuto riservato in Iran, Mojtaba partecipa alle principali riunioni strategiche tramite audioconferenza, seguendo direttamente guerra e negoziati con gli Stati Uniti.

Le sue condizioni fisiche, descritte da tre fonti vicine al suo entourage citate da Reuters e riprese dal Times of Israel, spiegano perché il nuovo leader, 56 anni, non compaia in pubblico ma resti pienamente coinvolto nelle decisioni cruciali per il futuro del Paese.

In sintesi:

  • Mojtaba Khamenei guida l’Iran nonostante le ferite riportate nel raid del 28 febbraio.
  • Il padre Ali Khamenei è morto nello stesso attacco israeliano, aprendo la successione immediata.
  • Mojtaba è sfigurato al volto e ferito alle gambe, ma resta vigile e operativo.
  • Partecipa via audioconferenza a riunioni su guerra regionale e rapporti con gli Usa.

Le condizioni di salute del nuovo leader e la gestione del potere

Secondo le fonti citate da Reuters, Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto gravemente ferito al volto e a una o entrambe le gambe durante il raid israeliano del 28 febbraio, lo stesso in cui è stato ucciso l’ex Guida Suprema Ali Khamenei.

Le ferite lo avrebbero lasciato sfigurato, costringendolo a un lungo recupero medico e a limitare le apparizioni pubbliche, in un sistema politico che tradizionalmente fa grande uso dell’immagine del leader per legittimare il potere religioso e istituzionale.

Nonostante ciò, le stesse fonti riferiscono che Mojtaba è “vigile e presente”, in costante collegamento con il suo ristretto cerchio di potere. Attraverso audioconferenze, presenzia alle riunioni in cui si decidono le linee strategiche sulla guerra a bassa intensità con Israele, sul ruolo delle milizie filo-iraniane nella regione e sui delicati negoziati indiretti con gli Usa.

A 56 anni, il nuovo leader si trova così a consolidare la propria autorità in condizioni straordinarie, dovendo bilanciare la gestione della crisi di sicurezza con il controllo interno delle élite politiche e religiose iraniane.

Scenari futuri per la leadership iraniana dopo il raid

Le condizioni di Mojtaba Khamenei aprono interrogativi sulla resilienza del sistema politico iraniano nel medio periodo.

Un leader supremo ferito e poco visibile potrebbe rafforzare il potere delle strutture di sicurezza e delle figure chiave del clero, favorendo decisioni ancora più collegiali ma anche potenziali rivalità interne.

La combinazione tra recupero medico, gestione del conflitto con Israele e rapporti con gli Stati Uniti renderà cruciale ogni segnale pubblico sulla sua salute, destinato a influenzare tanto la stabilità interna quanto la percezione internazionale della continuità della leadership a Teheran.

FAQ

Chi è Mojtaba Khamenei e quale ruolo ricopre in Iran?

È il figlio di Ali Khamenei e ha assunto la carica di Guida Suprema iraniana dopo la morte del padre nel raid israeliano.

Come sono state riportate le ferite di Mojtaba Khamenei?

Secondo fonti citate da Reuters, è stato sfigurato al volto e gravemente ferito a una o entrambe le gambe durante il raid.

Mojtaba Khamenei è ancora in grado di governare l’Iran?

Sì, le fonti lo descrivono come vigile e attivo: partecipa alle riunioni strategiche via audioconferenza e prende decisioni politiche chiave.

Perché Mojtaba Khamenei appare raramente in pubblico dopo il raid?

Perché le gravi ferite e la conseguente sfigurazione ne limitano l’esposizione pubblica, mentre il recupero medico richiede tuttora riservatezza e protezione.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Mojtaba Khamenei?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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