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Umberto Bossi muore a Varese dopo improvviso peggioramento in ospedale, dolore diffuso e tracollo finale

Umberto Bossi muore a Varese dopo improvviso peggioramento in ospedale, dolore diffuso e tracollo finale

Morte di Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni

Il fondatore della Lega Umberto Bossi, 84 anni, è morto oggi, 19 marzo, poco dopo le 20.30 all’ospedale di Varese, nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Era stato ricoverato mercoledì pomeriggio, arrivando al «monoblocco» del Circolo senza ambulanza, accompagnato dai familiari per dolori generalizzati. Le cause cliniche precise non sono state ancora dettagliate dalle strutture sanitarie. Bossi, deputato eletto nel collegio plurinominale «Lombardia 2», lascia la moglie Manuela Marrone e quattro figli. La notizia della morte ha immediatamente innescato reazioni e messaggi di cordoglio dal mondo politico lombardo e nazionale, che ne riconosce il ruolo di protagonista nella trasformazione del linguaggio e dell’agenda politica italiana degli ultimi trent’anni.

In sintesi:

  • Morto a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega, in terapia intensiva cardiologica a Varese.
  • Ricovero avvenuto mercoledì senza ambulanza, accompagnato dai familiari per dolori generalizzati.
  • Lascia la moglie Manuela Marrone e quattro figli: Riccardo, Renzo, Roberto Libertà, Eridano Sirio.
  • Mondo politico lombardo unanime nel riconoscere il suo impatto su federalismo e identità territoriale.

Il ricovero a Varese e il quadro personale e politico

Umberto Bossi era stato trasferito mercoledì all’ospedale di Varese, nel reparto di terapia intensiva cardiologica, struttura di riferimento per le patologie cardiovascolari più gravi in Lombardia. Secondo quanto trapelato, il Senatùr sarebbe giunto senza mezzi di soccorso, accompagnato dai familiari, lamentando un quadro di dolori diffusi che avevano reso necessario il ricovero urgente.

La sua storia clinica era complessa da anni, segnata in particolare dall’ictus del 2004, che ne aveva condizionato l’attività politica pur senza allontanarlo del tutto dalla scena pubblica. Nato il 19 settembre 1941, Bossi era parlamentare in carica alla Camera dei deputati, eletto nel collegio plurinominale «Lombardia 2», a conferma di un radicamento elettorale mai venuto meno nelle sue roccaforti storiche del Nord.

Sul piano personale, Bossi lascia la moglie Manuela Marrone e quattro figli: Riccardo (avuto con Gigliola Guidali), Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio, nuclei familiari rimasti sempre al suo fianco nelle fasi più delicate della malattia.

Reazioni politiche e eredità del Senatùr

La notizia della morte di Umberto Bossi ha generato immediate dichiarazioni di cordoglio dal mondo politico lombardo, trasversali agli schieramenti. Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ha parlato di «eterna gratitudine per Umberto Bossi», definendolo «l’uomo, il condottiero che ha svegliato un popolo e portato alla ribalta federalismo, identità e libertà della Padania e della Lombardia». Corbetta ha ricordato come le battaglie bossiane abbiano orientato la sua stessa militanza politica fin dalla giovinezza.

Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia al Pirellone, ha sottolineato che «la morte di Umberto Bossi rappresenta un momento di profondo cordoglio per la politica italiana e per la Lombardia», riconoscendogli il ruolo di protagonista indiscusso nel dare voce alle istanze territoriali del Nord e nel segnare un’epoca. Dal fronte del centrosinistra, la segretaria regionale del Pd Silvia Roggiani ha ricordato come Bossi sia stato «protagonista di primo piano della vita politica italiana», capace di ridefinire temi e linguaggi del dibattito pubblico, in particolare sul rapporto tra territori e istituzioni.

Nei prossimi giorni il dibattito politico sarà chiamato a misurarsi con l’eredità del Senatùr: dal federalismo alle rivendicazioni autonomiste, fino all’evoluzione della stessa Lega nella fase contemporanea.

FAQ

Quando e dove è morto Umberto Bossi?

Umberto Bossi è morto il 19 marzo, poco dopo le 20.30, all’ospedale Circolo di Varese, nel reparto di terapia intensiva cardiologica.

Quanti anni aveva e quali problemi di salute aveva avuto?

Bossi aveva 84 anni. Aveva una storia clinica complessa, segnata soprattutto dall’ictus del 2004 e da successivi problemi di natura cardiovascolare e neurologica.

Chi sono i familiari che lascia Umberto Bossi?

Bossi lascia la moglie Manuela Marrone e quattro figli: Riccardo (da Gigliola Guidali), Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio, tutti legati alle sue vicende personali e politiche.

Quale ruolo ricopriva Bossi al momento della morte?

Al momento della morte, Umberto Bossi era deputato della Repubblica, eletto nel collegio plurinominale «Lombardia 2», confermando il suo storico radicamento nel Nord.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione?

Questo articolo è basato su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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