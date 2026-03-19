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Fellini ispira Paradise, il ritorno su Rai 2 tra mito e TV

Fellini ispira Paradise, il ritorno su Rai 2 tra mito e TV

Paradise torna su Rai 2 e diventa viaggio nello showbiz italiano

Il late night show Paradise – La finestra sullo showbiz, ideato e condotto da Pascal Vicedomini, torna su Rai 2 da venerdì 20 marzo, a mezzanotte. La quinta edizione propone 20 puntate itineranti che partiranno da Roma, nella Sala Federico Fellini di Cinecittà, per toccare i grandi teatri e le principali città italiane. L’obiettivo è raccontare dove nascono le storie dello spettacolo, tra cinema, musica, cultura e attualità, valorizzando il patrimonio artistico nazionale. La prima puntata ospita, tra gli altri, Noa, Anna Falchi, Francesca Fabbri Fellini, Erminio Sinni, Rino Barillari e il presidente di Cinecittà Antonio Saccone, in un omaggio al mito di Fellini e alla “Hollywood sul Tevere”.

In sintesi:

  • Da venerdì 20 marzo, a mezzanotte, nuova stagione di Paradise su Rai 2.
  • Format itinerante in 20 puntate tra Cinecittà e i principali teatri italiani.
  • Prima puntata nella Sala Federico Fellini con ospiti internazionali e istituzionali.
  • Obiettivo: raccontare showbiz e territori, promuovendo le eccellenze culturali italiane.

Un late night show itinerante tra Cinecittà e i grandi teatri italiani

La nuova stagione di Paradise si apre simbolicamente a Cinecittà, nella Sala Federico Fellini, per riaffermare il legame tra televisione pubblica e grande cinema italiano. «Ripartire da Cinecittà e da Fellini significa tornare all’origine del sogno italiano. Paradise quest’anno diventa un viaggio: portiamo la televisione nei luoghi dove nascono le storie, tra artisti, idee e territori che raccontano il meglio del nostro Paese», spiega Pascal Vicedomini.

Dopo Roma, il programma approderà al Teatro San Carlo di Napoli, al Petruzzelli e al Piccinni di Bari, al Piccolo Teatro di Milano e in altre città per 20 settimane consecutive. Ogni puntata sarà costruita intorno a un luogo simbolico e a un evento culturale o spettacolo di rilievo, con un racconto che intreccia memoria, attualità e visione internazionale.

Nel cast inaugurale compaiono, oltre a Noa e Anna Falchi, Francesca Fabbri Fellini, Erminio Sinni, il fotografo Rino Barillari, l’ambasciatore Riccardo Sessa, il professor Pietro Lorenzetti, l’attore Michael Nouri e Angelina Cobello. Presenze fisse e contributi artistici sono affidati a Graziano Scarabicchi, Aurelio Amato, Cicelys Zelies, Veronica Maffei (da Los Angeles), Moreno Conficconi e Marco Zurzolo, con le coreografie di Francesca Marafioti e Luigi Fortunato. La regia è di Amedeo Staiano.

Paradise 2026, salotto televisivo e vetrina internazionale per l’Italia

Nel tempo Paradise si è consolidato come salotto televisivo contemporaneo capace di unire intrattenimento, approfondimento culturale e racconto dell’industria creativa. In onda su Rai 2 il venerdì in seconda serata, la versione 2026 punta a rafforzare il posizionamento internazionale del format, trasformando ogni tappa in una vetrina per il “Made in Italy” dello spettacolo.

La scelta itinerante intercetta la crescente domanda di contenuti che valorizzino i territori, integrando turismo culturale, grandi eventi e narrazione dello showbiz. La presenza di artisti, istituzioni e professionisti dei diversi comparti – dal cinema alla musica, fino alla diplomazia culturale – mira a offrire al pubblico un racconto autorevole ma accessibile, coerente con la missione di servizio pubblico.

Per Rai 2, il programma rappresenta un tassello strategico nella costruzione di un’offerta notturna che dialoghi con pubblico televisivo tradizionale e audience digitali, favorendo anche la circolazione dei contenuti su piattaforme on demand e social.

FAQ

Quando inizia la nuova stagione di Paradise su Rai 2?

La nuova stagione di Paradise inizia venerdì 20 marzo, in onda su Rai 2 a partire dalla mezzanotte.

Quante puntate prevede l’edizione itinerante di Paradise?

L’edizione itinerante di Paradise prevede complessivamente 20 puntate, distribuite nell’arco di 20 settimane consecutive.

In quali città farà tappa Paradise – La finestra sullo showbiz?

Paradise farà tappa a Roma, Napoli, Bari, Milano e in altre città italiane legate a grandi teatri ed eventi.

Chi è il conduttore e ideatore del programma Paradise?

Il programma è ideato, prodotto e condotto dal giornalista e produttore Pascal Vicedomini, figura di riferimento per cinema e spettacolo.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Paradise?

Questa notizia è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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