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Christian Vieri coinvolto nello scandalo Equalize, svelato il sistema segreto di dossieraggio sui vip

Christian Vieri coinvolto nello scandalo Equalize, svelato il sistema segreto di dossieraggio sui vip

Equalize, la società milanese accusata di dossieraggio illecito su vip e manager

Chi è finito al centro dell’inchiesta milanese? La srl Equalize, guidata da Enrico Pazzali e dall’ex poliziotto Carmine Gallo.
Che cosa viene contestato? Un presunto sistema di dossieraggio illecito tramite accessi abusivi a banche dati riservate dello Stato.
Dove? A Milano, a pochi passi dal Duomo, sede legale della società.

Quando? Dal 2018 in avanti, con sviluppo di una piattaforma tecnologica avanzata e un fatturato vicino ai 2 milioni di euro.
Perché l’indagine è rilevante? Perché ipotizza l’uso distorto di strumenti di business intelligence per spiare politici, manager, industriali e vip, violando segreti istituzionali e norme sulla privacy.

In sintesi:

  • Equalize accusata di trasformare la business intelligence in una centrale di dossieraggio illecito.
  • Accessi abusivi ai database riservati di Ministero dell’Interno e forze dell’ordine.
  • Dossier dettagliati su politici, manager, industriali e vip, con gravi profili di privacy.
  • Uso della piattaforma Beyond come perno tecnologico del presunto sistema informativo.

Come funzionava il presunto sistema di dossieraggio di Equalize

Fondata nel 2018, Equalize srl si presentava come società specializzata in analisi dei rischi aziendali e business intelligence, posizionata nel cuore di Milano e guidata da Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, insieme all’ex poliziotto Carmine Gallo.
L’azienda ha chiuso l’ultimo bilancio con un valore della produzione vicino ai 2 milioni di euro, grazie anche all’impiego di Beyond, piattaforma tecnologica in grado di aggregare grandi moli di dati eterogenei.

Secondo l’ipotesi accusatoria della Procura di Milano, questo strumento sarebbe stato utilizzato non solo per finalità lecite di consulenza, ma per costruire un circuito parallelo di raccolta di informazioni sensibili, oltre i limiti di legge.
Gli inquirenti contestano a Equalize un uso sistematico e abusivo dei database riservati del Ministero dell’Interno e delle forze dell’ordine, destinati a indagini di polizia e non ad attività private.

Attraverso tali accessi, la società avrebbe predisposto dossier estremamente dettagliati su figure politiche, manager, industriali e personaggi dello spettacolo, tracciando profili personali e professionali in violazione di segreti istituzionali e norme sul trattamento dei dati.
Il cuore dell’indagine riguarda proprio la trasformazione di strumenti di risk assessment in un apparato di monitoraggio potenzialmente idoneo a forme di pressione o condizionamento.

Le possibili ricadute su privacy, istituzioni e mercato della data intelligence

L’inchiesta su Equalize apre uno scenario delicato per l’intero comparto della data intelligence privata in Italia.
Se le accuse fossero confermate, emergerebbe un cortocircuito tra infrastrutture informative pubbliche e operatori privati, con la conseguente erosione della fiducia nelle banche dati istituzionali.

Il caso potrebbe accelerare l’adozione di protocolli più rigidi sugli accessi interni ai sistemi del Ministero dell’Interno e delle forze dell’ordine, oltre a rafforzare i controlli sulle società che offrono servizi di business intelligence e due diligence reputazionale.
Sul fronte della privacy, è plausibile un coinvolgimento più stringente del Garante per la protezione dei dati personali e un aumento del contenzioso da parte dei soggetti eventualmente profilati senza consenso.

FAQ

Che cos’è Equalize e di cosa si occupava ufficialmente?

Equalize è una srl milanese fondata nel 2018, attiva in analisi dei rischi aziendali e business intelligence, con servizi di valutazione reputazionale per imprese e operatori finanziari.

Perché Equalize è finita sotto inchiesta a Milano?

Equalize è indagata perché ritenuta al centro di un presunto dossieraggio illecito, basato su accessi abusivi a banche dati riservate del Ministero dell’Interno e delle forze dell’ordine.

Chi avrebbe guidato il presunto sistema di dossieraggio di Equalize?

Secondo gli inquirenti, il sistema faceva capo ai vertici di Equalize, tra cui Enrico Pazzali e l’ex poliziotto Carmine Gallo, che avrebbero valorizzato la piattaforma Beyond.

Quali categorie di persone sarebbero state oggetto dei dossier?

Le indagini indicano politici, manager, industriali e vip, potenzialmente profilati tramite dati sensibili estratti illecitamente dai database istituzionali e successivamente aggregati in report dettagliati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Equalize?

L’articolo è stato redatto elaborando congiuntamente notizie e lanci delle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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