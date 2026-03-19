Home / NEWS / Umberto Bossi muore dopo lunga malattia e lascia un’eredità decisiva nella storia della Lega

Morte di Umberto Bossi, il “Senatùr” che cambiò la politica italiana

Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, è morto oggi a 84 anni, secondo quanto riferito da «fonti parlamentari qualificate» citate da Ansa. La scomparsa del “Senatùr” arriva a Roma, dove da anni seguiva con minore intensità la vita politica nazionale. Figura centrale della cosiddetta “seconda repubblica”, fu tra i protagonisti della trasformazione del sistema dei partiti dopo Mani Pulite, dal 1994 in poi. Bossi guidò la Lega Nord dal 1989 al 2012, fu più volte deputato, senatore, europarlamentare e ministro nei governi di centrodestra. La sua morte chiude una stagione politica segnata da federalismo, autonomismo del Nord e forte retorica anti‑centralista, che ha inciso in profondità sul dibattito istituzionale italiano.

In sintesi:

Morto a 84 anni Umberto Bossi , fondatore e storico leader della Lega Nord

, fondatore e storico leader della Protagonista della “seconda repubblica”, più volte deputato, senatore, ministro ed europarlamentare

Costruì l’identità autonomista del Nord con simboli, riti politici e raduni a Pontida

La Lega passò in pochi anni da movimento locale a forza nazionale decisiva

L’ascesa della Lega Nord e il ruolo di Umberto Bossi

Figlio di un operaio tessile e di una portinaia, Umberto Bossi arrivò alla politica attraverso le idee autonomiste maturate nella prima metà degli anni Ottanta, mentre frequentava Medicina all’università di Pavia.

Determinante fu l’incontro con Bruno Salvadori, giornalista e leader di Union Valdôtaine, che orientò la sua visione federalista. Nel 1984 Bossi fondò la Lega Lombarda, primo nucleo di quello che, tra il 1989 e il 1991, divenne la Lega Nord mediante la fusione di vari movimenti autonomisti del Nord Italia.

La linea politica fu chiara fin dall’inizio: difesa degli interessi economici del Nord, richiesta di forte autonomia delle regioni più ricche, critica alla gestione centralista di Roma. Per rafforzare identità e appartenenza, Bossi costruì un immaginario politico riconoscibile: i richiami alle lotte comunali contro Federico Barbarossa, il simbolismo del “Carroccio”, i raduni annuali a Pontida, l’ampolla con l’acqua del Po, fino all’abbigliamento informale e alle celebri canottiere del leader.

Nel 1987 venne eletto contemporaneamente alla Camera e al Senato; scelse il Senato e divenne il “Senatùr”. Il primo grande risultato nazionale arrivò nel 1992: oltre l’8 per cento dei voti in entrambe le Camere, in piena stagione di Tangentopoli. Nel 1994 e 1996 la Lega consolidò il consenso, superando il 10 per cento e intercettando un vasto voto di protesta contro i partiti coinvolti negli scandali e le loro eredi.

In quegli anni il partito fu fortemente giustizialista e sostenne il lavoro di Antonio Di Pietro. Rimase nella memoria politica il gesto del deputato leghista Luca Leoni Orsenigo, che nel marzo 1993 sventolò un cappio in Aula come simbolo di rottura con la “vecchia politica”. Bossi fu poi ministro per le Riforme istituzionali e per il Federalismo in due governi guidati da Silvio Berlusconi, contribuendo a portare il tema del decentramento al centro dell’agenda nazionale.

L’eredità politica del Senatùr e le prospettive future

L’uscita di scena di Umberto Bossi arriva dopo un lungo periodo in cui il baricentro della Lega si era spostato, con la segreteria di Matteo Salvini, dall’autonomismo del Nord a un nazional-populismo identitario, più attento ai temi migratori e alla sovranità europea.

La figura del “Senatùr” resta però centrale per comprendere l’evoluzione del regionalismo in Italia e il consolidamento della spinta autonomista che ancora oggi alimenta il dibattito sulle riforme costituzionali e sull’autonomia differenziata.

Nei prossimi mesi la sua eredità politica sarà oggetto di nuove letture storiche e analisi accademiche, mentre gli equilibri interni alla Lega e nel centrodestra potrebbero ridefinire il peso del Nord produttivo nelle scelte nazionali.

FAQ

Chi era Umberto Bossi nella storia politica italiana recente?

Era il fondatore della Lega Nord, protagonista della “seconda repubblica”, più volte deputato, senatore, europarlamentare e ministro nei governi di centrodestra guidati da Silvio Berlusconi.

Quando è morto Umberto Bossi e quanti anni aveva?

È morto oggi, all’età di 84 anni, secondo quanto riferito da fonti parlamentari qualificate citate dall’agenzia di stampa Ansa.

Qual è stato il principale risultato elettorale iniziale della Lega Nord?

Nel 1992 la Lega Nord superò l’8 per cento dei voti alla Camera e al Senato, affermandosi come nuova forza nazionale.

Perché Umberto Bossi veniva chiamato “Senatùr”?

Veniva chiamato “Senatùr” perché nel 1987, eletto sia alla Camera sia al Senato, scelse il seggio senatoriale, diventandone simbolicamente il rappresentante del Nord.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrati dalla nostra Redazione.