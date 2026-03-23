Home / NEWS / Ucraina schiera soldati potenziati al fronte per rafforzare la resistenza militare contro l’esercito russo

Esoscheletri militari in Ucraina, primi test operativi sul fronte di Pokrovsk

Le forze armate ucraine stanno testando sul campo nuovi esoscheletri militari lungo il fronte di Pokrovsk, dove alcune unità, tra cui la 147ª Brigata d’Artiglieria, li impiegano dal marzo 2026 in attività logistiche e di combattimento.

Gli apparati, indossati su vita e arti inferiori, mirano a ridurre fino al 30% il carico fisico dei soldati, in particolare nel trasporto di munizioni pesanti.

La sperimentazione, resa pubblica dal 7° Corpo d’Assalto Aereo, si inserisce nella più ampia strategia ucraina di integrazione di tecnologie avanzate – inclusi sistemi robotici e piattaforme umanoidi – per aumentare resistenza, velocità e continuità operativa delle truppe in prima linea.

In sintesi:

Esoscheletri testati dalle forze ucraine sul fronte di Pokrovsk in scenari reali.

in scenari reali. Riduzione fino al 30% dello sforzo fisico nel trasporto di carichi pesanti.

Velocità assistita fino a 20 km/h e autonomia operativa di circa 17 chilometri.

Struttura pieghevole da 2 kg con algoritmi di intelligenza artificiale integrati.

Prestazioni, utilizzi e obiettivi operativi degli esoscheletri ucraini

I prototipi di esoscheletro in prova sono indossati su vita e arti inferiori, con una struttura che risale la schiena e si collega alle gambe tramite snodi motorizzati all’altezza delle anche.

L’obiettivo dichiarato dal 7° Corpo d’Assalto Aereo è ridurre sensibilmente lo stress biomeccanico, soprattutto per le unità di artiglieria.

Questi reparti movimentano quotidianamente tra 15 e 30 proiettili da circa 50 chilogrammi ciascuno, un carico che nel medio periodo compromette resistenza e tempi di risposta.

Nelle prime valutazioni, gli esoscheletri permettono di contenere l’affaticamento, velocizzare il ciclo di caricamento e prolungare la piena efficienza operativa degli equipaggi.

Le unità della 147ª Brigata d’Artiglieria li utilizzano, ad esempio, nel caricamento di munizioni su obici semoventi CAESAR di produzione francese.

Il sistema offre una velocità assistita fino a circa 20 km/h, con autonomia operativa di circa 17 chilometri, parametri rilevanti in contesti di fuoco controbatteria e rapidi riposizionamenti.

Dal punto di vista ingegneristico, gli esoscheletri hanno design compatto e pieghevole: pesano circa 2 chilogrammi e possono essere riposti in una valigetta per il trasporto.

Il cuore innovativo è rappresentato dall’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale, che modulano in tempo reale l’assistenza in base alla distribuzione del carico su gambe e colonna vertebrale.

Sono previste più modalità operative, con livelli di supporto adattivi rispetto al tipo di missione, al terreno e alle condizioni fisiche dell’utilizzatore.

Implicazioni future della robotica militare ucraina sul campo

L’adozione di esoscheletri rientra in una strategia tecnologica più ampia perseguita da Kiev, che comprende anche sistemi robotici terrestri e piattaforme umanoidi.

Tra questi figurano i prototipi Phantom MK-1, concepiti per ricognizione avanzata, supporto logistico e riduzione dell’esposizione diretta dei soldati alle linee di fuoco.

La combinazione tra esoscheletri leggeri, automazione e sensori intelligenti prefigura un modello di fanteria “aumentata”, con standard più alti di mobilità e resilienza operativa.

Se i test lungo il fronte di Pokrovsk confermeranno l’affidabilità dei prototipi in condizioni estreme – fango, detriti, frammenti d’artiglieria – l’Ucraina potrebbe avviare una produzione in scala limitata per i reparti più impegnati.

Questo scenario aprirebbe anche nuove collaborazioni industriali nel settore della difesa, con possibili spin-off in ambito civile, dalla logistica pesante al soccorso in aree di crisi.

Il fronte ucraino diventa così un banco di prova reale per la prossima generazione di equipaggiamenti indossabili militari.

FAQ

Come funzionano gli esoscheletri militari testati in Ucraina?

Funzionano tramite una struttura motorizzata su vita e arti inferiori, che riduce fino al 30% lo sforzo necessario per trasportare carichi pesanti e muoversi rapidamente.

Quali vantaggi offrono gli esoscheletri alle unità di artiglieria ucraine?

Offrono una riduzione significativa dell’affaticamento nel caricamento di proiettili da circa 50 chilogrammi, permettendo cicli di fuoco più rapidi, maggiore continuità operativa e minori infortuni muscolo-scheletrici nel medio periodo.

Che autonomia e velocità dichiarano gli esoscheletri ucraini?

Dichiarano una velocità assistita fino a circa 20 km/h e un’autonomia operativa di circa 17 chilometri, valori adeguati a missioni logistiche tattiche di breve-medio raggio.

Quali tecnologie avanzate integrano questi sistemi indossabili?

Integrano algoritmi di intelligenza artificiale che regolano il supporto in tempo reale, modalità operative multiple, struttura pieghevole da circa 2 chilogrammi e compatibilità con equipaggiamenti standard delle forze armate ucraine.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente a partire da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente verificate e rielaborate dalla nostra Redazione.