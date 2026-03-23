Home / NEWS / Italia verso l’ora legale permanente, primo via libera alla riforma alla Camera

Ora legale tutto l’anno: alla Camera parte l’esame sulla svolta

La proposta di mantenere l’ora legale tutto l’anno è ufficialmente entrata nell’agenda della Camera dei Deputati. L’iniziativa, discussa a Roma nella Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo, punta a superare il passaggio semestrale tra ora solare e legale.

La misura viene valutata ora, alla vigilia del cambio tra il 28 e il 29 marzo, per ragioni energetiche, economiche e ambientali.

La Commissione ha avviato un’indagine conoscitiva per raccogliere dati scientificamente verificabili, coinvolgendo enti di ricerca, istituzioni ed organismi economici. L’obiettivo è misurare con precisione vantaggi, criticità e impatti sistemici prima di qualunque decisione politica definitiva.

In sintesi:

La Camera avvia un’indagine conoscitiva sull’ipotesi di ora legale permanente in Italia.

permanente in Italia. I dati di Terna indicano miliardi di kWh risparmiati e minori costi in bolletta.

indicano miliardi di kWh risparmiati e minori costi in bolletta. La Società italiana di medicina ambientale stima minori emissioni di CO2 fino a 200.000 tonnellate l’anno.

stima minori emissioni di CO2 fino a 200.000 tonnellate l’anno. Il dossier è legato al complesso coordinamento con gli altri Paesi dell’Unione europea.

Dati energetici, ambiente e costi: cosa c’è dietro il dibattito

Il superamento del cambio d’ora è oggetto di confronto da anni, ma il contesto attuale di rincari energetici e transizione ecologica lo rende tema strategico.

Secondo le elaborazioni di Terna, tra il 2004 e il 2025 l’adozione dell’ora legale ha comportato una riduzione dei consumi elettrici superiore a 12 miliardi di kWh. Il beneficio economico cumulato per famiglie e imprese è stimato in circa 2,3 miliardi di euro.

Non si tratta solo di risparmio in bolletta: la Società italiana di medicina ambientale calcola che il mantenimento dell’ora legale incida ogni anno con una riduzione di emissioni di CO2 compresa tra 160.000 e 200.000 tonnellate.

La nuova indagine parlamentare punta a verificare questi numeri, approfondendo anche effetti su produttività, salute, ritmi circadiani, trasporti e competitività delle filiere, per definire un quadro completo di costi e benefici dell’eventuale svolta permanente.

Coordinamento europeo e scenari futuri per l’Italia

Il tema dell’abolizione del doppio orario è aperto anche a livello europeo.

Nel 2018 una consultazione pubblica della Commissione europea registrò una netta maggioranza di cittadini favorevoli alla fine del cambio semestrale. Nel 2019 il Parlamento europeo votò per lasciare ai singoli Stati la scelta tra ora solare o legale fissa.

Il processo si è però arenato sul nodo del coordinamento tra i Paesi membri: scenari divergenti creerebbero un mosaico di fusi e orari, con ripercussioni su mercato interno, logistica, voli, ferrovie e scambi quotidiani.

In Italia, l’indagine della Commissione Attività produttive dovrà concludersi entro il 30 giugno, ma l’esito non comporterà automaticamente una decisione legislativa.

Un’eventuale scelta di ora legale permanente, per essere sostenibile, dovrà restare allineata al quadro europeo, evitando asimmetrie che penalizzerebbero imprese, turismo e mobilità transfrontaliera.

FAQ

Cosa sta valutando esattamente la Camera sull’ora legale?

La Camera sta conducendo un’indagine conoscitiva sugli effetti di un’eventuale introduzione dell’ora legale permanente, analizzando impatti energetici, economici, sanitari e sulla mobilità.

L’ora legale tutto l’anno farebbe risparmiare davvero energia?

Sì, i dati di Terna indicano oltre 12 miliardi di kWh risparmiati tra 2004 e 2025, con minori costi complessivi stimati in circa 2,3 miliardi di euro.

Quali sarebbero i principali benefici ambientali dell’ora legale permanente?

Sì, secondo la Società italiana di medicina ambientale si ridurrebbero annualmente le emissioni di CO2 tra 160.000 e 200.000 tonnellate, contribuendo agli obiettivi climatici nazionali ed europei.

Quando si concluderà l’indagine della Commissione alla Camera?

L’indagine conoscitiva della Commissione Attività produttive dovrà concludersi entro il 30 giugno, fornendo un quadro tecnico-scientifico a supporto di eventuali scelte politiche.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sull’ora legale?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.