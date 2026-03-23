Vip si dividono sul referendum tra sostenitori del sì e del no

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Referendum giustizia 2026, come si schierano i vip italiani

Nel referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, in corso in tutta Italia nel marzo 2026, numerosi volti noti hanno deciso di dichiarare pubblicamente il proprio orientamento di voto.



Tra questi figurano conduttori televisivi, attori, registi e cantanti, da Pierluigi Diaco a Fiorella Mannoia, da Massimo Boldi a Nanni Moretti.

La polarizzazione riguarda soprattutto il rapporto tra politica e magistratura, il ruolo dell’elettorato nello scegliere se confermare o meno la riforma e l’impatto dell’immagine di Giorgia Meloni nel dibattito pubblico, spesso evocata dai sostenitori del “sì”.

In sintesi:

Vip divisi sul referendum giustizia 2026, tra sostenitori del sì e del no.

Il fronte del sì richiama cambiamento, rottura con l’attuale assetto della magistratura.

Il fronte del no difende la separazione netta tra potere politico e giudiziario.

Sui social cresce il peso simbolico dell’appoggio dei personaggi famosi.

Tra i primi a esporsi è stato il conduttore Pierluigi Diaco, favorevole al sì. In un intervento molto commentato ha spiegato: “Voto sì al Referendum. In Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè… Questa narrazione è talmente insopportabile che pago volentieri il prezzo di essere liquidato come ‘l’amico di, il servo di’. D’altronde, chi vota sì fa parte di uno schieramento largo e non ideologico, ma chi, tra il mondo dello spettacolo e del giornalismo, dichiara di votare no è destinato a stare in quella eterna comfort zone chiamata ‘salvatori della patria’”.

Le sue parole hanno aperto la strada a una serie di prese di posizione che, pur numericamente limitate rispetto all’elettorato generale, contribuiscono a indirizzare conversazioni e percezioni sui social e nei media tradizionali.

Chi vota sì e chi vota no tra attori, cantanti e conduttori

Nel fronte del sì, insieme a Pierluigi Diaco, compaiono nomi come l’ex calciatore Beppe Signori, gli attori Michele Placido e Massimo Boldi, i cantautori Amedeo Minghi e Fausto Leali. Quest’ultimo ha motivato la scelta con una formula semplice: “Io voterò sì, per cambiare le cose che non vanno”.

Dal mondo dei reality arrivano le showgirl ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip Valeria Marini e Lory Del Santo. Marini ha annunciato un sì senza ulteriori spiegazioni, mentre Del Santo ha legato la sua posizione all’idea di scossa al sistema: “Voto sì perché bisogna svegliare questa politica addormentata, polverosa e collegata a correnti che vanno al di là della ricerca della giustizia e dell’imparzialità. E poi per aggiungere un po’ di eccitazione: il sorteggio è adrenalinico… Io spero che vinca il sì. Meloni? Ha un grandissimo fascino, è brava e ha coraggio… è una piccola Ornella Muti”.

Netto anche l’intervento di Antonio Zequila, che ha diffuso sui social una foto di Giorgia Meloni accompagnata da grandi “sì” in giallo, ribadendo: “Io voto sì”. Un sostegno che conferma come la leader di governo sia diventata uno dei riferimenti simbolici per i sostenitori della riforma.

Sul fronte opposto si colloca un gruppo di artisti e intellettuali di primo piano. Tra i favorevoli al no figurano i registi e attori Nanni Moretti, Massimo Ghini, Alessandro Gassmann, Pif, l’attrice Marisa Laurito, il giornalista e saggista Corrado Augias, le attrici Monica Guerritore e Sonia Bergamasco, la satirica Sabina Guzzanti e lo storico Alessandro Barbero.

Il regista e attore Elio Germano ha sintetizzato il suo no in un video Instagram, cantando: “No, quel sì non lo dirò. Io no, ma no, no, no!”, trasformando la posizione politica in contenuto virale.

Anche la musica vede una prevalenza di voci contrarie: Fiorella Mannoia ha scelto i social per esprimere il suo no, mentre Malika Ayane, durante una conferenza stampa al Festival di Sanremo, ha dichiarato: “Andrò a votare e invito tutti ad andarci. Penso anche che ci siano dei motivi per i quali politica e magistratura sono separate”. Il rapper Bresh ha optato per un minimalismo efficace, postando su Instagram una foto con un semplice “no” scritto su un foglio.

Il peso simbolico dei vip nel dibattito sulla giustizia

La destra ha accusato la sinistra di politicizzare il referendum, ma osservando le prese di posizione dei vip emerge una dinamica quasi inversa: molti sostenitori del sì collegano esplicitamente il proprio voto alla leadership di Giorgia Meloni, mentre sul fronte del no il focus resta sulla difesa dell’autonomia della magistratura e sul rifiuto di una riforma percepita come eccessivamente condizionata dall’esecutivo.

In termini di impatto elettorale, il peso concreto del voto delle celebrità è limitato, ma il loro ruolo nel definire cornici narrative e slogan è significativo: semplificano questioni tecniche in messaggi brevi, emotivi, immediatamente condivisibili sui social. Questa traduzione pop del dibattito sulla giustizia finisce per plasmare la percezione pubblica del referendum, spostando l’attenzione dai dettagli normativi ai simboli politici, ai volti e alle appartenenze culturali.

Le prossime settimane mostreranno se questa esposizione mediatica dei vip avrà inciso più sulla partecipazione al voto o sulla polarizzazione del discorso attorno alla figura della premier e al rapporto, sempre delicato, tra spettacolo e politica.

FAQ

Perché il referendum sulla giustizia 2026 è considerato così delicato?

È delicato perché interviene sugli equilibri tra politica e magistratura, toccando indipendenza dei giudici, carriera dei magistrati e percezione pubblica della giustizia.

I vip influenzano davvero l’esito di un referendum costituzionale?

In parte sì: non spostano masse compatte, ma contribuiscono a creare clima, slogan, attenzione mediatica e possono mobilitare o demotivare specifiche fasce di elettori.

Perché alcuni artisti difendono la separazione tra politica e magistratura?

Difendono questa separazione perché la considerano garanzia democratica contro interferenze del potere esecutivo nei processi e nelle indagini più sensibili.

Che ruolo ha Giorgia Meloni nelle posizioni dei vip sul referendum?

Ha un ruolo centrale: per molti sostenitori del sì è simbolo di cambiamento, mentre i contrari temono un’eccessiva personalizzazione politica della riforma.

Da quali fonti sono state tratte e rielaborate queste informazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.