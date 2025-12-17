Visa introduce regolamento in stablecoin per transazioni sicure e rapide negli Stati Uniti

Visa introduce il regolamento in stablecoin negli Stati Uniti

Visa ha inaugurato una nuova era nel sistema dei pagamenti statunitensi, introducendo per la prima volta un meccanismo di regolamento in stablecoin, nello specifico in USDC di Circle. Questo sviluppo strategico consente agli issuer e acquirer americani di regolare direttamente le proprie posizioni finanziarie con Visa utilizzando una stablecoin ancorata al dollaro, garantendo così trasparenza e stabilità. Si tratta di un passo cruciale verso la modernizzazione dei processi di pagamento tradizionali, con un impatto significativo sul mondo bancario e fintech.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La novità non è un semplice esperimento sperimentale: Visa, dopo mesi di test all’estero, approda ora nel mercato statunitense con un’offerta concreta e operativa. I primi istituti coinvolti sono Cross River Bank e Lead Bank, che hanno già avviato il regolamento tramite USDC sulla blockchain Solana. L’obiettivo è estendere questo sistema progressivamente a un numero più ampio di istituzioni finanziarie entro il 2026, creando un nuovo standard nel regolamento dei pagamenti digitali.

Secondo Rubail Birwadker, Global Head of Growth Products and Strategic Partnerships di Visa, il settore finanziario statunitense ha superato la fase dell’osservazione delle stablecoin: ora le istituzioni sono pronte a integrarle attivamente nei loro processi di tesoreria, valorizzandone la rapidità, la sicurezza e la programmabilità. Questa soluzione rappresenta una risposta immediata alle richieste di efficienza e automazione degli istituti finanziari, mantenendo elevati standard di compliance e resilienza.

I vantaggi del regolamento in USDC per le istituzioni finanziarie

L’introduzione del regolamento tramite USDC di Circle offre alle istituzioni finanziarie statunitensi un ventaglio di vantaggi concreti, rispondendo alle crescenti esigenze di efficienza e innovazione nella gestione dei flussi di cassa. La possibilità di effettuare regolamenti in tempo reale, sette giorni su sette, supera i limiti imposti dai tradizionali orari bancari, migliorando significativamente la liquidità e la disponibilità immediata dei fondi.

Questo modello consente una modernizzazione della tesoreria, abilitando processi automatizzati e programmabili, funzionalità fondamentali per le banche e le fintech impegnate a ottimizzare l’operatività quotidiana con strumenti decisamente più flessibili rispetto ai sistemi legacy. La stablecoin USDC, ancorata al dollaro e completamente riservata, garantisce inoltre standard elevati di sicurezza e conformità, elementi imprescindibili per soddisfare le stringenti normative vigenti.

Le prime implementazioni con Cross River Bank e Lead Bank, utilizzando la blockchain Solana, hanno dimostrato la praticabilità di questo sistema e ne rappresentano una solida base per un’adozione più ampia. La strategia di Visa punta a scalare questo modello a numerose altre istituzioni nel prossimo futuro, offrendo un’opzione di regolamento che coniuga affidabilità e innovazione tecnologica in un contesto regolamentato e sicuro.

L’infrastruttura tecnologica e le prospettive future della blockchain Visa

L’adozione di stablecoin come USDC per il regolamento dei pagamenti richiede una solida infrastruttura tecnologica in grado di integrare reti tradizionali con le nuove architetture basate su blockchain. Visa ha sviluppato un framework progettato per funzionare in modo continuo, abilitando il regolamento settimanale, sette giorni su sette, superando i limiti imposti dagli orari bancari convenzionali e offrendo così immediatezza e maggiore liquidità alle operazioni finanziarie.

Questa infrastruttura si caratterizza per un’elevata interoperabilità, garantendo la connessione fluida tra sistemi di pagamento consolidati e le reti on-chain. Visa si propone come un hub tecnologico centrale, capace di coordinare le transazioni tra le parti mediante una gestione programmabile e trasparente dei flussi finanziari.

Un elemento innovativo di questa strategia è la collaborazione con Arc, una blockchain di livello 1 sviluppata da Circle, attualmente in fase di testnet pubblica. Visa assume un ruolo da design partner e prevede di partecipare attivamente come validatore, rafforzando così la sicurezza e la governance della rete. Questo approccio apre scenari di ampliamento del regolamento in USDC e di consolidamento di un ecosistema digitale efficiente e scalabile.

Il successo iniziale è già valutabile attraverso i numeri: al 30 novembre 2023, il volume mensile di regolamenti in stablecoin ha superato un run rate annualizzato di 3,5 miliardi di dollari. Le sperimentazioni condotte negli ultimi mesi con diverse blockchain e stablecoin riflettono una volontà strategica di ampliare l’offerta, fornendo ai partner una flessibilità mai vista prima nel regolamento delle transazioni VisaNet.