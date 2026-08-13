Anthropic, investitori prevedono una possibile Ipo da 2.000 miliardi a ottobre

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Anthropic punta a una possibile quotazione entro ottobre 2026.

punta a una possibile quotazione entro ottobre 2026. Alcuni investitori stimano una valutazione di almeno 2.000 miliardi di dollari.

La società non ha definito prezzo, azioni offerte o calendario definitivo.

Ricavi, concorrenza e controlli regolatori condizioneranno l’eventuale debutto.

( Riassunto generato con AI)

Anthropic verso una possibile Ipo record

Anthropic, società statunitense di intelligenza artificiale nota per la famiglia di modelli Claude, potrebbe quotarsi a Wall Street nell’autunno 2026 con una valutazione pari o superiore a 2.000 miliardi di dollari. Lo scenario, riportato il 13 agosto e attribuito a diversi investitori, riguarda una potenziale Ipo che supererebbe il precedente primato di SpaceX in termini di valutazione al debutto.

L’ipotesi di una finestra a ottobre non è però un annuncio della società: dipende dall’iter presso la SEC, dall’andamento dei mercati e dalla definizione dei documenti finali. La ragione delle aspettative è la rapida crescita commerciale di Anthropic, sostenuta dalla diffusione dei suoi servizi AI su più infrastrutture cloud.

Valutazione attesa e dati ufficiali

Il riferimento verificabile più recente resta la valutazione post-money di 965 miliardi di dollari ottenuta dopo il round Series H del 28 maggio, nel quale Anthropic ha raccolto 65 miliardi. L’operazione è stata guidata da Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital, e la stima da 2.000 miliardi rappresenterebbe quindi più del doppio di quel valore.

A maggio la società aveva comunicato un run-rate annualizzato superiore a 47 miliardi di dollari. Alcuni finanziatori prevedono ricavi annualizzati compresi tra 100 e 120 miliardi entro la fine del 2026, ma si tratta di proiezioni degli investitori e non di target pubblici fissati dai vertici aziendali.

Il percorso verso la Borsa è stato avviato formalmente il 1° giugno con il deposito riservato di una bozza di registrazione S-1 presso la SEC. Anthropic ha confermato il deposito, precisando che numero di azioni, prezzo dell’offerta e tempistica non sono stati ancora determinati.

La valutazione prospettata riflette anche la rete commerciale della società: AWS è il principale fornitore cloud e partner per l’addestramento, mentre Claude è disponibile anche su Google Cloud e Microsoft Azure. Questa distribuzione amplia l’accesso ai modelli, ma non equivale a una garanzia sul valore che il mercato attribuirà all’Ipo.

I fattori che possono cambiare lo scenario

La possibile quotazione record resta esposta a variabili rilevanti: concorrenza cinese, pressione regolatoria sui modelli più avanzati e timori emersi dopo incidenti informatici durante test di ricerca. Secondo investitori citati nelle ricostruzioni, il divieto temporaneo del Dipartimento del Commercio sui modelli Mythos ha contribuito a rallentare la crescita dei ricavi a giugno.

La ripresa successiva non elimina quindi l’incertezza centrale: fino alla pubblicazione del prospetto definitivo, i 2.000 miliardi restano una previsione finanziaria e non una fascia di prezzo ufficiale.

FAQ

Quando potrebbe quotarsi Anthropic?

Sì: alcuni investitori indicano ottobre 2026 come possibile finestra, ma Anthropic non ha confermato un calendario definitivo.

Qual è l’ultima valutazione ufficiale?

Sì: la valutazione post-money più recente indicata dalle fonti è di 965 miliardi di dollari, dopo il round Series H del 28 maggio.

Anthropic ha già fissato il prezzo dell’Ipo?

No: quantità delle azioni, prezzo dell’offerta e tempistiche non sono stati determinati dalla società nel deposito presso la SEC.

Perché gli investitori stimano 2.000 miliardi?

Sì: la previsione si fonda sulla crescita dei ricavi, con un run-rate superiore a 47 miliardi di dollari comunicato a maggio.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Agenzia ANSA, Tom’s Hardware e la Repubblica.