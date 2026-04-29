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Timothée Chalamet ispira nuovo profumo di nicchia dall’aroma sorprendente

Timothée Chalamet ispira nuovo profumo di nicchia dall’aroma sorprendente

Il profumo ispirato a Timothée Chalamet che riscrive i codici della profumeria

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Il brand artigianale ānti Parfum ha lanciato Antinoüs, fragranza sperimentale ispirata all’odore delle ascelle di Timothée Chalamet nel film Call Me By Your Name, girato nella provincia di Cremona. L’operazione, nata nel 2026 tra Francia e Italia, arriva mentre l’attore ha perso il ruolo di ambassador di Bleu de Chanel, sostituito da Jacob Elordi dopo una discussa gaffe sul Balletto e l’Opera.
La maison indipendente utilizza questa ispirazione per esplorare il concetto di “archeologia olfattiva”: il profumo come macchina del tempo capace di riportare alla memoria corpi, luoghi e iconografie pop. L’obiettivo dichiarato è ridefinire i confini tra alta profumeria, cultura cinematografica e immaginario queer, trasformando un dettaglio corporeo in narrativa sensoriale e identitaria.

In sintesi:

  • ānti Parfum crea Antinoüs ispirandosi alle ascelle di Timothée Chalamet in Call Me By Your Name.
  • La formula intreccia salvia, cumino, pelle salata, vetiver, grano e sandalo in chiave divisiva.
  • Il progetto nasce dall’“archeologia olfattiva”: fragranze come ponti tra epoche, corpi e memoria.
  • Il riferimento al film di Luca Guadagnino sfrutta il culto globale di luoghi e personaggi.

Antinoüs, tra archeologia olfattiva e culto di Call Me By Your Name

Antinoūs prende il nome dal giovane amante dell’imperatore Adriano e sintetizza l’approccio di ānti Parfum, guidata da Brieuc Larsonneur e Larissa Sugaipova: non ricostruire fedelmente il passato, ma reinterpretarlo attraverso la lente della cultura contemporanea.
La descrizione ufficiale parla di una “fragranza botanica e speziata che intreccia salvia, cumino e pelle salata con un fondo di vetiver, grano e sandalo”. Per il Maître Parfumeur Marc-Antoine Corticchiato, la nota di “Pelle Salata” allude esplicitamente alle ascelle di Timothée Chalamet nelle scene a torso nudo di Call Me By Your Name, film di Luca Guadagnino ambientato tra i paesaggi bucolici del cremasco.
Luoghi come il Fontanile Quaranta, divenuti mete di pellegrinaggio per fan internazionali, vengono così tradotti in codice olfattivo: sudore, sole e acqua dolce si trasformano in accordi di cumino, salvia e sfumature marine, pensati per evocare un’estate italiana sospesa, fisica e malinconica.

Corpo, memoria e futuro della profumeria tra cinema e cultura pop

ānti Parfum utilizza deliberatamente un’immagine potenzialmente divisiva – le ascelle sudate di un attore idolatrato – per spostare il focus del profumo dal “buon odore” alla memoria corporea.
Il risultato è una fragranza che gioca sull’attrito: l’apertura pungente di cumino e salvia può spiazzare, ma sulla pelle evolve in un accordo più morbido, caldo e salato, esplicitamente erotico. Il riferimento cinematografico fornisce una scorciatoia emotiva: chi ha interiorizzato l’estetica di Call Me By Your Name riconosce immediatamente il clima sensoriale di quelle scene al sole lombardo.
Secondo ānti Parfum, il futuro della profumeria di nicchia passerà proprio da queste operazioni di “archeologia olfattiva”: recuperare miti antichi, luoghi reali e icone pop per proporre fragranze narrative, capaci di generare engagement culturale oltre che piacere estetico.

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FAQ

Che cos’è il profumo Antinoüs di ānti Parfum?

Antinoūs è una fragranza artigianale botanica e speziata, che unisce salvia, cumino, pelle salata, vetiver, grano e sandalo in chiave narrativa.

Perché Antinoūs è collegato a Timothée Chalamet e Call Me By Your Name?

Perché la nota di “pelle salata” richiama esplicitamente le ascelle di Timothée Chalamet nelle scene a torso nudo del film.

Cosa significa archeologia olfattiva per ānti Parfum?

Significa ricreare, in modo creativo e scientifico, atmosfere di epoche e luoghi passati attraverso accordi olfattivi contemporanei e culturalmente referenziati.

Antinoūs è un profumo adatto a tutti i giorni?

Sì, ma è pensato per chi ama fragranze corpose e divisive: l’apertura intensa di cumino e salvia può risultare impegnativa.

Quali sono le fonti utilizzate per elaborare questa notizia?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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