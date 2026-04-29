Home / SPETTACOLI & CINEMA / Paola Barale svela retroscena sull’addio a Buona Domenica e conseguenze

Il ritorno televisivo di Paola Barale tra scelte di vita e nuova sfida Rai

Paola Barale, storica showgirl della tv italiana, è tornata in conduzione affiancando Paola Perego a “Citofonare Rai 2”, dove sostituisce Simona Ventura.

Il rientro avviene a Roma, in Rai, quasi vent’anni dopo l’addio a “Buona Domenica” su Canale 5 nel 2005, quando scelse di lasciare una posizione consolidata per inseguire nuove esperienze professionali e personali.

Nell’intervista al settimanale F, Barale ripercorre le ragioni di quel distacco dalla tv generalista, il lungo rapporto con Raz Degan, la decisione di non diventare madre e la chiusura dei rapporti lavorativi con due maestri come Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo.

Un bilancio lucido, in cui rivendica la coerenza delle proprie scelte pur riconoscendo il “prezzo” pagato in termini di carriera.

In sintesi:

Ritorno di Paola Barale in Rai come co-conduttrice di “Citofonare Rai 2” .

in Rai come co-conduttrice di . L’addio a “Buona Domenica” fu una svolta cercata, non un ritiro definitivo.

fu una svolta cercata, non un ritiro definitivo. Anni con Raz Degan privilegiati rispetto alla continuità televisiva.

privilegiati rispetto alla continuità televisiva. Nessun rimpianto per l’aborto e rottura silenziosa con Bongiorno e Costanzo.

Dal dopo Buona Domenica al rapporto con Raz Degan

Barale chiarisce che l’uscita da “Buona Domenica” non nacque dal rifiuto della tv, ma dal bisogno di cambiare registro. “Quando ho lasciato Buona Domenica era perché avevo bisogno di cambiare, mi stava stretta”, racconta, ammettendo l’opposizione del padre e dell’ambiente: “Sono andata contro tutto e tutti, ho pagato un bel prezzo”.

Le opportunità successive non hanno eguagliato le aspettative, ma Barale insiste sulla centralità del rispetto di sé rispetto alla logica del “posto fisso” televisivo. In quello stesso periodo è iniziata la lunga storia con Raz Degan, esperienza che considera decisiva: “Sono stati anni meravigliosi. Se avessi continuato a lavorare a Mediaset non avrei potuto viverli così”.

Viaggi, vita nomade e una relazione totalizzante hanno occupato lo spazio che la tv avrebbe preteso. Guardandosi indietro, Barale afferma di non avere rimpianti per aver scelto la vita privata rispetto alla sovraesposizione mediatica.

Amore, maternità mancata e strappi con Bongiorno e Costanzo

Oggi Paola Barale si definisce single e romanticamente aperta a un incontro “da film”: “Sarebbe bello accadesse come nei film: esco dall’albergo, vado a sbattere contro uno e ci innamoriamo”.

L’identikit del partner ideale è severo e autoironico: “Non vanitoso, non narcisista, non tirchio, non sempre di corsa… che mi faccia ridere, che sia bello come il sole. E assolutamente più giovane… Capite che sono destinata a rimanere sola!”. Dietro le battute, resta il desiderio di una relazione concreta, fatta di tempo condiviso, progettualità, abbracci e baci, che dichiara di amare particolarmente.

Sulla maternità, Barale è netta: ama i bambini, ma non rimpiange l’aborto scelto in passato. “Per come vanno le cose oggi, sono contenta di non averne fatti”, spiega, ricordando l’assenza di basi solide e sottolineando: “È stato un bene che nessuno abbia insistito per farmelo tenere”.

Infine, torna sugli addii professionali a Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo. Racconta che entrambi “se la presero” quando lei decise di sperimentare nuovi format, come “La sai l’ultima?” con Gerry Scotti, e precisa: “A Costanzo non dissi: ‘Me ne vado, ciao’. Semplicemente, volevo provare altro”. Il giudizio conclusivo è freddo: *“Non hanno fatto molto per tenermi, comunque”*.

FAQ

Perché Paola Barale è tornata in tv con Citofonare Rai 2?

Il ritorno avviene per assumere un ruolo di co-conduzione accanto a Paola Perego, sostituendo Simona Ventura e riportando Barale alla conduzione dopo quasi vent’anni.

Che cosa spiega Paola Barale sull’addio a Buona Domenica?

Barale afferma che lasciò Buona Domenica perché il programma le “stava stretto”, desiderava cambiare e crescere professionalmente, pur consapevole del prezzo pagato in termini di visibilità.

Come giudica oggi Paola Barale la relazione con Raz Degan?

Barale considera gli anni con Raz Degan “meravigliosi” e preziosi, convinta che una carriera continuativa a Mediaset le avrebbe impedito di viverli con la stessa intensità.

Qual è la posizione di Paola Barale sulla maternità e sull’aborto?

Barale dichiara di non avere rimpianti per l’aborto passato: ritiene che mancassero basi solide e oggi, osservando il contesto, si dice “contenta di non averne fatti”.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Paola Barale?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica della Redazione su contenuti provenienti dalle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.