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Alessandro Camagni guida la strategia di Intesa Sanpaolo su pagamenti digitali tra intelligenza artificiale e stablecoin

Alessandro Camagni guida la strategia di Intesa Sanpaolo su pagamenti digitali tra intelligenza artificiale e stablecoin

Pagamenti digitali in Italia, da crescita rapida a infrastruttura strategica

Chi: il settore dei pagamenti in Italia, guidato da banche come Intesa Sanpaolo e monitorato dall’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano.
Quando e dove: il 12 marzo 2026, al convegno “Innovative Payments: nuovi orizzonti digitali” a Milano.
Che cosa: Alessandro Camagni, Head of Digital Payments & Services di Intesa Sanpaolo, ha delineato l’evoluzione dei pagamenti elettronici da fenomeno di adozione accelerata a componente pervasiva del quotidiano.

Perché: wallet, wearable, Intelligenza Artificiale, stablecoin e nuove regole europee stanno trasformando i pagamenti in leva competitiva e geopolitica, imponendo cooperazione industriale e visione strategica condivisa tra banche, fintech e regolatori.

In sintesi:

  • Crescono i pagamenti digitali, sempre meno episodici e sempre più integrati nella vita quotidiana.
  • Wallet, wearable e user experience intuitiva trainano l’adozione oltre la fase sperimentale iniziale.
  • AI e stablecoin aprono opportunità ma impongono nuovi presìdi di rischio e sicurezza avanzata.
  • Regolazione europea e cooperazione tra operatori definiscono il nuovo vantaggio competitivo.

Dalla crescita pervasiva ai nuovi driver: wallet, wearable, AI e stablecoin

Per Alessandro Camagni, la crescita dei pagamenti digitali resta “sostenuta”, ma cambia natura: meno esplosiva, più profonda e distribuita trasversalmente su fasce sempre più ampie di popolazione. I pagamenti elettronici non sono più alternativa occasionale al contante, bensì infrastruttura quotidiana, con il consolidamento di carte, contactless e mobile payment.

All’interno di questo quadro maturo, i veri motori di sviluppo diventano gli strumenti che riducono al minimo l’attrito al momento dell’acquisto: wallet digitali, dispositivi wearable e interfacce di pagamento “one‑tap”. Camagni sottolinea che “alcuni wallet, i wearable e specifiche user experience” continuano a crescere “in maniera molto sensibile”, trainando l’adozione in negozio fisico, online e in-app.

La priorità competitiva, per operatori come Intesa Sanpaolo, è dunque investire nella qualità dell’esperienza d’uso: pagamenti veloci, intuitivi, sicuri e sempre più invisibili per l’utente finale, con integrazione nativa in servizi bancari, e-commerce, assicurazioni e mobilità.

Regole, geopolitica e cooperazione: le prossime mosse nei pagamenti digitali

Accanto ai driver di user experience, la trasformazione del settore passa dall’adozione di Intelligenza Artificiale e stablecoin. L’AI abilita nuove funzionalità: analisi predittiva delle frodi, personalizzazione dei servizi, automazione dei processi di autenticazione e monitoraggio in tempo reale dei rischi. Allo stesso tempo, impone un controllo rigoroso su privacy, bias algoritmici e sicurezza dei dati.

Le stablecoin, ancorate a valute o asset tradizionali, rappresentano una frontiera critica: possono migliorare efficienza e velocità dei pagamenti, ma devono integrarsi con il sistema regolato salvaguardando stabilità finanziaria e tutela dei consumatori.

In questo contesto, Camagni invita a leggere la regolamentazione non come “mero adempimento di compliance”, ma come piattaforma per costruire nuovi modelli di business e servizi interoperabili a livello europeo. I pagamenti assumono così un ruolo “sempre più strategico anche a livello europeo”, toccando temi di autonomia tecnologica, sovranità dei dati e resilienza delle infrastrutture critiche.

Cooperazione industriale e scenari futuri per i pagamenti in Italia

Per affrontare questa fase, la sola azione dei singoli player – anche di grandi gruppi come Intesa Sanpaolo – non basta. Camagni indica come “ultima grande sfida” la capacità di “riuscire sempre di più a cooperare e a fare sistema tra i diversi operatori”. Banche, istituti di pagamento, fintech, big tech e autorità di vigilanza devono convergere su standard comuni di interoperabilità, sicurezza, gestione dei dati e customer experience.

Ne derivano tre direttrici chiave per il futuro dei pagamenti in Italia: consolidare l’uso quotidiano del digitale, sfruttare in modo responsabile AI, wearable e stablecoin, trasformare regolazione e cooperazione in leve di competitività europea. Chi saprà integrare questi elementi potrà guidare la prossima generazione di servizi di pagamento, sempre più invisibili, sicuri e integrati nei servizi digitali di largo consumo.

FAQ

Quanto stanno crescendo oggi i pagamenti digitali in Italia?

Sì, i pagamenti digitali in Italia continuano a crescere con ritmo sostenuto, trainati da carte contactless, wallet e mobile payment, ormai pienamente integrati nei consumi quotidiani di ampie fasce di popolazione.

Perché wallet e wearable sono così centrali nella digital payment innovation?

Sì, wallet e wearable sono centrali perché riducono tempi e frizioni del pagamento, integrano tokenizzazione e autenticazione biometrica e consentono esperienze “one‑tap” in negozio, online e in mobilità.

In che modo l’Intelligenza Artificiale cambia la sicurezza dei pagamenti?

Sì, l’AI consente monitoraggio transazionale in tempo reale, scoring dinamico del rischio, rilevazione automatica di anomalie e frodi, migliorando prevenzione e reazione rispetto ai modelli tradizionali basati su regole statiche.

Che ruolo ha la regolamentazione europea nello sviluppo dei pagamenti?

Sì, il quadro regolatorio europeo definisce standard comuni per sicurezza, trasparenza e interoperabilità, abilitando modelli come open banking, stablecoin regolamentate e infrastrutture paneuropee competitive rispetto ai grandi circuiti internazionali.

Quali sono le fonti utilizzate per l’analisi sui pagamenti digitali?

Sì, i contenuti derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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