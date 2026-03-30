Home / BLOCKCHAIN / Alessandro Camagni guida la strategia di Intesa Sanpaolo su pagamenti digitali tra intelligenza artificiale e stablecoin

Pagamenti digitali in Italia, da crescita rapida a infrastruttura strategica

Chi: il settore dei pagamenti in Italia, guidato da banche come Intesa Sanpaolo e monitorato dall’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano.

Quando e dove: il 12 marzo 2026, al convegno “Innovative Payments: nuovi orizzonti digitali” a Milano.

Che cosa: Alessandro Camagni, Head of Digital Payments & Services di Intesa Sanpaolo, ha delineato l’evoluzione dei pagamenti elettronici da fenomeno di adozione accelerata a componente pervasiva del quotidiano.

Perché: wallet, wearable, Intelligenza Artificiale, stablecoin e nuove regole europee stanno trasformando i pagamenti in leva competitiva e geopolitica, imponendo cooperazione industriale e visione strategica condivisa tra banche, fintech e regolatori.

In sintesi:

Crescono i pagamenti digitali, sempre meno episodici e sempre più integrati nella vita quotidiana.

Wallet, wearable e user experience intuitiva trainano l’adozione oltre la fase sperimentale iniziale.

AI e stablecoin aprono opportunità ma impongono nuovi presìdi di rischio e sicurezza avanzata.

Regolazione europea e cooperazione tra operatori definiscono il nuovo vantaggio competitivo.

Dalla crescita pervasiva ai nuovi driver: wallet, wearable, AI e stablecoin

Per Alessandro Camagni, la crescita dei pagamenti digitali resta “sostenuta”, ma cambia natura: meno esplosiva, più profonda e distribuita trasversalmente su fasce sempre più ampie di popolazione. I pagamenti elettronici non sono più alternativa occasionale al contante, bensì infrastruttura quotidiana, con il consolidamento di carte, contactless e mobile payment.

All’interno di questo quadro maturo, i veri motori di sviluppo diventano gli strumenti che riducono al minimo l’attrito al momento dell’acquisto: wallet digitali, dispositivi wearable e interfacce di pagamento “one‑tap”. Camagni sottolinea che “alcuni wallet, i wearable e specifiche user experience” continuano a crescere “in maniera molto sensibile”, trainando l’adozione in negozio fisico, online e in-app.

La priorità competitiva, per operatori come Intesa Sanpaolo, è dunque investire nella qualità dell’esperienza d’uso: pagamenti veloci, intuitivi, sicuri e sempre più invisibili per l’utente finale, con integrazione nativa in servizi bancari, e-commerce, assicurazioni e mobilità.

Regole, geopolitica e cooperazione: le prossime mosse nei pagamenti digitali

Accanto ai driver di user experience, la trasformazione del settore passa dall’adozione di Intelligenza Artificiale e stablecoin. L’AI abilita nuove funzionalità: analisi predittiva delle frodi, personalizzazione dei servizi, automazione dei processi di autenticazione e monitoraggio in tempo reale dei rischi. Allo stesso tempo, impone un controllo rigoroso su privacy, bias algoritmici e sicurezza dei dati.

Le stablecoin, ancorate a valute o asset tradizionali, rappresentano una frontiera critica: possono migliorare efficienza e velocità dei pagamenti, ma devono integrarsi con il sistema regolato salvaguardando stabilità finanziaria e tutela dei consumatori.

In questo contesto, Camagni invita a leggere la regolamentazione non come “mero adempimento di compliance”, ma come piattaforma per costruire nuovi modelli di business e servizi interoperabili a livello europeo. I pagamenti assumono così un ruolo “sempre più strategico anche a livello europeo”, toccando temi di autonomia tecnologica, sovranità dei dati e resilienza delle infrastrutture critiche.

Cooperazione industriale e scenari futuri per i pagamenti in Italia

Per affrontare questa fase, la sola azione dei singoli player – anche di grandi gruppi come Intesa Sanpaolo – non basta. Camagni indica come “ultima grande sfida” la capacità di “riuscire sempre di più a cooperare e a fare sistema tra i diversi operatori”. Banche, istituti di pagamento, fintech, big tech e autorità di vigilanza devono convergere su standard comuni di interoperabilità, sicurezza, gestione dei dati e customer experience.

Ne derivano tre direttrici chiave per il futuro dei pagamenti in Italia: consolidare l’uso quotidiano del digitale, sfruttare in modo responsabile AI, wearable e stablecoin, trasformare regolazione e cooperazione in leve di competitività europea. Chi saprà integrare questi elementi potrà guidare la prossima generazione di servizi di pagamento, sempre più invisibili, sicuri e integrati nei servizi digitali di largo consumo.

FAQ

Quanto stanno crescendo oggi i pagamenti digitali in Italia?

Sì, i pagamenti digitali in Italia continuano a crescere con ritmo sostenuto, trainati da carte contactless, wallet e mobile payment, ormai pienamente integrati nei consumi quotidiani di ampie fasce di popolazione.

Perché wallet e wearable sono così centrali nella digital payment innovation?

Sì, wallet e wearable sono centrali perché riducono tempi e frizioni del pagamento, integrano tokenizzazione e autenticazione biometrica e consentono esperienze “one‑tap” in negozio, online e in mobilità.

In che modo l’Intelligenza Artificiale cambia la sicurezza dei pagamenti?

Sì, l’AI consente monitoraggio transazionale in tempo reale, scoring dinamico del rischio, rilevazione automatica di anomalie e frodi, migliorando prevenzione e reazione rispetto ai modelli tradizionali basati su regole statiche.

Che ruolo ha la regolamentazione europea nello sviluppo dei pagamenti?

Sì, il quadro regolatorio europeo definisce standard comuni per sicurezza, trasparenza e interoperabilità, abilitando modelli come open banking, stablecoin regolamentate e infrastrutture paneuropee competitive rispetto ai grandi circuiti internazionali.

Quali sono le fonti utilizzate per l’analisi sui pagamenti digitali?

Sì, i contenuti derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.