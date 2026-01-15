Tedofori, bufera: tute dei volontari spuntano su Vinted a cifre folli, esplode l’indignazione

Vendite online delle tute dei tedofori

Polemica tedofori oltre il passaggio della Fiamma: dopo la staffetta, sui marketplace di seconda mano sono apparsi annunci delle tute ufficiali dei volontari. Inserzioni su Vinted, eBay e Subito propongono set completi con tuta, berretto, guanti, zaino e sacchetto brandizzati Milano-Cortina 2026. Le pubblicazioni sono state caricate a ridosso dell’evento, con descrizioni che enfatizzano l’edizione limitata e la provenienza dai tedofori selezionati.

Le immagini mostrano kit in condizioni “come nuovi”, spesso corredati da foto del passaggio della Fiamma per accrescere la percezione di autenticità. Alcuni utenti segnalano numerazioni e tag dei capi come prova, mentre altri puntano su confezioni complete per giustificare richieste più alte. Il traffico di annunci si è intensificato in poche ore, con aggiornamenti di prezzo e lotti già marcati come “venduti”.

Sui social circolano rimbalzi dei post e screenshot delle inserzioni, inclusa la segnalazione di Simone Salvador su X, che ha contribuito a rendere virale il fenomeno. La presenza di pacchetti “full set” e la rapidità di pubblicazione indicano un mercato parallelo organizzato, alimentato dall’appeal collezionistico e dalla scarsità dei 10.001 kit forniti dallo sponsor Salomon.

Prezzi e caccia dei collezionisti

I listini delle inserzioni risultano tutt’altro che simbolici: partono da alcune centinaia di euro e superano la soglia dei 1.500 euro per i set completi. In diversi annunci la spedizione è esclusa, con supplementi fino a 30 euro, elemento che non rallenta la domanda. La scarsità dei kit, prodotti in 10.001 esemplari dagli sponsor Salomon, alimenta dinamiche tipiche del mercato da collezione.

Le vendite effettive mostrano una forbice ampia: pezzi piazzati intorno ai 500 euro convivono con transazioni a cifre più alte per le confezioni “full set”. La presenza di accessori originali e del packaging brandizzato Milano-Cortina 2026 incide sul prezzo, così come la tracciabilità del capo tramite tag e numerazioni. I venditori aggiornano frequentemente i prezzi seguendo visibilità e richieste.

La corsa all’acquisto è spinta dall’appeal dell’“edizione limitata” e dalla narrativa dell’oggetto “indossato in staffetta”. Collezionisti e rivenditori professionali monitorano Vinted, eBay e Subito con alert e offerte lampo, mentre i lotti più completi vengono contrassegnati “venduto” nel giro di poche ore. L’interesse travalica la memorabilia sportiva e si allinea ai trend del reselling premium.

Reazioni e polemiche sulla staffetta

Le inserzioni delle tute dei tedofori accendono il confronto su criteri di selezione e rispetto dello spirito olimpico. Ex atleti e tifosi criticano la presenza di influencer a scapito di chi ha scritto la storia dello sport italiano, mentre altri difendono la libertà dei partecipanti di disporre del kit. La discussione si è spostata rapidamente sui social, alimentata dall’effetto vetrina dei marketplace e dall’etichetta “edizione limitata”.

Il caso è esploso dopo le segnalazioni virali, con screenshot e link rilanciati da profili seguiti come quello di Simone Salvador su X. Le piattaforme citate, tra cui Vinted, eBay e Subito, non hanno annunciato misure ad hoc, trattando gli annunci come oggetti da collezione. La soglia di prezzo oltre i 1.500 euro ha però alimentato accuse di speculazione e di svuotamento simbolico della staffetta.

Nel mirino anche lo sponsor tecnico Salomon e l’organizzazione Milano-Cortina 2026 per la gestione dei 10.001 kit: c’è chi chiede linee guida chiare sull’uso post-evento e chi sollecita un controllo sull’autenticità per evitare falsi. Intanto molte tute risultano già “vendute”, consolidando un mercato parallelo che continua a polarizzare l’opinione pubblica.

