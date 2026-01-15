Trump sfida l’Iran: la mossa che può ribaltare lo scenario e incendiare la geopolitica

Valutazione delle mosse Usa e pressione diplomatica

Washington valuta opzioni militari limitate contro l’Iran dopo settimane di repressione delle proteste, con fonti europee citate da Reuters che giudicano “probabile” un’azione entro pochi giorni. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale ha esaminato uno spettro di interventi: attacchi chirurgici contro strutture legate ai servizi di sicurezza, operazioni di cyber warfare per disarticolare le comunicazioni dei pasdaran, e un pacchetto di PsyOps. Escluso l’impiego di truppe di terra e un coinvolgimento prolungato.

Donald Trump mantiene il ricorso alla forza “sul tavolo”, ma lega i tempi della decisione all’evoluzione delle condanne e delle esecuzioni dei manifestanti, dopo aver promesso “azioni molto forti” in caso di nuove uccisioni. La Casa Bianca ha ordinato il ritiro precauzionale di parte del personale dalla base di Al-Udeid in Qatar e da altri avamposti chiave, segnale di preparazione a possibili ritorsioni.

La finestra operativa è condizionata da vincoli logistici: assenza di portaerei in area, autorizzazioni incerte da capitali arabe, e opzioni che si riducono a bombardieri con decollo dagli Stati Uniti o missili Tomahawk imbarcati. Parallelamente cresce la pressione diplomatica, con Arabia Saudita, Qatar e Oman impegnati in mediazioni riservate per scongiurare l’escalation e con Londra allineata nel ritiro di personale e nel rafforzamento delle misure di sicurezza.

Situazione interna iraniana e controllo dello spazio aereo

Le autorità di Teheran rivendicano il ripristino dell’ordine dopo oltre due settimane di proteste. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, in un’intervista a Fox News, ha parlato di “controllo totale” e di un ritorno alla calma dopo “tre giorni di operazioni terroristiche”. La narrazione ufficiale punta a mostrare capacità di contenimento e deterrenza, pur a fronte delle denunce internazionali sulla durezza della repressione.

In parallelo, il monitoraggio del traffico aereo di FlightRadar24 segnala l’emissione di un NOTAM che limita lo spazio aereo iraniano: consentiti solo i collegamenti internazionali da e per l’Iran previa specifica autorizzazione. La misura è indicativa di un innalzamento del livello di allerta e di una gestione centralizzata dei flussi aerei, con impatto su rotte commerciali e sulla pianificazione di eventuali operazioni militari.

La combinazione tra “calma” proclamata e restrizioni allo spazio aereo evidenzia un doppio binario: normalizzazione interna esibita sul piano comunicativo e cautela operativa nel dominio aeronautico. Il messaggio verso l’esterno è di controllo e resilienza, mentre l’architettura di sicurezza resta in modalità prudenziale per l’eventualità di nuove tensioni o di sviluppi nel confronto con gli Stati Uniti.

Rischi regionali e reazioni di alleati e compagnie aeree

L’eventuale risposta militare degli Stati Uniti contro l’Iran comporta rischi immediati per infrastrutture, rotte energetiche e stabilità dei mercati regionali. I partner arabi più esposti — Arabia Saudita, Qatar e Oman — stanno intensificando canali diplomatici discreti per disinnescare l’escalation, consapevoli che ritorsioni su basi e asset strategici avrebbero ricadute su sicurezza ed economia dell’intera area.

La vulnerabilità delle basi, a partire da Al-Udeid in Qatar, induce a misure precauzionali e a una postura difensiva più rigida. Londra ha optato per la chiusura temporanea della propria ambasciata a Teheran, segnale di rischio consolare elevato e di possibile deterioramento del quadro operativo nella capitale iraniana.

Le compagnie aeree europee adeguano i piani di volo: il gruppo Lufthansa ha deciso di evitare gli spazi aerei di Iran e Iraq fino a nuovo avviso, allineandosi alle prassi di gestione del rischio su rotte sensibili. La combinazione tra NOTAM iraniano e divieti autoimposti dagli operatori commerciali ridisegna i corridoi aerei sul Medio Oriente, con costi maggiori, tempi di volo più lunghi e aumento del rischio percepito dagli assicuratori.

L’effetto domino potrebbe estendersi al traffico cargo e alle catene logistiche regionali, mentre i governi valutano ulteriori restrizioni di viaggio e rafforzamenti di sicurezza attorno a porti, oleodotti e hub energetici, in previsione di possibili reazioni asimmetriche da parte di Teheran.

