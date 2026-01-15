Grigioni, allarme e festa: come vivere il Carnevale in sicurezza senza rinunciare al divertimento

Misure antincendio e controlli nei locali

Nei Grigioni, dopo la tragedia di Crans-Montana, l’attenzione alla sicurezza è stata rafforzata senza introdurre misure straordinarie a Coira. I controlli antincendio nei bar e nei locali vengono svolti a ogni edizione: materiali decorativi sottoposti a test, verifiche capillari e obbligo di estintori a bordo di ogni carro allegorico.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

L’esperto antincendio interviene su tutti gli spazi interessati dagli eventi, confermando un approccio sistematico e costante nel tempo. Finora non sono emerse criticità rilevanti, ma l’attenzione resta alta per prevenire rischi legati a sovraffollamento, combustibilità delle scenografie e gestione dei percorsi di fuga.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Nel cantone, l’Assicurazione fabbricati esegue i controlli nei pubblici esercizi; Coira rientra tra i pochi comuni che effettuano verifiche autonome, in parallelo, per garantire standard omogenei. Dopo i fatti di Crans-Montana, è stata ribadita ai gestori la lista degli obblighi tecnici e gestionali, dal mantenimento degli estintori alla conformità delle decorazioni, fino alla corretta segnaletica di emergenza.

Organizzazione e peculiarità del carnevale a Coira

A Coira il carnevale privilegia spazi all’aperto: cortei, musica delle guggen sulle scale e partecipazione diffusa nelle vie del centro. L’evento della 50esima edizione concentra il pubblico su itinerari urbani, riducendo l’uso di capannoni e grandi sale, quasi assenti in città.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

La presidente Iris Peng evidenzia una vocazione “di strada” che facilita la gestione dei flussi e limita la permanenza in locali chiusi. Il cuore della festa è il percorso del corteo e le aree davanti al Municipio, con programmazione modulata su fasce orarie e logistica per passaggi dei carri.

Allestimenti sobri, controllo delle decorazioni e presidi antincendio sui carri restano integrati nell’organizzazione. La pianificazione mira a bilanciare attrattività e sicurezza: vie di fuga sgombre, presidi dislocati lungo l’asse del corteo e steward dedicati a nodi di affollamento, in continuità con le prassi consolidate negli anni.

Collaborazione istituzionale e responsabilità dei gestori

La cooperazione tra Comune di Coira e Assicurazione fabbricati è stata rafforzata dopo i fatti di Crans-Montana, con un confronto operativo sulle misure in vigore e sui punti di attenzione. Il municipale Simon Gredig riferisce di un coordinamento stabile e di processi condivisi per il controllo dei locali pubblici.

In parallelo, sono state inviate comunicazioni congiunte ai “gerenti” tramite HotellerieSuisse Grigioni e GastroGrigioni, per riepilogare gli obblighi: manutenzione degli estintori, conformità delle decorazioni, vie di fuga praticabili e segnaletica aggiornata. L’obiettivo è uniformare gli standard e ridurre le ambiguità sul perimetro delle responsabilità.

La città di Coira esegue verifiche proprie, oltre a quelle cantonali, per presidiare i punti critici durante il periodo carnevalesco. I gestori devono garantire procedure interne di controllo, personale formato e prontezza nel segnalare eventuali anomalie alle autorità, in un modello di prevenzione che si fonda su ruoli chiari e collaborazione continua.

FAQ

  • Chi coordina i controlli antincendio a Coira?
    Il Comune di Coira opera con verifiche proprie in coordinamento con l’Assicurazione fabbricati.
  • Quali obblighi spettano ai gestori dei locali?
    Estintori efficienti, decorazioni conformi, vie di fuga libere e segnaletica aggiornata.
  • Quali associazioni supportano l’informazione ai gerenti?
    HotellerieSuisse Grigioni e GastroGrigioni diffondono le linee guida operative.
  • Le verifiche sono cambiate dopo Crans-Montana?
    È aumentata l’attenzione, ma le procedure esistenti sono state confermate e ribadite.
  • Qual è il ruolo del municipale Simon Gredig?
    Sovrintende al coordinamento e attesta la buona collaborazione con gli enti competenti.
  • I locali devono predisporre personale formato?
    Sì, con procedure interne per emergenze e segnalazioni tempestive alle autorità.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    L’informazione deriva da Il Quotidiano (servizio di Davide Paggi / RSI).

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com