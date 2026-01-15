Grigioni, allarme e festa: come vivere il Carnevale in sicurezza senza rinunciare al divertimento

Misure antincendio e controlli nei locali

Nei Grigioni, dopo la tragedia di Crans-Montana, l’attenzione alla sicurezza è stata rafforzata senza introdurre misure straordinarie a Coira. I controlli antincendio nei bar e nei locali vengono svolti a ogni edizione: materiali decorativi sottoposti a test, verifiche capillari e obbligo di estintori a bordo di ogni carro allegorico.

L’esperto antincendio interviene su tutti gli spazi interessati dagli eventi, confermando un approccio sistematico e costante nel tempo. Finora non sono emerse criticità rilevanti, ma l’attenzione resta alta per prevenire rischi legati a sovraffollamento, combustibilità delle scenografie e gestione dei percorsi di fuga.

Nel cantone, l’Assicurazione fabbricati esegue i controlli nei pubblici esercizi; Coira rientra tra i pochi comuni che effettuano verifiche autonome, in parallelo, per garantire standard omogenei. Dopo i fatti di Crans-Montana, è stata ribadita ai gestori la lista degli obblighi tecnici e gestionali, dal mantenimento degli estintori alla conformità delle decorazioni, fino alla corretta segnaletica di emergenza.

Organizzazione e peculiarità del carnevale a Coira

A Coira il carnevale privilegia spazi all’aperto: cortei, musica delle guggen sulle scale e partecipazione diffusa nelle vie del centro. L’evento della 50esima edizione concentra il pubblico su itinerari urbani, riducendo l’uso di capannoni e grandi sale, quasi assenti in città.

La presidente Iris Peng evidenzia una vocazione “di strada” che facilita la gestione dei flussi e limita la permanenza in locali chiusi. Il cuore della festa è il percorso del corteo e le aree davanti al Municipio, con programmazione modulata su fasce orarie e logistica per passaggi dei carri.

Allestimenti sobri, controllo delle decorazioni e presidi antincendio sui carri restano integrati nell’organizzazione. La pianificazione mira a bilanciare attrattività e sicurezza: vie di fuga sgombre, presidi dislocati lungo l’asse del corteo e steward dedicati a nodi di affollamento, in continuità con le prassi consolidate negli anni.

Collaborazione istituzionale e responsabilità dei gestori

La cooperazione tra Comune di Coira e Assicurazione fabbricati è stata rafforzata dopo i fatti di Crans-Montana, con un confronto operativo sulle misure in vigore e sui punti di attenzione. Il municipale Simon Gredig riferisce di un coordinamento stabile e di processi condivisi per il controllo dei locali pubblici.

In parallelo, sono state inviate comunicazioni congiunte ai “gerenti” tramite HotellerieSuisse Grigioni e GastroGrigioni, per riepilogare gli obblighi: manutenzione degli estintori, conformità delle decorazioni, vie di fuga praticabili e segnaletica aggiornata. L’obiettivo è uniformare gli standard e ridurre le ambiguità sul perimetro delle responsabilità.

La città di Coira esegue verifiche proprie, oltre a quelle cantonali, per presidiare i punti critici durante il periodo carnevalesco. I gestori devono garantire procedure interne di controllo, personale formato e prontezza nel segnalare eventuali anomalie alle autorità, in un modello di prevenzione che si fonda su ruoli chiari e collaborazione continua.

