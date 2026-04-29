Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Taylor Swift registra nuovi marchi per difendere voce, immagine e frasi dagli abusi dell’intelligenza artificiale

Taylor Swift si tutela dall’IA con nuovi marchi registrati negli USA

Taylor Swift, tra le 30 migliori cantautrici viventi secondo il New York Times, ha avviato una nuova strategia legale per proteggere la propria immagine.

Lo scorso 24 aprile, negli Stati Uniti, la popstar e futura sposa del campione NFL Travis Kelce ha depositato, tramite la controllata TAS Rights Management, più domande di registrazione marchi legate al proprio nome, voce e frasi ricorrenti.

L’obiettivo è arginare l’uso non autorizzato della sua identità nei contenuti generati dall’intelligenza artificiale, dopo i casi di deep fake e immagini pro-Donald Trump usate senza consenso in campagna elettorale.

La mossa si inserisce in una più ampia battaglia dell’industria musicale contro l’IA generativa, con Swift determinata a difendere controllo creativo, reputazione e valore economico del proprio brand personale.

In sintesi:

Registrati nuovi marchi su nome, voce e frasi distintive di Taylor Swift .

. Obiettivo: frenare deep fake e contenuti IA non autorizzati con volto e voce.

Precedenti: immagini sessuali fake e uso politico pro- Trump contro la sua volontà.

contro la sua volontà. Possibile modello legale per altri artisti contro l’IA generativa.

Registrazioni di marchio: cosa tutela davvero Taylor Swift

Le nuove domande di marchio presentate da Taylor Swift e dalla società TAS Rights Management coprono un perimetro molto ampio di sfruttamento commerciale.

Non riguardano solo il nome e la firma dell’artista, ma includono elementi vocali e testuali tipici del suo modo di presentarsi al pubblico, come le frasi “Hey, it’s Taylor” e “Hey, it’s Taylor Swift”, già centrali nella promozione del suo ultimo progetto musicale.

Queste registrazioni mirano a bloccare alla radice la produzione e monetizzazione di video e audio in cui volto e voce della cantante vengano clonati dall’IA senza licenza.

Il contesto è segnato da episodi gravi: circolazione di deep fake sessualmente espliciti, manipolazioni a sfondo politico e contenuti generati con l’obiettivo di influenzare i fan, nonostante il suo pubblico endorsement a Kamala Harris.

Swift rafforza così la propria linea di difesa storica sui diritti: dopo aver “sfidato” Spotify sulle royalty, ora alza l’asticella sul fronte identità digitale, indicando una possibile via praticabile per altri artisti in assenza di norme specifiche sull’IA.

Un possibile standard per la tutela dei diritti nell’era dell’IA

La strategia legale di Taylor Swift va oltre il perimetro del gossip e del personal branding: potrebbe diventare un caso di scuola per la regolamentazione di immagine e voce nell’ecosistema digitale.

Estendendo la logica del marchio registrato alla propria identità “replicabile” dall’IA, la cantante crea un argomento giuridico forte contro piattaforme, sviluppatori e soggetti che sfruttano illegalmente contenuti sintetici a suo nome.

Nel medio periodo questa impostazione potrebbe spingere altri artisti, creator e sportivi – a partire da figure esposte come Travis Kelce – ad adottare strumenti simili, facendo pressione su legislatori e big tech per definire standard condivisi di consenso, licenza e compenso nell’era dei deep fake.

FAQ

Cosa ha registrato come marchio Taylor Swift contro l’intelligenza artificiale?

Ha registrato nome, firma, frasi ricorrenti e elementi associati alla sua voce e immagine, per bloccare contenuti generati dall’IA non autorizzati e sfruttamento commerciale illecito.

Perché Taylor Swift teme i deep fake generati con la sua immagine?

Perché in passato sono circolati deep fake sessualmente espliciti e contenuti politici manipolati, capaci di danneggiare reputazione, consensi e accordi commerciali con brand globali.

In che modo queste registrazioni di marchio proteggono la sua voce?

Consentono di contestare legalmente l’uso di cloni vocali IA “brandizzati” come Taylor Swift, limitando annunci, canzoni e messaggi promozionali creati senza licenza esplicita.

Altri artisti possono usare la stessa strategia legale di Taylor Swift?

Sì, possono registrare marchi su nomi, slogan e tratti distintivi, creando una base giuridica per contrastare deep fake e sfruttamento IA della propria identità digitale.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su Taylor Swift e l’IA?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.