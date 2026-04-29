Amazon lancia assistente AI vocale per guidare gli utenti nelle scelte e recensioni dei prodotti

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Cookie, consenso e pubblicità personalizzata: cosa cambia per gli utenti online

Le nuove informative sui cookie, come quella riportata da numerosi siti d’informazione italiani, spiegano agli utenti Chi raccoglie dati di navigazione, Che cosa viene memorizzato nei browser, Dove tali informazioni sono gestite (principalmente su server dei gestori e dei partner tecnologici), Quando è necessario il consenso esplicito e Perché questi strumenti risultano fondamentali per garantire servizi digitali, statistiche anonime e pubblicità personalizzata.

Il quadro regolatorio europeo, guidato da GDPR ed ePrivacy, impone trasparenza, granularità nelle scelte e possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento.

In sintesi:

Cookie tecnici indispensabili per erogare correttamente pagine, login, carrelli e preferenze base.

Cookie di preferenze per ricordare lingua, layout, impostazioni non essenziali dell’utente.

Cookie statistici, spesso anonimi, per misurare traffico e prestazioni dei contenuti digitali.

Cookie marketing per profilazione pubblicitaria e tracciamento cross‑site, sempre soggetti a consenso.

I banner di consenso illustrano, con linguaggio semplificato, come ogni categoria di cookie abbia una finalità distinta e un differente fondamento giuridico ai sensi del GDPR.

Gli utenti possono accettare tutti i trattamenti, limitarli alle sole funzioni essenziali oppure selezionare nel dettaglio preferenze, statistiche e marketing, intervenendo in modo granulare.

La mancata accettazione dei cookie non tecnici non impedisce la fruizione di base del sito, ma può ridurre la qualità di servizi personalizzati, suggerimenti editoriali e rilevanza degli annunci commerciali visualizzati.

Cookie tecnici, statistiche e marketing: funzioni e impatto sulla privacy

I cookie tecnici sono necessari per la trasmissione delle comunicazioni su rete elettronica e per l’uso di servizi esplicitamente richiesti dall’utente, come autenticazione, gestione sessione, sicurezza e carrelli e‑commerce.

I cookie di preferenze memorizzano impostazioni opzionali, ad esempio lingua, grandezza dei caratteri, layout, evitando all’utente di riconfigurarle a ogni visita.

I cookie di statistiche, spesso anonimizzati, consentono ai gestori di misurare audience, pagine più lette, tassi di abbandono, tempi di permanenza, migliorando usabilità e contenuti senza identificare direttamente le persone.

I cookie di marketing supportano campagne pubblicitarie mirate, creano profili di interessi e tracciano la navigazione anche su siti differenti, permettendo inserzioni più pertinenti ma ponendo questioni più sensibili per la tutela della privacy.

Come gestire consapevolmente il consenso ai cookie

Per un controllo efficace, gli utenti dovrebbero esaminare con attenzione ciascuna categoria proposta nel banner, attivando solo i trattamenti coerenti con le proprie esigenze digitali e la propria sensibilità alla privacy.

È sempre possibile revocare o modificare il consenso in un secondo momento, tramite link dedicati (ad esempio “Gestisci preferenze cookie”) o impostazioni del browser, riducendo o cancellando le informazioni archiviate localmente.

L’evoluzione normativa e tecnologica – inclusi strumenti di misurazione privacy‑centric e pubblicità contestuale – tenderà a bilanciare in modo più maturo diritti degli utenti, sostenibilità economica dell’editoria online e trasparenza sui processi di profilazione.

FAQ

Cosa sono esattamente i cookie tecnici obbligatori?

Sono cookie indispensabili per erogare il servizio richiesto: permettono login, sicurezza, carrelli e corretta visualizzazione delle pagine, senza finalità pubblicitarie.

Posso usare un sito rifiutando tutti i cookie non necessari?

Sì, è possibile. Il sito resterà navigabile, ma potrebbero mancare personalizzazioni, alcune funzioni avanzate e suggerimenti mirati basati sulle preferenze.

In che modo i cookie statistici proteggono il mio anonimato?

Operano spesso in forma aggregata o con IP anonimizzato, fornendo dati di traffico senza identificare direttamente l’utente come persona fisica univocamente tracciabile.

Come revocare il consenso ai cookie marketing già accettati?

Basta aprire “Gestisci preferenze cookie” sul sito oppure cancellare i cookie dal browser, forzando una nuova richiesta di consenso.

Quali sono le fonti dell’articolo su cookie e consenso digitale?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.