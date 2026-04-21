Home / NEWS / Tahirys Dos Santos dal rogo di Crans-Montana alla firma col Metz, il ritorno in campo

Dal rogo di Crans-Montana al Metz: la rinascita di Tahirys Dos Santos

Chi: il difensore francese Tahirys Dos Santos, 19 anni, originario di Capo Verde. Cosa: firma il primo contratto professionistico con il FC Metz dopo essere sopravvissuto al devastante incendio di un bar a Crans-Montana, in Svizzera. Dove: dalla clinica svizzera alla città di Metz, cuore del progetto sportivo granata. Quando: l’accordo arriva a fine aprile, nove giorni dopo il ritorno in campo con la squadra riserve. Perché: il club di Ligue 1 premia un prodotto del proprio vivaio, simbolo di resilienza dopo mesi di ricovero e gravi ustioni seguite a una tragedia costata 41 morti e oltre 100 feriti.

In sintesi:

Tahirys Dos Santos sopravvive al rogo di Crans-Montana e firma il primo contratto pro col Metz.

sopravvive al rogo di Crans-Montana e firma il primo contratto pro col Metz. Gravemente ustionato, resta mesi in ospedale prima di tornare in campo ad aprile.

Cresciuto nel vivaio granata dagli otto anni, è oggi capitano della squadra riserve.

La sua storia diventa simbolo di coraggio per un club ultimo in Ligue 1.

Dal vivaio del Metz al dramma di Crans-Montana e ritorno

Tahirys Dos Santos è entrato nelle giovanili del FC Metz a soli otto anni, seguendo un percorso lineare di crescita tecnica fino alle soglie della prima squadra. A inizio stagione il club lo aveva nominato capitano della squadra riserve, riconoscendone affidabilità e leadership. Da mesi si allenava con il gruppo di Ligue 1 e, a fine dicembre, era arrivata la prima convocazione ufficiale in Coppa di Francia.

La mattina del 1° gennaio, però, la sua carriera si è fermata bruscamente nel bar di Crans-Montana, quando un incendio ha provocato 41 vittime e oltre 100 feriti. Dos Santos, gravemente ustionato, avrebbe potuto mettersi in salvo subito, ma è tornato indietro per aiutare la fidanzata Coline, rimasta intrappolata nei bagni del locale.

Mesi di ospedale e riabilitazione hanno messo alla prova il difensore, che oggi definisce quell’esperienza una svolta interiore: *“Questa prova mi ha reso più forte e mi ha insegnato a non mollare mai”*, ha raccontato. L’11 aprile il rientro in quinta divisione con le riserve. Nove giorni dopo, la firma annuale da professionista con il club in cui è cresciuto.

Un contratto simbolo per il Metz e per il calcio francese

Il FC Metz, ultimo in Ligue 1 e prossimo alla retrocessione, sceglie di legare la propria immagine a una storia esemplare di tenacia. Nelle comunicazioni ufficiali il club descrive Dos Santos come *“un lavoratore instancabile ed esemplare sia in campo che fuori”*. Per il difensore, la firma è la chiusura di un cerchio: *“Sono molto felice e orgoglioso di firmare il mio primo contratto da professionista con il club in cui sono cresciuto. È il coronamento di tanti anni di lavoro, sacrifici e determinazione per realizzare il sogno della mia infanzia”*, ha dichiarato.

La sua vicenda, seguita anche sui social ufficiali del Metz, va oltre il semplice dato sportivo: un giovane di origini capoverdiane che, partito dal settore giovanile di una città di provincia francese, diventa simbolo di rinascita dopo una tragedia collettiva. Nella prossima stagione, in Ligue 2 o in un nuovo contesto tecnico, Tahirys Dos Santos rappresenterà per il club una risorsa sportiva, ma soprattutto un modello di resilienza per tifosi e compagni.

FAQ

Chi è Tahirys Dos Santos nel progetto tecnico del Metz?

È un giovane difensore centrale, prodotto del vivaio del FC Metz, oggi capitano della squadra riserve e recentemente aggregato con continuità alla prima squadra.

Cosa è successo a Tahirys Dos Santos a Crans-Montana?

È sopravvissuto all’incendio di un bar a Crans-Montana, dove ha riportato gravi ustioni, dopo essere tornato indietro per aiutare la fidanzata Coline.

Quando Tahirys Dos Santos è tornato ufficialmente in campo?

È tornato in campo l’11 aprile, disputando una partita con le riserve del Metz in quinta divisione francese, nove giorni prima della firma da professionista.

Quanto dura il primo contratto professionistico firmato con il Metz?

Il FC Metz ha annunciato la firma di un contratto annuale, valida per la prossima stagione sportiva, con possibilità di rilancio dopo la retrocessione.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.