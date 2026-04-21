michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Tahirys Dos Santos dal rogo di Crans-Montana alla firma col Metz, il ritorno in campo

Tahirys Dos Santos dal rogo di Crans-Montana alla firma col Metz, il ritorno in campo

Dal rogo di Crans-Montana al Metz: la rinascita di Tahirys Dos Santos

Chi: il difensore francese Tahirys Dos Santos, 19 anni, originario di Capo Verde. Cosa: firma il primo contratto professionistico con il FC Metz dopo essere sopravvissuto al devastante incendio di un bar a Crans-Montana, in Svizzera. Dove: dalla clinica svizzera alla città di Metz, cuore del progetto sportivo granata. Quando: l’accordo arriva a fine aprile, nove giorni dopo il ritorno in campo con la squadra riserve. Perché: il club di Ligue 1 premia un prodotto del proprio vivaio, simbolo di resilienza dopo mesi di ricovero e gravi ustioni seguite a una tragedia costata 41 morti e oltre 100 feriti.

In sintesi:

  • Tahirys Dos Santos sopravvive al rogo di Crans-Montana e firma il primo contratto pro col Metz.
  • Gravemente ustionato, resta mesi in ospedale prima di tornare in campo ad aprile.
  • Cresciuto nel vivaio granata dagli otto anni, è oggi capitano della squadra riserve.
  • La sua storia diventa simbolo di coraggio per un club ultimo in Ligue 1.

Dal vivaio del Metz al dramma di Crans-Montana e ritorno

Tahirys Dos Santos è entrato nelle giovanili del FC Metz a soli otto anni, seguendo un percorso lineare di crescita tecnica fino alle soglie della prima squadra. A inizio stagione il club lo aveva nominato capitano della squadra riserve, riconoscendone affidabilità e leadership. Da mesi si allenava con il gruppo di Ligue 1 e, a fine dicembre, era arrivata la prima convocazione ufficiale in Coppa di Francia.

La mattina del 1° gennaio, però, la sua carriera si è fermata bruscamente nel bar di Crans-Montana, quando un incendio ha provocato 41 vittime e oltre 100 feriti. Dos Santos, gravemente ustionato, avrebbe potuto mettersi in salvo subito, ma è tornato indietro per aiutare la fidanzata Coline, rimasta intrappolata nei bagni del locale.

Mesi di ospedale e riabilitazione hanno messo alla prova il difensore, che oggi definisce quell’esperienza una svolta interiore: *“Questa prova mi ha reso più forte e mi ha insegnato a non mollare mai”*, ha raccontato. L’11 aprile il rientro in quinta divisione con le riserve. Nove giorni dopo, la firma annuale da professionista con il club in cui è cresciuto.

Un contratto simbolo per il Metz e per il calcio francese

Il FC Metz, ultimo in Ligue 1 e prossimo alla retrocessione, sceglie di legare la propria immagine a una storia esemplare di tenacia. Nelle comunicazioni ufficiali il club descrive Dos Santos come *“un lavoratore instancabile ed esemplare sia in campo che fuori”*. Per il difensore, la firma è la chiusura di un cerchio: *“Sono molto felice e orgoglioso di firmare il mio primo contratto da professionista con il club in cui sono cresciuto. È il coronamento di tanti anni di lavoro, sacrifici e determinazione per realizzare il sogno della mia infanzia”*, ha dichiarato.

La sua vicenda, seguita anche sui social ufficiali del Metz, va oltre il semplice dato sportivo: un giovane di origini capoverdiane che, partito dal settore giovanile di una città di provincia francese, diventa simbolo di rinascita dopo una tragedia collettiva. Nella prossima stagione, in Ligue 2 o in un nuovo contesto tecnico, Tahirys Dos Santos rappresenterà per il club una risorsa sportiva, ma soprattutto un modello di resilienza per tifosi e compagni.

FAQ

Chi è Tahirys Dos Santos nel progetto tecnico del Metz?

È un giovane difensore centrale, prodotto del vivaio del FC Metz, oggi capitano della squadra riserve e recentemente aggregato con continuità alla prima squadra.

Cosa è successo a Tahirys Dos Santos a Crans-Montana?

È sopravvissuto all’incendio di un bar a Crans-Montana, dove ha riportato gravi ustioni, dopo essere tornato indietro per aiutare la fidanzata Coline.

Quando Tahirys Dos Santos è tornato ufficialmente in campo?

È tornato in campo l’11 aprile, disputando una partita con le riserve del Metz in quinta divisione francese, nove giorni prima della firma da professionista.

Quanto dura il primo contratto professionistico firmato con il Metz?

Il FC Metz ha annunciato la firma di un contratto annuale, valida per la prossima stagione sportiva, con possibilità di rilancio dopo la retrocessione.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache